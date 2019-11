După ce Naționala s-a făcut de rușine în ultimele meciuri, Contra se laudă în fața jurnaliștilor spanioli

Jurnaliștilor spanioli, Contra le-a spus că nu putea face mai mult pentru naționala României în cei doi ani de mandat pe care i-a avut.

FRF i-a mulțumit lui Contra pentru colaborare și îi transmite că echipa națională va rămâne mereu o casă pentru el.

În doi ani de mandat, Contra a debutat la lot 20 de jucători și a avut bilanț pozitiv în 24 de partide. S-a lăudat cu asta în fața ziariștilor spanioli.

Cosmin Contra, sursa Radio Marca: Eu am făcut tot ce depinde de mine pentru a schimba radical echipa, am luat-o de pe locul 47 în lume şi o las pe 29. Nu a fost uşor schimbul de generaţii, toată lumea cerea asta, dar nu e uşor, mai ales acum când jucătorul român nu este bine cotat, când jucătorul român are dificultăţi în a se impune ca titular când se transferă în străinătate.

Victor Piţurcă, antrenor Universitatea Craiova: Un antrenor fără mare experiență la acest nivel. Din punctul meu de vedere a făcut lucruri foarte bune. Acum, dacă s a întâmplat ce s-a întâmplat, nu merita tratamentul ăsta. Și eu, cel mai supărat sunt pe unii antrenori, pe unii colegi de-ai lui, care părerea mea, trebuie să-și vadă de echipa lor.

Echipa națională a fost a opta experiență din cariera de antrenor a lui Cosmin Contra.

Echipa națională a României a fost umilită pe 18 noiembrie de selecționata Spaniei în ultimul său meci din grupa F din campania de calificare la Campionatul European din 2020, disputat pe stadionul „Wanda Metropolitano”. A fost 5-0 pentru gazde, cu 4-0 la pauză. De 57 de ani România nu a mai primit patru goluri într-o repriză.

