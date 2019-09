Suporterii români care nu au respectat minutul de reculegere ținut în memoria fiicei fostului selecţioner iberic Luis Enrique, decedată săptămâna trecută la numai 9 ani, din cauza cancerului osos, se apără. Ultrașii au postat astăzi un mesaj pe pagina lor de Facebook.

„Nu că am avea de ce să dăm explicații celor ce comentează din fața tastaturii, însă ținem să precizăm că momentul pirotehnic a fost început înaintea momentului de reculegere. Despre presa română și formatorii de opinie am mai tot discutat, nu are rost să vă amintim că toți sunt făcuți din același putred aluat. Nu am avut vreo intenție să stricăm un moment solemn ce nu a fost anunțat în prealabil, am avut un moment spontan înaintea începerii jocului pentru a evita veșnica etichetă de "vinovați pentru meciurile cu porțile închise". Acesta este stilul nostru de viață și de manifestare, suntem mereu prezenți, suntem mereu ultra' și nu ne veti opri niciodată!”, se arată în mesajul transmis pe pagina de Facebook „Uniți sub tricolor”.

Ulterior, pe pagină a mai apărut un mesaj: „Ne cerem scuze pentru momentul de reculegere ratat, n-am auzit când militarul român mort în Afganistan a fost menționat.”

Momentul în care suporterii români nu au respectat minutul de reculegere

Minutul de reculegere a fost anunțat cu o zi înainte să înceapă partida România – Spania, terminată cu scorul de 1-2.

Crainicul stadionului a anunțat că se va ține un minut de reculegere, iar întreg stadionul a amuțit, cu excepția suporterilor de la peluză. Aceștia au aruncat cu petarde și au continuat să scandeze.

În acel moment, cei prezenți au început să-i huiduie, pentru ca mai apoi să încerce să-i acopere pe ultrași cu aplauze. Arbitrul partidei a întrerupt momentul după jumătate de minut.

