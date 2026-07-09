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Cum s-a produs tragedia în urma căreia Gabi Mureșan și-a pierdut viața. Filmul evenimentelor

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Gabi Mureșan
Gabi Mureșan a fost pe teren la marea victorie a celor de la CFR Cluj, în deplasare, 1-0, cu Manchester United, pe Old Trafford / Sursă foto: Profimedia
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Gabi Mureșan, fostul mare fotbalist al echipei CFR Cluj, a murit la doar 44 de ani, înecat într-un lac din zona comunei Apold, acolo unde era și primar. Apar informații noi în privința succesiunii de evenimente care a dus la această tragedie.

Mureșan se afla pe malul lacului, alături de mai mulți cunoscuți, și apoi a participat la o sesiune de saună. După saună, Mureșan ar fi intrat în apa rece a lacului și i s-ar fi făcut rău, iar apoi a dispărut sub apă, anunță stiridecluj.ro.

Potrivit informațiilor preliminare oferite de aceeași sursă, una dintre ipotezele luate în calcul este că fostul internațional ar fi suferit un infarct după ce a intrat în apa rece a lacului. Deocamdată, această informație nu a fost confirmată oficial, iar cauza exactă a decesului urmează să fie stabilită în urma investigațiilor și a expertizei medico-legale.

În urma apelului la 112, pompierii militari din cadrul Detașamentului Sighișoara au intervenit de urgență pentru căutarea unei persoane posibil înecate în lacul situat la ieșirea din localitatea Șaeș spre Apold. La intervenție au fost mobilizate o autospecială de stingere, o autospecială de primă intervenție și comandă, o barcă pneumatică și un echipaj SMURD. Ulterior, misiunea de căutare a fost sprijinită și de un echipaj al Salvamont Mureș.

Operațiunea de căutare a durat mai multe ore, iar trupul bărbatului a fost găsit după miezul nopții. Salvatorii l-au scos din apă și au început imediat manevrele de resuscitare. Ulterior, Gabi Mureșan a fost transportat cu o ambulanță SMURD la Unitatea de Primiri Urgențe din Târgu Mureș. În ciuda eforturilor depuse de echipajele medicale, fostul fotbalist nu a mai putut fi salvat și a fost declarat decedat.

Editor : B. G.

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