Duel dificil pentru Universitatea Cluj în primul tur al Europa League: Va înfrunta o fostă echipă a lui Mircea Lucescu

Echipa Universitatea Cluj va întâlni formaţia ucraineană Dinamo Kiev în primul tur preliminar al Europa League, conform tragerii la sorţi care a avut loc, marţi, la Nyon.

Dinamo Kiev va fi gazdă în prima manşă, pe 9 iulie, în timp ce manşa secundă se va disputa pe 16 iulie, scrie Agerpres.

Universitatea Cluj s-a clasat pe locul secund în sezonul trecut al Superligii şi a jucat finala Cupei României.

Titrata echipă ucraineană s-a clasat pe locul al patrulea în campionatul trecut şi a cucerit Cupa Ucrainei.

Programul meciurilor din primul tur preliminar al Europa League:

FC Dinamo Kiev (Ucraina) - FC Universitatea Cluj (România)

Qarabag FK (Azerbaidjan) - Vestri (Islanda)

HNK Hajduk Split (Croaţia) - MSK Zilina (Slovacia)

PFC ŢSKA Sofia (Bulgaria) - Derry City FC (Irlanda)

FC Sheriff Tiraspol (Moldova) - NK Aluminij (Slovenia)

FK Vojvodina Novi Sad (Serbia) -Ferencvarosi TC (Ungaria)

Tragerea la sorţi a meciurilor din turul al doilea preliminar va avea loc miercuri, tot la Nyon.

Dinamo Kiev, antrenată de Mircea Lucescu

Mircea Lucescu a preluat conducerea lui Dinamo în vara anului 2020.

În perioada 2020 - 2023, sub conducerea sa, echipa a reușit „tripla de aur”, câștigarea campionatului, Cupei și Supercupei Ucrainei în sezonul 2020/2021.

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Editor : Liviu Cojan