Dan Şucu, acţionarul majoritar FC Rapid, cere demisia preşedintelui LPF: „Plătit regeşte, se deplasează la palat pentru a pupa inelul”

Acţionarul majoritar al FC Rapid, Dan Şucu, cere, într-un comunicat transmis luni, demisia lui Gino Iorgulescu, preşedintele LPF, pe care îl acuză de abuz.

Comunicatul vine după ce Comitetul de Urgenţă al FRF a decis să modifice regulamentul LPF cu privire la înregistrarea jucătorilor pe lista A.

Potrivit digisport.ro, totul a plecat de la cerinţa lui patronului FCSB, Gigi Becali, de a îl înregistra din nou pe Malcom Edjouma, cel care în primă instanţă a rămas în afara primei echipei.

În comuinicatul de pe site-ul FC Rapid, Şucu subliniază că „faptul că preşedintele ligii — angajatul nostru, al tuturor cluburilor, plătit regeşte — se deplasează „la palat” pentru a „pupa inelul” este pur şi simplu inacceptabil”, informează News.ro.

Comunicatul lui Dan Şucu:

„Numai în fotbalul românesc poate exista un personaj care, după ce a plimbat valize cu bani prin ţară pentru a mitui jucători, se autoproclamă drept deţinătorul inteligenţei absolute şi al bunului-simţ juridic. Evident, în logica acestuia, dacă nu îi accepţi abuzurile, eşti lipsit atât de inteligenţă, cât şi de bun-simţ juridic.

În realitate, abuzul comis de Liga Profesionistă de Fotbal, prin preşedintele Gino Iorgulescu, este evident. LPF este reprezentantul intereselor economice ale celor 16 cluburi din Superligă — un patronat. Angajaţii ligii, inclusiv preşedintele Iorgulescu, trebuie să respecte regulile mediului asociativ, să fie echidistanţi şi să acţioneze în numele şi cu acordul tuturor membrilor.

Faptul că un singur club a reuşit să impună, peste noapte, o modificare de regulament în timpul competiţiei este un abuz extrem de grav. Iar faptul că preşedintele ligii — angajatul nostru, al tuturor cluburilor, plătit regeşte — se deplasează „la palat” pentru a „pupa inelul” este pur şi simplu inacceptabil.

Nu, nu cred că domnul Becali va înceta vreodată să solicite favoruri pentru clubul pe care îl deţine. Problema este că preşedintele LPF a decis să i le acorde fără nicio consultare cu ceilalţi membri. Acest lucru creează un precedent periculos. Personal, consider că domnul Iorgulescu ar trebui să îşi prezinte demisia de onoare din funcţia de preşedinte, având în vedere că încrederea în dânsul a celorlalte cluburi este iremediabil compromisă.

În încheiere, ţin să urez mult succes celor trei cluburi româneşti încă angrenate în competiţiile europene. Ele reprezintă, în acest moment, întreaga noastră ligă în Europa”, se arată în comunicatul semnat de .Dan Şucu, acţionar majoritar FC Rapid.

