Edward Iordănescu, numit noul selecţioner al României. Burleanu: Misiunea lui este să ducă echipa în elita fotbalului european

Edward Iordănescu a fost numit în funcţia de selecţioner al echipei naţionale de fotbal a României, a anunţat, marţi, preşedintele Federaţiei Române de Fotbal, Răzvan Burleanu, într-o conferinţă de presă susţinută la Centrul de la Mogoşoaia.

Federația Română de Fotbal a anunțat marți după-amiază numirea ca selecționer a antrenorului Edward Iordănescu, cu misiunea de a conduce echipa națională de seniori la următoarele două campanii de calificare în Liga Națiunilor și la Campionatul European din 2024.

Iordănescu va debuta pe banca națională cu două meciuri amicale în luna martie, pe 25 martie, pe Stadionul Steaua, cu naţionala Greciei, și pe 29 martie, în deplasare cu Israel.

„Suntem aici să îl prezentăm pe noul selecționer, Edward Iordănescu. Misiunea lui este să ducă echipa din nou în elita fotbalului european. Experiența lui ca antrenor a contat, spiritul analitic, cunoașterea fotbalului românesc, dar și faptul că a lucrat cu mulți dintre actualii jucători ai naționalei. Suntem siguri că va construi o echipă de succes”, a declarat Răzvan Burleanu în conferința de presă de la sediul FRF.

„Numirea noului selecţioner ne-am fi dorit să se petreacă mult mai repede. Ţinând cont că nu am fost sub o presiune a timpului, am considerat că e o formă de respect pe care am arătat-o fiecărui posibil selecţioner şi am alocat timpul necesar fiecărei întâlniri”, a adăugat Burleanu.

El a explicat şi motivele pentru care s-a oprit asupra lui Iordănescu: „Elementele care au contat în această alegere au fost determinarea, disponibilitatea şi dorinţa de a reuşi. Pe toate le-am regăsit din plin în persoana lui Edward Iordănescu şi la acestea se adaugă şi experienţa de antrenor pe care a acumulat-o în această perioadă de timp în cariera sa, spiritul său analitic, cunoaşterea la zi a fotbalului românesc”.

Echipa naţională a României a rămas fără selecţioner la 14 noiembrie 2021,când antrenorul Mirel Rădoi a anunţat, într-o conferinţă de presă, că nu va mai continua la conducerea primei reprezentative după ratarea calificării la barajul pentru Cupa Mondială din 2022. Rădoi preluase funcţia de selecţioner al României la 26 noiembrie 2019, post rămas vacant după plecarea lui Cosmin Contra.

Conducerea Federaţiei Române de Fotbal încearcă să găsească un antrenor pentru postul de selecţioner al României de la mijlocul lunii noiembrie, după încheierea contractului cu Mirel Rădoi. Până la numirea lui Iordănescu, oficialii FRF i-au mai contactat pe antrenorii Gheorghe Hagi, Răzvan Lucescu, Dan Petrescu şi Ladislau Boloni, dar au fost refuzaţi din diverse motive.

În vârstă de 43 de ani, Edward Iordănescu, fiul fostului selecţioner al României, Anghel Iordănescu, era liber de contract din 14 noiembrie 2021, atunci când s-a despărţit de comun acord de clubul FCSB. El preluase gruparea bucureşteană la 18 august 2021, iar în cele trei luni ale mandatului său a înregistrat în cele 12 partide din Liga I şi Cupa României 8 victorii, 2 egaluri şi 2 înfrângeri.

În cariera sa, Edward Iordănescu a mai antrenat echipele Fortuna Brazi, ASA Târgu Mureş, Pandurii Târgu Jiu, ŢSKA Sofia, Astra Giurgiu, CFR Cluj şi Gaz Metan Mediaş, potrivit Agerpres.

Edward Iordănescu are în palmares trei trofee, toate câştigate cu CFR Cluj: 1 titlu (2020-2021) şi 2 Supercupe ale României (2018-2019 şi 2020-2021).

„Aş vrea să-i mulţumesc lui Rădoi şi staff-ului lui pentru că au creat un postament destul de solid, mai ales în ultima perioadă, pentru actualul selecţioner, care reprezintă de fapt o continuitate a şcolii româneşti de antrenori. Aceşti antrenori tineri care au fost promovaţi în ultima vreme şi care reuşesc să ajungă şi la cel mai important post, cel de la echipa naţională. Este un fapt îmbucurător. Nu poţi să spui de Edi, chiar dacă este un antrenor tânăr, că este neexperimentat. Se pare că simbioza asta va fi de bun augur pentru el pentru noi şi pentru toată lumea care iubeşte fotbalul în România. Edi, sper să ai şi noroc, nu numai cunoştinţe, asta ştim. Sper să ai şi noroc”, a declarat directorul tehnic al Federaţiei Române de Fotbal, Mihai Stoichiţă.

