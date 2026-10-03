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EAU îl ameninţă pe premierul britanic că vor retrage investiții de miliarde de lire, după acuzațiile împotriva Manchester City (presă)

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Man City breaches
Președintele clubului Manchester City, Khaldoon Al Mubarak, ține în mână trofeul Ligii Campionilor. Foto: Profimedia Images
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Din articol
O întâlnire între preşedintele clubului City şi ministrul comerţului 

Emiratele Arabe Unite îl ameninţă pe prim-ministrul britanic Andy Burnham că vor retrage investiţii de miliarde de lire din Regatul Unit, ca urmare a acuzaţiilor de încălcări financiare aduse clubului Manchester City, potrivit „The Telegraph”

La o zi după ce Manchester City a anunţat că va face apel împotriva verdictului unei comisii independente mandatate de Premier League, care a declarat clubul vinovat de 114 încălcări financiare între 2009 şi 2018, se desfăşoară o altă contraofensivă. De data aceasta, pe plan diplomatic, transmite News.ro. 

Conform informaţiilor publicate de The Telegraph, Emiratele Arabe Unite l-au avertizat pe Andy Burnham că vor retrage investiţii în valoare de miliarde de lire din Regatul Unit, ca represalii la verdictul de vinovăţie pronunţat împotriva clubului deţinut de un fond din Emiratele Arabe Unite. 

O întâlnire între preşedintele clubului City şi ministrul comerţului 

„Burnham, fostul primar al Regiunii Grand Manchester, declarase iniţial că ar fi «foarte îngrijorat» dacă Emiratele Arabe Unite ar decide să vândă clubul după ce acesta a fost găsit vinovat de nereguli financiare de către Premier League”, reaminteşte publicaţia. 

Însă, de atunci, Downing Street a fost nevoită să dea înapoi, insistând asupra faptului că nicio echipă nu se află „deasupra regulilor”. 

Potrivit The Telegraph, investiţiile astfel ameninţate ar viza fondurile private „pe care guvernul britanic le căuta pentru un pol tehnologic între Oxford şi Cambridge, prezentat ca răspunsul britanic la Silicon Valley”. „Se pare că Khaldoon Al Mubarak, preşedintele clubului, s-a întâlnit cu Jonathan Reynolds, secretarul de stat pentru comerţ, cu două săptămâni înainte ca Premier League să facă publică această chestiune. Mubarak ştia că City fusese găsit vinovat la momentul întâlnirii, chiar dacă detaliile nu fuseseră încă făcute publice”. 

Citește și: Manchester City ar fi cheltuit sume uriaşe pe piaţa transferurilor, deşi clubul era conştient că încalcă regulamentul financiar 

Editor : A.C.

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