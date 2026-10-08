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Edi Iordănescu, luat în calcul să preia naționala unei alte țări cu debut dezastruos în Liga Națiunilor. „Îndeplinește două condiții”

Data actualizării: Data publicării:
BUCURESTI - FOTBAL - AMICAL - ROMANIA - IRLANDA DE NORD - 22 MAR
Foto: Edi Iordănescu / Sursa foto: Inquam Photos / Ștefan Constantin
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Din articol
Cine mai e pe listă

Bulgaria l-a demis pe selecționerul Aleksandar Dimitrov (50 de ani) după startul dezastruos din Liga Națiunilor și este în căutarea unui antrenor.

Bulgarii au început competiția cu un eșec cu Luxemburg, 1-2, și o remiză „albă” cu Estonia, rezultate care i-au fost „fatale” lui Aleksandar Dimitrov, care a fost dat afară în mijlocul acțiunii și înlocuit temporar cu Atanas Ribarski, care era deja în Federație, ca selecționer la naționala U19, și sub comanda căruia Bulgaria a pierdut cu Islanda, 0-3, și a câștigat returul cu Luxemburg, 3-0, scrie DigiSport.

Victoria clară cu Luxemburg nu schimbă cu nimic planurile bulgarilor, care nu se gândesc să meargă în continuare pe mâna lui Atanas Ribarski, ci vor un antrenor cu experiență și care a demonstrat la nivel european.

Presa de la Sofia scrie că alesul este Edi Iordănescu! Filternews notează că Edi Iordănescu îndeplinește principalele două criterii ale Federației de Fotbal din Bulgaria: a demonstrat în fotbal și nu are pretenții financiare exagerate.

Edi Iordănescu este în fruntea listei și urmează să fie contactat de șefii fotbalului din Bulgaria. Dacă negocierile se vor încheia cu succes, antrenorul român ar debuta în noiembrie, când Bulgaria are de jucat cu cu Islanda și în Estonia.

Edi Iordănescu a mai lucrat în Bulgaria, dar pentru scurt timp, între august și noiembrie 2016, când a fost antrenor principal la CSKA Sofia.

Tehnicianul are experiență de selecționer datorită mandatului de la echipa națională a României, cu care s-a calificat la EURO 2024, unde s-a oprit în optimi, din cauza eșecului cu Olanda.

Cine mai e pe listă

Al doilea nume de pe lista conducătorilor Federației de Fobal din Bulgaria este Silvinho, brazilianul care a fost jucător la Arsenal, Barcelona și Manchester City.

La fel ca Edi Iordănescu, sud-americanul de 52 de ani este liber de contract. Ultima dată a fost selecționerul Albaniei, pe care a pregătit-o între ianuarie 2023 și mai 2026.

Cu Silvinho pe banca tehnică, Albania s-a calificat la EURO 2024 și a bifat a doua sa prezență din istorie la un turneu final, după cea de la Campionatul European din 2016.

Bulgarii l-ar prefera pe Edi Iordănescu în fața lui Silvinho, scrie site-ul din Bulgaria, pentru că brazilianul are pretenții financiare mai mari.

Editor : S.S.

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