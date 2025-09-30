Live TV

Decizia surpriză a UEFA, după anunțul lui Donald Trump despre planul de pace din Fâșia Gaza

PAOK v Maccabi Tel Aviv - UEFA Europa League
Banner „Opriți genocidul” la meciul dintre Paok Salonic și Maccabi Tel Aviv din UEFA Europa League. Foto: Profimedia

UEFA a amânat un vot privind suspendarea Israelului pentru a da o șansă să funcționeze unui nou plan de pace anunțat de președintele american Donald Trump, potrivit The Times.

Organismul de conducere al fotbalului european plănuise să organizeze o ședință de urgență a comitetului său executiv în această săptămână, o mare majoritate a membrilor fiind în favoarea unei interdicții.

Federația israeliană de fotbal și liderii politici au reacționat alarmați după ce The Times a anunțat săptămâna trecută acțiunea planificată de UEFA.

Opt națiuni musulmane și arabe și-au anunțat sprijinul pentru un nou plan de pace, iar șefii UEFA consideră că acum nu ar fi momentul potrivit pentru a implementa o interdicție - deși această amenințare există în continuare dacă Israelul își continuă acțiunile în Gaza.

Cele opt țări - Qatar, Arabia Saudită, Egipt, Iordania, Emiratele Arabe Unite, Pakistan, Indonezia și Turcia - au declarat că vor colabora cu Trump după „propunerea sa cuprinzătoare de a pune capăt războiului, de a reconstrui Gaza, de a preveni strămutarea poporului palestinian, de a promova un proces de pace cuprinzător și declarația sa că nicio strămutare din Cisiordania nu va fi permisă”.

Săptămâna trecută, un grup de consilieri ai Națiunilor Unite a cerut FIFA și UEFA să suspende Israelul după ce o comisie de anchetă a ONU a concluzionat că Israelul comite genocid în Gaza. Membrii comitetului UEFA și federațiile care au susținut suspendarea au subliniat că Rusia a fost exclusă din competițiile europene de la invazia Ucrainei în 2022.

În cercurile înalte ale UEFA există însă o acceptare a faptului că evoluțiile din această săptămână, după întâlnirea lui Trump cu premierul israelian Binyamin Netanyahu, au schimbat peisajul.

Israelul este membru UEFA din 1994, după ce a fost exclus din Confederația Asiatică de Fotbal cu 20 de ani mai devreme.

Cu toate acestea, participarea Israelului și a cluburilor israeliene la competițiile europene a provocat sentimente puternice. În august, UEFA a afișat un banner la finala Supercupei dintre Paris Saint-Germain și Tottenham Hotspur, pe care scria: „Opriți uciderea copiilor, opriți uciderea civililor”.

The Times a dezvăluit luna trecută că mai multe cluburi europene au întrebat UEFA dacă există vreo modalitate prin care ar putea evita să joace împotriva adversarilor israelieni.

O interdicție impusă de UEFA ar fi însemnat, practic, că Israelul nu s-ar putea califica la Cupa Mondială de anul viitor, deoarece UEFA organizează competiția europeană de calificare pentru turneu, care se desfășoară în SUA, Mexic și Canada.

Administrația Trump și-a exprimat opoziția față de o suspendare a Israelului care ar putea afecta Cupa Mondială. Un purtător de cuvânt al Departamentului de Stat a declarat săptămâna trecută: „Vom depune toate eforturile pentru a opri complet orice efort de a interzice echipa națională de fotbal a Israelului de la Cupa Mondială”.

Declarația Biroului pentru Drepturile Omului al ONU de săptămâna trecută preciza că un grup de experți ONU a cerut FIFA și UEFA „să suspende Israelul ca echipă națională din fotbalul internațional, ca răspuns necesar pentru a aborda genocidul în curs din teritoriul palestinian ocupat”.

Israelul se află pe locul trei în grupa I de calificare la Cupa Mondială, în spatele liderului, Norvegia, și al Italiei, clasată pe locul doi.

