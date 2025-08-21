Live TV

Dan Petrescu și-a anunțat demisia. „A fost ca un vis urât. Îmi e rușine!”

Data actualizării: Data publicării:
dan petrescu la marginea terenului
Dan Petrescu. Foto: Profimedia
Din articol
Conferința de presă de după meci

CFR Cluj a fost spulberată în Suedia, scor 2-7, de Hacken, în prima manșă a play-off-ului Conference League, iar dan Petrescu și-a dat demisia.

După eșecul istoric din Suedia, Dan Petrescu, antrenorul ardelenilor, a anunțat că vrea să plece de la CFR.

”Îmi e rușine de rezultat. Acesta a fost ultimul meu meci. Plănuisem să mă retrag după meciul retur (28 august), dar mă retrag acum. Mi-e rușine de rezultat și, ca antrenor, trebuie să-mi asum responsabilitatea.

În cei 25 de ani de când sunt antrenor, echipele mele nu au primit niciodată șapte goluri. Nici măcar cinci. Este o zi groaznică pentru mine și pentru club.

Îmi pare rău pentru fani, pentru club, pentru toată România. Dar acesta este adevărul astăzi”, a declarat Petrescu la conferință, potrivit suedezilor de la Afton Bladet, scrie Digi Sport.

Conferința de presă de după meci

„A fost ca un vis urât. N-am reuşit să-i oprim, am luat gol foarte repede, după care s-au făcut mari greşeli pe faza defensivă. Ei au prins o zi extraordinară. E o înfrângere ruşinoasă, sută la sută cea mai grea din cariera mea de 25 de ani. Nici în visele mele negre nu mă gândeam. Toţi suntem vinovaţi, dar principalul vinovat sunt eu, că sunt antrenorul. Am luat hotărârea să nu mai continui la echipă. Am nevoie de o pauză şi băieţii au nevoie de ceva nou. Îmi pare rău că plec aşa de la CFR, am avut aici ani foarte buni, dar cu o asemenea ruşine nu pot să accept să merg mai departe. Îmi asum acest rezultat. Am nevoie de o pauză mai lungă. Îmi pare rău. Chiar dacă ne calificam, această pauză tot mi-o luam. Nu m-am simţit bine zilele astea deloc. Am luat o hotărâre care e bună şi pentru club, şi pentru mine. Am luat decizia nu neapărat la cald. Nu o să mă mai prezint la antrenamente începând de mâine. Cineva trebuia să plătească la un asemenea scor”, a spus Dan Petrescu după meci, la conferința de presă.

 

Editor : S.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
soldati rusi (2)
1
Zeci de soldați ruși dintr-un batalion de elită s-au împușcat între ei pentru bani și...
accident a1
2
Ipoteză șocantă în cazul accidentului de pe A1. Gestul făcut de cei doi tineri, înainte...
vlad-pascu-accident-2-mai-1
3
Vlad Pascu a fost condamnat definitiv la 10 ani de închisoare în dosarul 2 Mai
accident autostrada a1 ambulante masini politie
4
Au fost identificați tinerii care au murit pe A1, loviți de un TIR. Ce spune primarul...
ID274625_INQUAM_Photos_George_Calin
5
Rezerviștii armatei române din București și Ilfov au primit „ordine de chemare”...
Gigi Becali a spus un singur lucru despre arbitrul din Olanda, după Aberdeen - FCSB 2-2
Digi Sport
Gigi Becali a spus un singur lucru despre arbitrul din Olanda, după Aberdeen - FCSB 2-2
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
exercițiu militar NATO în Marea Baltică
„Umbra războiului”. Presa controlată de MAE rus: Marea Baltică riscă...
ciprian ciucu nicusor dan
Ciprian Ciucu: Mi s-ar părea corect ca Nicușor Dan să susțină...
Ştefan Daniel Armeanu
ASF, explicații despre noile modificări la legea pensiilor private...
vladimir putin la birou
Cererile lui Vladimir Putin pentru Ucraina, ca să încheie războiul...
Ultimele știri
Trump spune că va şti mai mult „în următoarele două săptămâni” despre şansele de pace în Ucraina
Ministrul Mediului, despre fake-news-urile distribuite pe TikTok privind golirea Lacului Vidraru: Suntem într-un război hibrid
Atenționare MAE pentru românii care vor să călătorească în Italia în următoarele zile
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Football, UEFA Conference League, Play-off, Häcken - CFR Cluj
Conference League. Meci de coșmar pentru CFR Cluj, în deplasare la Hacken. Dan Petrescu și-a dat demisia
Ilie Bolojan.
Ce spune Ilie Bolojan despre varianta demisiei din funcția de premier și în ce condiții ar lua o astfel de decizie
faze de joc din meciul braga - cfr cluj
CFR Cluj, eliminată din Europa League de Sporting Braga. Ardelenii vor continua în Conference League
ilie bolojan face declaratii la guvern
Decretul de desemnare a premierului Ilie Bolojan ca vicepremier interimar, publicat în Monitorul Oficial
Robert F. Kennedy Jr
Un grup de profesioniști din domeniul sănătății solicită demiterea lui RFK Jr: „Distrage atenția publicului”
Partenerii noștri
Pe Roz
O tânără susține că Vladimir Putin i-a fost iubit la 17 ani, în timp ce el era căsătorit cu Ludmila și...
Cancan
ULTIMUL mesaj al Georgianei, adolescenta de 14 ani care s-a aruncat în fața TIR-ului cu iubitul: 'Viața...
Fanatik.ro
„Vă închid telefonul!” Mihai Rotaru, reacție șoc în direct, imediat după golul marcat de FCSB la Aberdeen
editiadedimineata.ro
Unde să ieși în București în weekendul 22-24 august
Fanatik.ro
Dan Petrescu și-a dat demisia de la CFR Cluj după umilința cu Hacken! Exclusiv
Adevărul
Spania închide mai multe plaje din cauza invaziei unor creaturi marine periculoase. Înțepătura lor poate fi...
Playtech
Adevărul despre semnele de pe corpul lui Vladimir Putin! Un medic explică de ce suferă liderul rus, este...
Digi FM
Cine este bărbatul găsit împușcat într-un cimitir din Giugiu. Ce i-a spus soției sale înainte de a recurge la...
Digi Sport
Gigi Becali: "75.000 șpagă să mă bage la Facultatea de Drept! De frică, am luat subiectele"
Pro FM
Prieten apropiat, despre Ozzy Osbourne: „A trăit la limită atât de mult, încât faptul că a ajuns să trăiască...
Film Now
„Frumoasă, puternică, asumată”. Sharon Stone, imaginea senzualității într-o ținută sumară pe coperta Harper's...
Adevarul
Cazul profesoarei ucise în Craiova. Criminalul ar fi devenit agresiv cu polițiștii înainte de a se arunca pe...
Newsweek
Tăierea pensiilor speciale. Procurorul Horodniceanu, cu 40.000 lei salariu, amenință: Nu acceptăm!
Digi FM
Andreea Bălan, criticată după ce s-a îmbrăcat în fustă mini la Mănăstirea Prislop: "Cum de te-au lăsat să...
Digi World
O lună a planetei Uranus, necunoscută anterior, descoperită cu ajutorul telescopului spaţial James Webb. „O...
Digi Animal World
Au instalat o cameră în grădină și nu le-a venit să creadă ce au surprins. Două vulpi au transformat o...
Film Now
Fostul soț al Jessicăi Alba nu-și mai ascunde noua relație. Iubita lui model, cu 20 de ani mai tânără, toată...
UTV
George Burcea, reacție ironică după ce a fost înlocuit în sezonul 2 din „Wednesday”. „Am cerut 5 milioane de...