Live TV

Cupa Mondială 2026: Spania ameninţă ca va boicota competiţia în cazul calificării Israelului

Data actualizării: Data publicării:
Fotbal Spania
Foto Profimedia

Va participa naţionala Spaniei la Cupa Mondială din 2026? Purtătorul de cuvânt al guvernului, Patxi Lopez, a lăsat să se înţeleagă că Spania ar putea boicota turneul final în cazul calificării echipei Israelului.

Cupa Mondială de anul viitor, organizată în comun de Statele Unite, Canada şi Mexic, va avea loc în perioada 11 iunie - 19 iulie.

Purtătorul de cuvânt a afirmat mai întâi că el şi membrii guvernului lui Pedro Sanchez „vor evalua situaţia la momentul oportun”, înainte de a-şi clarifica poziţia. „Marea majoritate a societăţii iese în stradă pentru a se exprima şi a protesta faţă de genocid. Aceasta este ceea ce se numeşte demnitatea unui popor care nu vrea să fie complice”, a declarat el, referindu-se la mai multe manifestaţii din Spania, în special în timpul Vuelta.

„Ceea ce vrem este ca unii să înceapă să deschidă ochii. Pentru că ai noştri sunt bine deschişi şi nu tolerează ceea ce văd, de aceea nu putem şi nu vrem să rămânem tăcuţi”, a concluzionat purtătorul de cuvânt.

Cu toate acestea, calificarea Israelului rămâne ipotetică, deoarece echipa lui Ran Ben Shimon se află în prezent pe locul 3 în grupă, la 6 puncte de primul loc care asigură calificarea directă la Cupa Mondială, în condiţiile în care mai sunt doar două meciuri de disputat. Locul al doilea, ocupat de Italia, duce la baraje.

Citește și

Spania, una dintre cele 5 mari finanțatoare ale Eurovision, se retrage dacă Israelul participă. Cine mai boicotează concursul muzical


Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
intrarea in sala CCR
1
CCR a declarat neconstituțională o sintagmă privind concursul de promovare în grad din...
cladire_lovita_drone
2
Dronele rusești din Polonia: acoperișul casei avariate a fost, de fapt, distrus de o...
profimedia-0973430131
3
Călin Georgescu, Horațiu Potra și mercenarii lui au fost trimiși în judecată. Sunt...
adriana stoicescu
4
Judecătoare interceptată de procurori, în dosarul lui Călin Georgescu. Reacția Adrianei...
Traian Băsescu
5
„Palmă” dată de Traian Băsescu ambasadorului rus la București. „Cum stăm cu aroganţa...
Și-a dat demisia din televiziune ”peste noapte”, după 19 ani, și i-a lăsat pe toți ”mască”! Avea un salariu uriaș
Digi Sport
Și-a dat demisia din televiziune ”peste noapte”, după 19 ani, și i-a lăsat pe toți ”mască”! Avea un salariu uriaș
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
King Charles III and Queen Camilla stand with US President Donald Trump and First Lady Melania Trump at the state banquet at Windsor Castle, Berkshire, on day one of the president's second state visit to the UK. Picture date: Wednesday September 17, 2025.
Banchet fastuos, la Windsor, pentru a onora vizita lui Donald Trump...
Jan Marsalek in Moscow
„Cel mai căutat om” din Europa, fotografiat la Moscova după un...
carbune-profimedia-0671909667-1536x838
Guvernul negociază la Bruxelles amânarea închiderii centralelor pe...
pastile, medicamente
Criză de medicamente în Europa. Raportul Curții de Conturi...
Ultimele știri
Un lider al Hamas, care a supraviețuit atacului israelian din Qatar, a povestit la Al Jazeera ce a făcut în timpul atentatului
Rezerva Federală a SUA a decis să reducă dobânda de referință pentru prima dată în 2025, în ciuda creșterii inflației
Rachete de apărare aeriană vor ajunge în Ucraina, în urma noului acord convenit cu SUA, anunță Volodimir Zelenski
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Avion F-22 raptor
Un avion F-22 Raptor al Forțelor Aeriene ale SUA a făcut cea mai lungă lansare a unei rachete aer-aer din istorie
ID230736_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Zece pacienți palestinieni și 28 de membri ai familiilor, aduși în România cu o aeronavă militară. Unii vor fi transferați în Belșgia
photo-collage.png - 2025-09-17T210737.443
Barack Obama avertizează că SUA se află „într-un punct de cotitură” după asasinarea lui Charlie Kirk
the sea
Premiul Ofir nu va mai fi finanțat de Israel, după ce distincția cinematografică a fost acordată unui film despre un băiat palestinian
Irina Zarutska
Rapperul american DaBaby a lansat o melodie dedicată refugiatei ucrainene ucise Irina Zarutska. Scena crimei, reconstituită în clip
Partenerii noștri
Pe Roz
Cine e soția lui Robert Redford, cea care i-a stat alături până la final. În culisele mariajului cu femeia...
Cancan
BREAKING! Ilie Bolojan și-a anunțat DEMISIA. PLUS amenințări de ULTIMA ORĂ pentru acești bugetari
Fanatik.ro
Ce relație există, de fapt, între Carlos Alcaraz și fotomodelul Brooks Nader: ”Cu cât apare mai des în știri...
editiadedimineata.ro
Coaja de banană poate fi folosită ca ingredient
Fanatik.ro
Misterul racolării lui Horațiu Potra de către Călin Georgescu. Fostul candidat, venerat de mercenarii români...
Adevărul
Motivele care l-ar fi împins la crimă pe ucigașul lui Charlie Kirk, potrivit procurorilor
Playtech
Val de frig în România. Temperaturi cu 10 grade mai mici față de zilele trecute. Cât ține vremea urâtă, vești...
Digi FM
Ce regretă cel mai mult Victor Ponta după divorțul de Daciana Sârbu: „Cum să nu-ți reproșezi așa ceva?”
Digi Sport
Surpriză: 2.000.000 € pentru românul alungat din Ucraina
Pro FM
Andrea Bocelli, declarații rare despre căsnicia cu Veronica Berti: „Niciodată nu ne plictisim!” Care este...
Film Now
Christopher Schwarzenegger, la bustul gol, în excursie cu familia. Fiul lui Arnold, pe iaht alături de o...
Adevarul
Momentul în care un bărbat cade în prăpastie după ce a fost atacat de urs. Victima și-a filmat ultimele clipe...
Newsweek
Pensie cu 300 lei mai mică pentru o categorie de pensionari care trec la pensie limită vârstă. De ce
Digi FM
Titi Aur: „S-a gândit că îl salvează tata și avocații”. De ce ar fi fugit fiul lui Ilie Dumitrescu de la...
Digi World
Cum să-ți învingi atacurile de panică. Trucul de 15 secunde care calmează instant anxietatea, recomandat de...
Digi Animal World
Panică pe o plajă din Spania. Turiștii au fost evacuați după apariția unei creaturi marine extrem de...
Film Now
Tragediile care au marcat viața lui Robert Redford. Durerea inimaginabilă care l-a schimbat pentru totdeauna
UTV
Andra și Cătălin Măruță, criticați după postarea de la biserică. „Țineți pentru voi, pentru sufletul vostru...