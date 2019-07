După dezastrul cu Viitorul (0-5) din prima etapă, Ionuț Negoiță spune că Dinamo va avea un alt proprietar în maximum o lună

Ionuţ Negoiţă, finanţatorul lui Dinamo, a vorbit la câteva ore după ce echipa sa a suferit una dintre cele mai dure înfrângeri din istoria recentă, scor 0-5, pe terenul lui FC Viitorul. Negoiță a anunțat că va vinde clubul în următoarea lună, fiind deja interesate trei entități, informează Mediafax.

"Decizia mea e luată şi a rămas. Într-adevăr, voiam să-mi recuperez o părticică din ce am investit, mi-am dat seama că e greu. Am discuţii cu trei entităţi şi în maximum o lună, Dinamo va avea un alt proprietar. Sunt discuţii avansate", a declarat Negoiţă, marţi dimineaţă, la emisiunea GSP Live.

Patronul s-a arătat şi el nemulţumit de jocul fotbaliştilor, dar cere răbdare, lăudând conducerea pentru transferurile făcute. De asemenea, Negoiţă le-a transmis un mesaj dur fanilor, după ce mai mulţi dintre ei l-au înjurat la meciul de la Constanţa şi au intrat pe teren, fiind ulterior evacuaţi.

"Nu am fost fericit în niciun caz, ba din contră, foarte supărat. Îl consider un accident, se mai întâmplă. Mi-aduc amminte că ne-a bătut şi Chiajna cu 3-0. Şi Real Madrid a luat bătaie cu 5-0. Consider că a fost un accident şi nimic mai mult.

Din punctul meu de vedere, ceva e în neregulă în spatele unor suporteri, dar nu poate fi un moment mai prost pentru ce fac ei. Dacă ei vor să existe Dinamo, în primul rând trebuie să lupte ca să se construiască stadion. Nu i-am văzut să ceară să se mai facă niciun stadion, ba din contră, sunt foarte mulţumiţi aşa. În schimb, mă trezesc cu ei cu un compartiment total iresponsabil, înjurându-mă. Dacă vor să comande la Dinamo, le-am dat ocazia să conducă clubul. Au luat acţiuni de 25.000 de euro. Nu pot conduce pe banii mei.

Când ai o echipă de suflet şi vrei să o ajuţi, te implici. Aici, dacă plăteau fiecare 100 de euro pe an, puteau să strângă bani şi să conducă Dinamo. Dacă vor să conducă, să se implice. Cu cinci milioane de euro plus drepturi TV s-au făcut șapte-opt. Cu sponsori, sunt 10 milioane de euro, se face treaba. Eu, de unul singur, să conduc treaba asta, e mai greu. Am dus-o destul", a declarat Negoiţă, la emisiunea GSP Live.

În plus, Ionuţ Negoiţă i-a transmis un mesaj subtil şi lui Mircea Rednic, antrenorul demis în această vară de la Dinamo: "Mă uitam că doar patru jucători erau din echipa veche. În orice variantă, tot ar fi trebuit să plece mulţi şi să vină mulţi, pentru că în iarnă a fost subţirel. E o constatare, nu vreau să mai fac niciun reproş. Cu cine să crească Dinamo? Daţi un nume. N-a adus Rednic astă-iarnă o căruță și s-a rupt căruţa?".

Incidente FC Viitorul - FC Dinamo: Şase persoane sancţionate

Gruparea mobilă de jandarmi Tomis Constanţa a anunţat că şase persoane au fost sancţionate după incidentele de la meciul de la Ovidiu, dintre FC Viitorul şi FC Dinamo, scrie News.ro.

"În minutul 66 al partidei, mai mulţi suporteri ai echipei oaspete au rupt gardul împrejmuitor şi au intrat pe teren. În urma acestor incidente, observatorul FRF a decis evacuarea suporterilor. Evacuarea acestora s-a desfăşurat fără incidente. Au fost identificate şi sancţionate şase persoane. În plus aceştia au primit şi măsură complementară, interzicerea accesului la meciurile de fotbal pe o perioadă de un an", a precizat jandarmeria.

Cei şase au fost amendaţi cu câte 1.000 de lei.

FC Viitorul a învins, luni, pe teren propriu, cu scorul de 5-0 (1-0), echipa Dinamo, în ultima partidă a etapei I a Ligii I, un meci marcat de incidente.

Au marcat: Iancu '9 şi '69, Ganea '49, Calcan '66, Eric '71

Fanii dinamovişti, aflaţi în număr de aproximativ 200, i-au înjurat pe patronul Ionuţ Negoiţă şi pe antrenorul Eurgen Neagoe după numai 25 de minute de joc. Suporterii i-au cerut demisia tehnicianului.

După golul de 3-0 al gazdelor, din minutul 66, mai mulţi suporteri dinamovişti au intrat pe teren, fiind cu greu imobilizaţi şi scoşi din suprafaţa de joc de stewarzi.

Jandarmii au intervenit şi s-au postat în faţa peluzei în care se afla galeria dinamovistă, fără a intra în conflict direct cu suporterii.

Managerul general al FC Dinamo, Florin Prunea, a mers la suporteri şi a încercat să-i calmeze.

Meciul a fost reluat după o întrerupere de peste 20 de minute şi după ce galeria dinamovistă a fost evacuată. Gazdele au marcat repede încă două goluri după reluarea partidei.

Nu toţi fanii dinamovişti au părăsit peluza, unul dintre ei întrând pe teren în minutul 75, pentru a-i cere socoteală lui Neagoe. Acesta a fost scos repede din spaţiul de joc şi meciul nu a mai fost oprit.

Dinamo este pe ultimul loc după acest rezultat în clasament, iar FC Viitorul este pe locul I, la golaveraj.