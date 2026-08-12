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Diseară se decide Supercampioana Europei: PSG vs Aston Villa. Decizie mai puțin obișnuită în caz de egalitate

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Minge fotbal
Foto: Profimedia
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Din articol
Palmares Cum arată trofeul Supercupei? Cine va arbitra?

Supercupa Europei, meciul care stabileşte supercampioana europeană, are loc miercuri, pe Stadionul Salzburg din Austria. Se vor întâlni câştigătoarea Ligii Campionilor, Paris Saint-Germain, şi Aston Villa, câştigătoarea Ligii Europa.

Partida va începe de la 22.00 pe Digi Sport 1.

Dacă scorul va fi egal după timpul regulamentar de joc, meciul se va duce direct la lovituri de departajare. Nu se vor juca prelungiri.

Această măsură cu totul excepțională a fost luată pentru prima dată în 2023. Atunci s-a decis renunțarea la prelungiri în cazul Supercupei Europei, trecându-se direct la penalty-uri după 90 de minute, pentru a proteja sănătatea jucătorilor la începutul sezonului.

Palmares

PSG a câştigat Supercupa în 2025, învingând Tottenham la penalty-uri, deşi a pierdut în două manşe împotriva lui Juventus în prima sa apariţie în 1996.

Aston Villa a câştigat singura sa Supercupă anterioară în două manşe în 1982, învingând Barcelona.

Unde se va juca Supercupa UEFA?

Supercupa UEFA 2026 va avea loc pe Stadionul Salzburg din Austria.

Este prima finală de club UEFA de referinţă care se va juca pe acest stadion, care a găzduit trei meciuri la UEFA EURO 2008, pe care Austria l-a găzduit împreună cu vecina Elveţia.

Cum arată trofeul Supercupei?

Trofeul Supercupei UEFA are o înălţime de 58 cm şi o greutate de 12,2 kg.

Fabricat de IACO Group, modelul actual este utilizat din 2006, dar păstrează designul de bază al predecesorului său. Bolul clasic este ţinut în sus pe o bază subtil răsucită ca un ghem de lână, două braţe oferind câştigătorilor suficient spaţiu pentru a se prinde ferm în timp ce îşi fac turul de onoare.

Câştigătorii au dreptul la o replică, cu condiţia ca aceasta să nu depăşească patru cincimi din dimensiunile originalului.

Cine va arbitra?

UEFA l-a desemnat pe somalezul Omar Artan (34 de ani) arbitru la Supercupa.

În ciuda vârstei sale tinere, Artan s-a impus ca unul dintre cei mai buni arbitri din lume şi se află pe lista internaţională FIFA din 2018. Printre cele mai notabile meciuri pe care le-a arbitrat se numără manşa secundă a finalei Ligii Campionilor CAF 2025/26. Ca recunoaştere a performanţelor sale, a primit premiul CAF pentru Arbitrul Anului 2025.

El va fi ajutat la cele două linii de Abdoulrazack Ahmed, din Djibouti, şi de Stephen Eleazar Onyango Yiembe, din Kenya.

Rezervă va fi slovenul Rade Obrenovič, iar în camera VAR se vor afla Marco Di Bello (Italia) şi Guillermo Cuadra Fernandez (Spania).

Editor : Sebastian Eduard

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