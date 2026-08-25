Cupa României: Programul meciurilor din prima etapă a grupelor

12 meciuri sunt programate marţi, miercuri şi joi, în perioada 1-3 septembrie, în prima etapă a grupelor Cupei României 2026/2027. Acestea vor putea fi urmărite la Digi Sport.
Programul meciurilor din runda cu numărul 1:
Grupa A
Miercuri, 2 septembrie, ora 16:00: Minerul Lupeni - UTA Arad (FRF TV)
Miercuri, 2 septembrie, ora 16:45: FC Botoşani - FC Corvinul (Digi Sport)
Joi, 3 septembrie, ora 20:30: Politehnica Timişoara - FC Rapid 1923 (Digi Sport)
Grupa B
Marţi, 1 septembrie, ora 16:00: Progresul Spartac - Concordia Chiajna (FRF TV)
Marţi, 1 septembrie, ora 18:00: Sepsi OSK - CFR Cluj (Digi Sport)
Marţi, 1 septembrie, ora 21:00: Universitatea Cluj - ACS Petrolul 52 (Digi Sport)
Grupa C
Marţi, 1 septembrie, ora 18:00: Corona Braşov - FC Bihor Oradea (FRF TV)
Miercuri, 2 septembrie, ora 18:00: CS Gloria Bistriţa - AFK Csikszereda (FRF TV)
Miercuri, 2 septembrie, ora 21:30: Campionii FC Argeş - FCSB (Digi Sport)
Grupa D
Marţi, 1 septembrie, ora 20:00: Chindia Târgovişte - FC Voluntari (FRF TV)
Miercuri, 2 septembrie, ora 19:00: Sporting Lieşti - Dinamo (Digi Sport)
Joi, 3 septembrie, ora 17:30: FC Bacău - Universitatea Craiova (Digi Sport)
Actualul format
Inaugurat în 2022, actualul format al Cupei României propune o fază a grupelor la care participă 24 de echipe: 8 echipe din prima ligă, cel mai bine clasate în campionatul precedent, plus 16 câştigătoare în runda play-off-ului, scrie DigiSport.
Calendarul Cupei României Betano, ediţia 2026/2027
Faza grupelor, etapa 2: 28 octombrie 2026
Faza grupelor, etapa 3: 2 decembrie 2026
Sferturi de finală: 3 martie 2027
Semifinale: 21 aprilie 2027
Finala: 12 mai 2027.
Editor : Sebastian Eduard