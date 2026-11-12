După retragerea din naţionala Portugaliei, Cristiano Ronaldo a dezvăluit următorul său proiect

În timp ce naţionala Portugaliei începe săptămâna aceasta o nouă etapă fără el, Cristiano Ronaldo a dezvăluit imagini din noul său proiect: un serial TV pe care îl produce şi în care urmează să joace propriul rol, relatează RMC Sport.

La puţin mai puţin de o săptămână după anunţul retragerii sale din echipa naţională, Cristiano Ronaldo îşi dedică timpul liber din pauza internaţională unei noi activităţi: filmarea unui serial TV pe care îl produce (şi în care joacă el însuşi un rol). Miercuri, el a postat o fotografie pe Instagram în care apare alături de Matthew Vaughn, regizorul englez de succes care se află la cârma filmărilor pentru acest serial intitulat „Day 1s”. „Veşti excelente! Producţia primului meu serial de televiziune, „Day 1s”, tocmai a început. Urmează noutăţi foarte curând!”, a promis starul portughez.

Thierry Henry, în distribuţie

„CR7” anunţase deja în iulie că face parte din distribuţia şi echipa de producţie executivă a acestui serial care abordează lumea fotbalului britanic prin prisma unui agent influent, interpretat de Damian Lewis, vedeta serialului „Homeland”.

Ronaldo a publicat alte două fotografii de pe platoul de filmare. Prima îl înfăţişează pe Stanley Dalton, agentul interpretat de Lewis, în discuţie cu un alt personaj interpretat de rapperul britanic Dave. Cealaltă fotografie prezintă o scenă filmată în vestiarele clubului Brentford, cu jucătorii clubului prezenţi în fundal. Cristiano Ronaldo face parte, de asemenea, din distribuţie, interpretându-şi propriul rol de fotbalist, la fel ca Thierry Henry, legenda echipei naţionale a Franţei.

Proiectul a fost conceput de Darren Dein, agentul lui Thierry Henry. Serialul este produs de „UR•Marv”, companie deţinută de Cristiano Ronaldo şi Matthew Vaughn, care a devenit celebru pentru regizarea unor filme precum „Kingsman”, „X-Men: Începutul” sau „Escrocherii, crime şi botanică”. „Day 1s” este prima producţie a companiei.

Joia trecută, atacantul de la Al-Nassr şi-a anunţat retragerea din echipa naţională, la o lună după ce a părăsit cantonamentul pe fondul unei rupturi cu selecţionerul Jorge Jesus. Astfel, el a încheiat o etapă uriaşă de 23 de ani petrecuţi în echipa naţională, cu o mulţime de recorduri (234 de selecţii, 146 de goluri) şi trei trofee câştigate, printre care Euro 2016.

Astfel, „Seleçao” s-a reunit fără el săptămâna aceasta pentru a se pregăti pentru ultimele două meciuri din Liga Naţiunilor: sâmbătă împotriva Portugaliei, apoi marţi împotriva Ţării Galilor.

Editor : Sebastian Eduard