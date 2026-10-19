Live TV

„Cum rămâne cu Steaua?” Radu Miruță anunță noi demersuri pentru promovarea în SuperLiga

Data publicării:
miruta steaua
Radu Miruță, ministrul interimar al Apărării. Sursa foto: Facebook
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Radu Miruță a anunțat luni că au fost făcuți pași pentru asocierea Clubului Sportiv al Armatei Steaua București cu un investitor, o soluție care ar putea permite echipei de fotbal să promoveze în SuperLiga. Potrivit acestuia, există interes din partea unui investitor cu resurse financiare suficiente pentru nevoile clubului, însă realizarea proiectului depinde de modificarea legislației privind organizarea Ministerului Apărării Naționale.

Într-un mesaj publicat luni pe Facebook, Radu Miruță a prezentat măsurile luate pentru reorganizarea activității clubului și stadiul discuțiilor privind atragerea unui investitor.

„Pentru optimizarea activității la club am dispus mutarea coordonării activității de la Steaua către secretarul general al Ministerului Apărării”, a transmis Miruță.

Acesta susține că negocierile pentru o posibilă asociere au avansat, inclusiv cu sprijinul unui fost mare fotbalist român, al cărui nume nu a fost dezvăluit.

„Cu implicarea unuia dintre membrii generației de aur, am făcut pași pentru mult muncita și mult așteptata asociere în vederea promovării. Există interes din partea unui investitor suficient de mare pentru nevoia financiară a clubului, discuțiile începând să prindă contur”, a scris Radu Miruță.

Potrivit lui, pentru realizarea proiectului este necesară modificarea legii de organizare a Ministerului Apărării, astfel încât să poată fi înființată o societate comercială. Această formulă ar fi fost solicitată de toți potențialii investitori cu care au existat discuții până în prezent.

„Mai trebuie, însă, modificată legea de organizare a Ministerului Apărării, astfel încât să poată fi înființată o nouă societate comercială, varianta cerută în discuțiile cu toți potențialii investitori de până acum. Această etapă nu a putut fi legal parcursă în cele 5 luni de guvern interimar”, a explicat el.

În prezent, echipa de fotbal a CSA Steaua nu poate promova în prima ligă în actuala sa formă de organizare, fiind necesară o structură juridică eligibilă potrivit reglementărilor aplicabile competiției.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Radu Miruță s-a declarat încrezător că demersurile începute vor continua, indiferent de evoluțiile politice. „Am toată convingerea că lucrurile începute pentru a duce Steaua la adevăratul potențial nu vor mai putea fi oprite de nicio forță politică. Suporterii și sportivii Stelei merită asta și au puterea să ghideze politicul într-acolo”, a transmis acesta.

Editor : M.I.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Hanz von Foerster / mulțime de oameni la un concert
1
„Apocalipsa: vineri, 13 noiembrie 2026”. De ce a prezis un grup de cercetători în anii...
Ciuperca
2
Un culegător de ciuperci polonez a găsit „Viagra din Himalaya”, o trufă rară care poate...
Blood pressure measurement in progress
3
Ce activitate simplă poate reduce tensiunea arterială mai mult decât 30 de minute de...
BUCURESTI - CONFERINTA - PSD SI PNL SECTOR 1 - 25 NOI 2022
4
Florin Manole, ministrul propus la „Muncă” susţine „ferm” indexarea pensiilor, eliminarea...
Sfântul Luca 2026. Sursă Foto Getty Images
5
Sărbătoare în calendarul ortodox: Cine își serbează onomastica și cui trebuie să-i urezi...
”Sancțiune istorică” pentru Manchester City: doi ani în liga a doua!
Digi Sport
”Sancțiune istorică” pentru Manchester City: doi ani în liga a doua!
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
radu miruta gov ro
Miruţă, despre viitorul Executiv: Un guvern PSD al ruşinii. Le sticlesc ochii să se ducă grămadă peste banii strânși, să-i facă praf
F-16 avioane
Trei premiere absolute în cazul celor două drone doborâte deasupra Mării Negre
756342285_1850146102909523_8555405522948454980_n
Două drone aeriene, angajate şi doborâte de piloţii militari români deasupra Mării Negre. Declarația ministrului Apărării
radu miruta
Reacția lui Miruță după ce o navă a fost lovită în apropiere de Sulina: „Nu au ce căuta drone în spațiul aerian național”
Radu Miruță
Radu Miruţă i-a propus omologului bulgar înfiinţarea unui comandament militar comun la Marea Neagră. „Suntem obligați să acționăm”
Recomandările redacţiei
Premierul Ilie Bolojan
Ilie Bolojan face bilanţul mandatului de premier: Dacă nu am fi...
nicusor dan
Nicușor Dan: Dialogul cu experții europeni este esențial. Ce a...
Ilie Bolojan
Val de demisii: demnitarii PNL renunță la funcții, la cererea...
statueta justitie
De ce nu va ajunge la închisoare elevul care a înjunghiat o...
Ultimele știri
Bolojan acuză PSD: Când nu a mai suportat pericolul ca vechiul sistem să fie demantelat, acest guvern a fost demis
Primele restricții de circulație după protestele violente din weekend din Franța intră în vigoare luni seara
22 de persoane au ajuns la spital după o nuntă la Palatul Brukenthal. Ce au arătat analizele
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Viața se schimbă în bine pentru 3 zodii pe 20 octombrie 2026. Norocul revine de partea lor, iar greutățile...
Cancan
'Profetul Apocalipsei', o nouă predicție BULVERSANTĂ, după ce a prezis pandemia Covid-19: 'Se va întâmpla în...
Fanatik.ro
Echipa de start a FCSB cu FC Voluntari, confirmată. Reghecampf a pregătit o mare surpriză! Exclusiv
editiadedimineata.ro
Rusia intensifică presiunile asupra presei. Redactorul-șef al Novaya Gazeta, dus la audieri
Fanatik.ro
Eroul din Bistrița purta tricoul Rapidului: a sărit să-și apere profesoara și a fost înjunghiat. Motivul...
Adevărul
Cu cât timp înainte se poate depune dosarul de pensionare și cât durează până intră prima pensie
Digieconomic
Pensia de invaliditate: cine poate beneficia, cum se obține și care este diferența față de pensia de handicap
Digi FM
Un preot a murit în timpul slujbei, strivit de un crucifix uriaș. Cu câteva clipe înainte, vorbise despre cât...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Ministrul de Interne din Franța a făcut anunțul mult așteptat, după protestele violente de la Paris
Pro FM
Elton John, mărturisiri despre George Michael și lupta acestuia cu dependența: "Nu poți ajuta pe cineva care...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Sylvester Stallone și Arnold Schwarzenegger nu se suportau deloc: "Ne uram cu adevărat". Cum au ajuns...
Adevarul
Un expert analizează propunerile Guvernul Niculescu privind Securitatea și Apărarea: „Fără Republica Moldova...
Newsweek
CCR decide joi dacă formula de calcul a pensiilor e constituțională. Care pensionari vor fi afectați? Și cum?
Digi FM
Inna, nașă de botez într-o ținută care a atras toate privirile. Ce a făcut artista înainte să intre în...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ora de iarnă 2026. Când se schimbă ceasurile și de ce ne putem simți mai obosiți, deși dormim o oră în plus
Digi Animal World
Un cățel a devenit viral după ce și-a revăzut stăpânul. Cum a reacționat după ce acesta a lipsit doar o oră...
Film Now
Ben Affleck, despre colaborarea cu Bruce Willis pe platourile de la "Armageddon: "Îl iubesc. Este cel mai...
UTV
Mădălina Ghenea a ales o rochie neagră din dantelă la Bucharest Fashion Week. A continuat seara în club până...