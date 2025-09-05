Live TV

Declarație ciudată a lui Mircea Lucescu, după înfrângerea cu Canada: Dacă elimini golurile, eu sunt mulţumit de jocul echipei

Data publicării:
mircea lucescu pe banca tehnica
Mircea Lucescu. Foto: Profimedia

Selecţionerul Mircea Lucescu a declarat, vineri seară, după meciul României cu echipa Canadei, scor 0-3, că este mulţumit de jocul echipei, dacă nu se iau în calcul cele trei goluri primite.

O victorie meritată a Canadei, la care noi am contribuit destul de serios prin greşelile pe care le-am făcut. Dacă elimini golurile pe care le-au marcat, eu sunt mulţumit de jocul echipei, împotriva unei echipe cu jucători care evoluează la echipe foarte mari. În repriza a doua am controlat mai bine jocul. Ştiam că o să fie aşa de greu după o perioadă lungă în care băieţii nu s-au văzut. Au reuşit să pună în pericol poarta adversă. Sigur, eliminând greşelile. La primul gol, marcaj aiurea. Ţine de puterea de concentrare a jucătorilor şi la respectul lor pentru indicaţiile de joc. Pe urmă greşeala de la golul 2, incredibilă. Un portar îşi poate permite chestia asta, poate, în zona laterală, nu în cea centrală. A fost prea relaxat, pesemne gândul lor e la meciul de miercuri”, a spus Lucescu la Antena 1, potrivit News.ro.

„Am întâlnit o echipă mai agresivă decât noi, mult mai puternică fizic. Pot să spun că nu sunt nemulţumit de jocul practicat. Rezultatul a fost înşelător”, a adăugat el.

După ce a răspuns pe fugă la câteva întrebări, Lucescu a plecat grăbit din interviu. „Hai, gata, la revedere, pa!”, a spus acesta, potrivit Digi Sport.

