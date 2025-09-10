Live TV

De ce nu a jucat Baiaram în meciul cu Cipru. Dezvăluirea neașteptată a lui Mircea Lucescu

Data publicării:
mircea lucescu pe banca tehnica
Mircea Lucescu. Foto: Profimedia

Antrenorul naționalei de fotbal, Mircea Lucescu, a vorbit la Digi Sport despre problemele pe care le-a avut cu unii jucători la meciul de marți seară cu Cipru, încheiat cu remiză (2-2).

Selecționerul a declarat că a vrut să-l introducă în teren pe Ștefan Baiaram, în meciul cu Cipru, dar jucătorul ar fi refuzat.

„Nimeni nu știe, Baiaram trebuia să intre el și preparatorul mi-a zis că se simte încărcat și că-i e frică să se accidenteze, că nu poate să intre, că are probleme. Eu am încercat să-l bag, dar am protejat cât am putut jucătorii din cupele europene. Screciu, la meciul cu Canada, mi-a spus că nu poate să joace, am zis ok. E problema de la echipele lor, se antrenează și aleargă doar 3 kilometri. Ai nevoie să faci o pregătire care să-ți permită să faci față la meciuri și să alergi 11 kilometri”, a declarat Mircea Lucescu, la Digi Sport.

Naţionala de fotbal a României a terminat la egalitate cu echipa Ciprului, 2-2 (2-1), marţi seara, pe GSP Stadium din Nicosia, în Grupa H a preliminariilor Cupei Mondiale din 2026. 

Mircea Lucescu a surprins la Nicosia, folosind exact acelaşi unsprezece din catastrofalul meci împotriva Canadei.

Editor : B.P.

