Live TV

Dan Şucu, acţionarul majoritar FC Rapid, cere demisia preşedintelui LPF: „Plătit regeşte, se deplasează la palat pentru a pupa inelul”

Data publicării:
dan sucu
Dan Șucu.
Din articol
Comunicatul lui Dan Şucu:

Acţionarul majoritar al FC Rapid, Dan Şucu, cere, într-un comunicat transmis luni, demisia lui Gino Iorgulescu, preşedintele LPF, pe care îl acuză de abuz.

Comunicatul vine după ce Comitetul de Urgenţă al FRF a decis să modifice regulamentul LPF cu privire la înregistrarea jucătorilor pe lista A.

Potrivit digisport.ro, totul a plecat de la cerinţa lui patronului FCSB, Gigi Becali, de a îl înregistra din nou pe Malcom Edjouma, cel care în primă instanţă a rămas în afara primei echipei.

În comuinicatul de pe site-ul FC Rapid, Şucu subliniază că „faptul că preşedintele ligii — angajatul nostru, al tuturor cluburilor, plătit regeşte — se deplasează „la palat” pentru a „pupa inelul” este pur şi simplu inacceptabil”, informează News.ro.

Comunicatul lui Dan Şucu:

„Numai în fotbalul românesc poate exista un personaj care, după ce a plimbat valize cu bani prin ţară pentru a mitui jucători, se autoproclamă drept deţinătorul inteligenţei absolute şi al bunului-simţ juridic. Evident, în logica acestuia, dacă nu îi accepţi abuzurile, eşti lipsit atât de inteligenţă, cât şi de bun-simţ juridic.

În realitate, abuzul comis de Liga Profesionistă de Fotbal, prin preşedintele Gino Iorgulescu, este evident. LPF este reprezentantul intereselor economice ale celor 16 cluburi din Superligă — un patronat. Angajaţii ligii, inclusiv preşedintele Iorgulescu, trebuie să respecte regulile mediului asociativ, să fie echidistanţi şi să acţioneze în numele şi cu acordul tuturor membrilor.

Faptul că un singur club a reuşit să impună, peste noapte, o modificare de regulament în timpul competiţiei este un abuz extrem de grav. Iar faptul că preşedintele ligii — angajatul nostru, al tuturor cluburilor, plătit regeşte — se deplasează „la palat” pentru a „pupa inelul” este pur şi simplu inacceptabil.

Nu, nu cred că domnul Becali va înceta vreodată să solicite favoruri pentru clubul pe care îl deţine. Problema este că preşedintele LPF a decis să i le acorde fără nicio consultare cu ceilalţi membri. Acest lucru creează un precedent periculos. Personal, consider că domnul Iorgulescu ar trebui să îşi prezinte demisia de onoare din funcţia de preşedinte, având în vedere că încrederea în dânsul a celorlalte cluburi este iremediabil compromisă.

În încheiere, ţin să urez mult succes celor trei cluburi româneşti încă angrenate în competiţiile europene. Ele reprezintă, în acest moment, întreaga noastră ligă în Europa”, se arată în comunicatul semnat de .Dan Şucu, acţionar majoritar FC Rapid.

Editor : S.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
untold
1
Reacția organizatorilor UNTOLD, după ce trupele Vama și Paraziții și-au anulat concertele...
nicusor dan mirabela gradinaru copil drumetie republica moldova
2
Nicușor Dan a mers în drumeție în Republica Moldova, alături de partenera sa și de cei...
avion prabusit arad planor
3
Momentul când avionul ultra-ușor cu doi oameni s-a prăbușit în Arad, surprins de o cameră...
Maria Bontsler
4
Povestea BMW-ului din Kaliningrad: avocata din Rusia care refuză să cedeze în fața lui...
Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy Conference Call With U.S President Donald Trump
5
Contrapropunerile Ucrainei și Europei la pretențiile lui Vladimir Putin. Linia roșie...
1.000.000€ la semnătură pentru Ianis Hagi! Echipa care e gata să-l transfere
Digi Sport
1.000.000€ la semnătură pentru Ianis Hagi! Echipa care e gata să-l transfere
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Victor Negrescu, eurodeputat PSD.
Condițiile PSD pentru a rămâne la guvernare. Victor Negrescu: „Nimeni...
apapr pensii private radu craciun
Preşedintele Asociaţiei de Pensii Private, explicații despre...
US Vice President Vance
Washingtonul vrea să „programeze” o întâlnire Trump-Putin-Zelenski...
WhatsApp Image 2025-08-09 at 15.09.56
O rețea care slăbește sistemul de sănătate din interior. Manageri...
Ultimele știri
Sindicatele din Educație vor boicota începutul anului școlar: au discutat cu Bolojan, dar premierul nu pare să fi auzit ce i-au cerut
Donald Trump a ascuns portretele lui Barack Obama și George Bush din Casa Albă. Unde au fost mutate tablourile
SUA și Coreea de Sud vor organiza exerciții militare comune. Cum răspunde Coreea de Nord
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Universitatea Craiova
Conference League. Universitatea Craiova se impune în fața Spartak Trnava și are șanse bune de calificare în play-off
Fcsb - Drita
UEFA Europa League. FCSB, victorie de infarct pe Arena Națională, iar meciul retur cu Drita se anunță decisiv
CFR Cluj vs SC Braga – UEFA Europa League Qualifiers
UEFA Europa League. CFR Cluj pierde meciul cu Braga și are șanse mici de a merge în play-off. „A fost 100% penalty”
Galerie CFR Cluj
Conference League. Universitatea Craiova, FCSB și CFR și-au aflat posibilii adversari din play-off
Stadion
Europa League. FCSB și CFR Cluj și-au aflat posibilele adversare din play-off
Partenerii noștri
Pe Roz
Luiza, presupusa fiică a lui Vladimir Putin, atac subtil: „Bărbatul care a luat milioane de vieți și a...
Cancan
Mihaela Rădulescu, umilită de familia lui Felix. Părinții bărbatului ar fi refuzat să meargă la căpătâiul...
Fanatik.ro
Primele imagini cu Radu Mazăre și fiul său în paradisul din Madagascar. Cât costă o noapte la hotelul de lux...
editiadedimineata.ro
Cercetătorii explică mecanismul care stă la baza îmbătrânirii pielii
Fanatik.ro
Anamaria Prodan i-a trimis un mail sfâșietor lui Laurențiu Reghecampf, care a plecat să antreneze în Sudan...
Adevărul
Pericolul ignorat ce poate veni chiar din Ucraina. General: „Ar fi un scenariu devastator și pentru România”
Playtech
Mirabela Grădinaru a apărut în public în pantaloni sport şi tricou, cetăţenii au sărit imediat! Gestul...
Digi FM
Andreea Marin, în colanți și bustieră, în sala de sport, după ce a slăbit 20 de kilograme: „După 50 de ani...
Digi Sport
Gigi Becali s-a convins de Octavian Popescu și i-a decis soarta după meciul cu Unirea Slobozia
Pro FM
Jennifer Lopez, „atacată” de un greier uriaș pe scenă în Kazahstan. Reacția artistei a devenit virală: „Mă...
Film Now
A murit mama actorului Brad Pitt. Jane Etta Pitt avea 84 de ani. Mesajul emoționant postat de nepoata ei
Adevarul
Diplomați mahmuri, cozi la toalete și ploșnițe în paturile liderilor lumii. Ce nu se spune despre conferința...
Newsweek
Casa de Pensii anunță orele la care virează, mâine, pensia pe card. „Am făcut transferurile”
Digi FM
Momentul în care o turistă începe să plângă și cade în genunchi când vede Palatul Parlamentului din...
Digi World
Semnele insolației și ale șocului termic. Cum le recunoști și cum intervii rapid
Digi Animal World
Descoperirea incredibilă a unei familii după ce a adoptat un câine: «Am țipat în sala de conferințe». Ce a...
Film Now
David Justice, primul soț al lui Halle Berry, dezvăluie motivul pentru care a decis să o părăsească pe...
UTV
Cătălin Măruță și Andra se bucură de vara în casa lor din Marbella: „Nu-i hotel, nu-i chirie. E locul nostru”