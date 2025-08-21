Dan Petrescu și-a anunțat demisia. „A fost ca un vis urât. Îmi e rușine!”

CFR Cluj a fost spulberată în Suedia, scor 2-7, de Hacken, în prima manșă a play-off-ului Conference League, iar dan Petrescu și-a dat demisia.

După eșecul istoric din Suedia, Dan Petrescu, antrenorul ardelenilor, a anunțat că vrea să plece de la CFR.

”Îmi e rușine de rezultat. Acesta a fost ultimul meu meci. Plănuisem să mă retrag după meciul retur (28 august), dar mă retrag acum. Mi-e rușine de rezultat și, ca antrenor, trebuie să-mi asum responsabilitatea.

În cei 25 de ani de când sunt antrenor, echipele mele nu au primit niciodată șapte goluri. Nici măcar cinci. Este o zi groaznică pentru mine și pentru club.

Îmi pare rău pentru fani, pentru club, pentru toată România. Dar acesta este adevărul astăzi”, a declarat Petrescu la conferință, potrivit suedezilor de la Afton Bladet, scrie Digi Sport.

Conferința de presă de după meci

„A fost ca un vis urât. N-am reuşit să-i oprim, am luat gol foarte repede, după care s-au făcut mari greşeli pe faza defensivă. Ei au prins o zi extraordinară. E o înfrângere ruşinoasă, sută la sută cea mai grea din cariera mea de 25 de ani. Nici în visele mele negre nu mă gândeam. Toţi suntem vinovaţi, dar principalul vinovat sunt eu, că sunt antrenorul. Am luat hotărârea să nu mai continui la echipă. Am nevoie de o pauză şi băieţii au nevoie de ceva nou. Îmi pare rău că plec aşa de la CFR, am avut aici ani foarte buni, dar cu o asemenea ruşine nu pot să accept să merg mai departe. Îmi asum acest rezultat. Am nevoie de o pauză mai lungă. Îmi pare rău. Chiar dacă ne calificam, această pauză tot mi-o luam. Nu m-am simţit bine zilele astea deloc. Am luat o hotărâre care e bună şi pentru club, şi pentru mine. Am luat decizia nu neapărat la cald. Nu o să mă mai prezint la antrenamente începând de mâine. Cineva trebuia să plătească la un asemenea scor”, a spus Dan Petrescu după meci, la conferința de presă.

