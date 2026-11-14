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Federaţia spaniolă a decis sancţiunea lui Jesus Owono pentru lovitura care a dus la moartea lui Jesus de Miguel

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Jesus Owono profimedia
Jesus Owono. Foto: Profimedia
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Din articol
Decizia Comisiei de Disciplină

Federaţia Spaniolă de Fotbal a dat verdictul şi i-a aplicat o suspendare severă portarului din Guineea Ecuatorială, Jesus Owono, în urma impactului care a dus la moartea lui Jesus de Miguel, relatează AFP, citată de News.ro.

Portarul echipei din Andorra, Jesus Owono, a fost suspendat 12 meciuri pentru că l-a lovit pe atacantul echipei Tenerife, Jesus de Miguel, care a decedat a doua zi în urma şocului suferit în timpul unui meci din liga a doua.

Comisia de Disciplină a aplicat cea mai severă sancţiune prevăzută în regulamentul său pentru o acţiune violentă împotriva unui adversar în timpul meciului. După anunţul privind dispariţia jucătorului, pe 3 noiembrie, portarul din Guineea Ecuatorială, în vârstă de 25 de ani, a declarat că trece prin „cele mai grele zile” din viaţa sa.

Decizia Comisiei de Disciplină

Comisia de Disciplină, în calitate de organ independent în cadrul structurii federative, a decis să-l sancţioneze pe Jesús Lázaro Ferrer Owono, jucător al FC Andorra, cu o suspendare de douăsprezece meciuri, pentru fapta comisă în meciul CD Tenerife – FC Andorra. Douăsprezece meciuri reprezintă cea mai severă sancţiune pe care Codul Disciplinar o permite pentru faptele descrise în procesul-verbal arbitral.

Procesul-verbal este singurul document care figurează în dosarul procedurii disciplinare şi, doar pe baza acestor informaţii privind fapta, comisia trebuie să stabilească sancţiunea. Procesul-verbal descrie o acţiune violentă, cu piciorul ridicat şi forţă excesivă, în timp ce mingea era disputată. Având în vedere aceste circumstanţe, comisia a considerat că faptele se încadrează în articolul 102 din Codul Disciplinar.

De asemenea, consecinţele ulterioare ale acţiunii, care sunt, de asemenea, reflectate în procesul-verbal şi sunt publice şi notorii, au fost luate în considerare pentru a agrava sancţiunea până la nivelul maxim permis de normă. În niciun caz comisia nu poate depăşi pragul prevăzut în mod expres în articolul pe care îl aplică.

Împotriva hotărârii Comisiei de Disciplină se poate face recurs la Comisia de Apel a RFEF în termen de zece zile lucrătoare.

Editor : Liviu Cojan

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