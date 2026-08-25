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Cupa României: Programul meciurilor din prima etapă a grupelor

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Foto: Getty Images
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Din articol
Actualul format

12 meciuri sunt programate marţi, miercuri şi joi, în perioada 1-3 septembrie, în prima etapă a grupelor Cupei României 2026/2027. Acestea vor putea fi urmărite  la Digi Sport.

Programul meciurilor din runda cu numărul 1:

Grupa A

Miercuri, 2 septembrie, ora 16:00: Minerul Lupeni - UTA Arad (FRF TV)

Miercuri, 2 septembrie, ora 16:45: FC Botoşani - FC Corvinul (Digi Sport)

Joi, 3 septembrie, ora 20:30: Politehnica Timişoara - FC Rapid 1923 (Digi Sport)

Grupa B

Marţi, 1 septembrie, ora 16:00: Progresul Spartac - Concordia Chiajna (FRF TV)

Marţi, 1 septembrie, ora 18:00: Sepsi OSK - CFR Cluj (Digi Sport)

Marţi, 1 septembrie, ora 21:00: Universitatea Cluj - ACS Petrolul 52 (Digi Sport)

Grupa C

Marţi, 1 septembrie, ora 18:00: Corona Braşov - FC Bihor Oradea (FRF TV)

Miercuri, 2 septembrie, ora 18:00: CS Gloria Bistriţa - AFK Csikszereda (FRF TV)

Miercuri, 2 septembrie, ora 21:30: Campionii FC Argeş - FCSB (Digi Sport)

Grupa D

Marţi, 1 septembrie, ora 20:00: Chindia Târgovişte - FC Voluntari (FRF TV)

Miercuri, 2 septembrie, ora 19:00: Sporting Lieşti - Dinamo (Digi Sport)

Joi, 3 septembrie, ora 17:30: FC Bacău - Universitatea Craiova (Digi Sport)

Actualul format

Inaugurat în 2022, actualul format al Cupei României propune o fază a grupelor la care participă 24 de echipe: 8 echipe din prima ligă, cel mai bine clasate în campionatul precedent, plus 16 câştigătoare în runda play-off-ului, scrie DigiSport.

Calendarul Cupei României Betano, ediţia 2026/2027
Faza grupelor, etapa 2: 28 octombrie 2026
Faza grupelor, etapa 3: 2 decembrie 2026
Sferturi de finală: 3 martie 2027
Semifinale: 21 aprilie 2027
Finala: 12 mai 2027.

Editor : Sebastian Eduard

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