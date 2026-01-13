Live TV

Cupa Mondială 2026. Toţi jucătorii participanţi la turneul final vor fi scanaţi pentru avatare 3D

FIFA a anunţat că va scana toţi participanţii la următoarea Cupă Mondială, care va avea loc vara viitoare în Statele Unite, Mexic şi Canada. Departe de a fi un simplu truc, acest proces ar trebui să ajute arbitrii să ia deciziile corecte în timpul meciurilor.

Toţi jucătorii prezenţi vor avea propriul avatar 3D, care va fi scanat şi modelat chiar înainte de începerea turneului. Acest sistem va fi implementat de obicei în timpul şedinţei foto a jucătorilor, cu câteva zile înainte de primul meci al echipei respective, relatează News.ro.

Crearea acestui avatar este destinată să ajute echipa de arbitraj. Pe scurt, această nouă tehnologie, explicată de preşedintele FIFA, Gianni Infantino, în discursul său de deschidere la Consumer Electronics Show din Las Vegas, este menită să conducă la utilizarea optimă a VAR. Această creare a unui avatar ar trebui, în special, să permită decizii mult mai precise privind offside-ul.

La următoarea Cupă Mondială se va face un pas major înainte, odată cu introducerea ofsaidului semi-automat, iar această nouă tehnologie, cu avatarele jucătorilor, ar trebui să permită utilizarea optimă a acestei noi reguli.

Modelele 3D ale jucătorilor vor fi integrate în transmisiunile TV, făcând posibilă prezentarea deciziilor de ofsaid determinate de arbitrajul VAR într-un mod mai realist şi interactiv pentru fanii de pe stadioane, precum şi pentru spectatorii din întreaga lume.

„Tehnologia a fost testată cu succes la Cupa Intercontinentală FIFA, de anul trecut. Jucătorii de la Flamengo şi Pyramids FC au fost scanaţi înainte de a se confrunta în competiţie, pentru ca apoi sistemul să fie utilizat pe tot parcursul meciului, demonstrându-şi capacitatea de a sprijini arbitrii la Cupa Mondială din 2026”, au explicat reprezentanţi ai FIFA cu privire la acest proces, care va fi, prin urmare, utilizat în această vară.

