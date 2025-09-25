Live TV

Elias Charalambous, după victoria de ziua sa în confruntarea cu Go Ahead Eagles: Am amintit de echipa din anii trecuţi

Data actualizării: Data publicării:
Elias Charalambous
Elias Charalambous. Foto: Profimedia
Din articol
Darius Olaru: Mă bucur că am câştigat. Sper să ne dea moral, încredere pentru ce va veni David Miculescu: Nu vrem sa ne îmbătăm cu apă rece, dar ne bucurăm pentru victoria de azi Ştefan Târnovanu: Aveam mare nevoie de un meci în care să nu primim gol

Tehnicianul echipei FCSB, Elias Charalambous, a declarat joi seară, după victoria din meciul cu Go Ahead Eagles, scor 1-0, că acest succes reprrezintă un cadou frumos pentru el, la împlinirea vârstei de 45 de ani.

„E un cadou frumos această victorie. Vreau să mulţumesc jucătorilor mei, au făcut o treabă excelentă. Am făcut o treabă bună, am fost concentraţi timp de 90 de minute şi am amintit de echipa din anii trecuţi, de stilul de joc aşa am jucat în Europa şi asta este foarte important. Vreau să le mulţumesc încă o dată jucătorilor pentru atitudine", a spus Charalambous la Prima Sport, potrivit News.ro.

Tehnicianul consideră că victoria a venit în urma unui efort colectiv. „Am discutat înainte de meci că trebuie să rămânem agresivi şi concentraţi pe toată durata partidei. Spiritul de echipă a fost cel de care aveam nevoie pentru a câştiga. Astăzi au evoluat ca o echipă. Vrem să împărţim această victorie şi cu Lixandru. Din păcate el a fost ghinionist. Sperăm să vină cât mai repede”.

Darius Olaru: Mă bucur că am câştigat. Sper să ne dea moral, încredere pentru ce va veni

Darius Olaru, jucătorul echipei FCSB, speră că victoria din Liga Europa, din meciul cu Go Ahead Eagles, să ajute formaţia roş-albastră să treacă peste momentul greu din Superligă.

„Obosit, am alergat mult. Mă bucur că am câştigat. Ne-am dorit să începem cu dreptul. Ne bucurăm că am reuşit. Mi-aş dori să ne ajute mult victoria asta. La moral nu stăm bine. Sper să ne dea moral, încredere pentru ce va veni.

Noi ştim ce vestiar avem, suntem uniţi. Am demonstrat că putem face rezultate. Am analizat această echipă. Îi mulţumim lui Târnovanu că ne-a salvat. Cred că avem meciuri mai dificile. Eu mă gândesc deja la meciul de duminică. Au venit suporterii în număr mare. Le mulţumim. Şi noi muncim. Aşa a fost să fie în acest start de sezon”, a declarat Darius Olaru pentru DigiSport.

David Miculescu: Nu vrem sa ne îmbătăm cu apă rece, dar ne bucurăm pentru victoria de azi

David Miculescu, atacantul echipei FCSB, a marcat golul victoriei bucureştene la Deventer şi a adus primele trei puncte în grupa din Liga Europa.

„A fost o victorie grea, dar ne dă moral. Sunt trei puncte foarte bune pentru noi, am început cu dreptul. Trebuie să ne reluăm drumul pe care l-am avut şi sezonul trecut. La gol a centrat Alibec, am făcut preluarea şi am dat la poartă, sunt fericit că am câştigat.

E foarte greu, şi sezonul trecut am jucat, eu îmi ajut echipa cât de mult pot şi când nu mai pot ridica mâna sus. Am şi vorbit să ne revenim. A fost ziua de naştere a mai multor oameni din staff.

Nu vrem să ne îmbătăm cu apă rece, dar ne bucurăm pentru victoria de azi. E o victorie şi pentru Lixandru, s-a operat, să sperăm că o să revină cât mai repede”, a declarat Miculescu.

Ştefan Târnovanu: Aveam mare nevoie de un meci în care să nu primim gol

Ştefan Târnovanu, portarul echipei FCSB, a fost unul dintre eroii bucureştenilor la Deventer, în victoria cu 1-0 obţinută în faţa formaţiei Go Ahead.

„Au fost discuţii bine meritate pentru că în campionat a fost dezastru! Să ai doar şapte puncte după atâtea etape e jalnic, pentru mine. Dar anul trecut, parcă după un meci cu PAOK, ne-am revenit. Sper ca acum, după acest meci, să ne revenim, acesta să fie startul şi să începem să luăm puncte şi în campionat, pentru că nu acela e locul nostru.

Ne dorim să câştigăm şi mă bucur că am reuşit în seara asta. E o bucurie foarte mare. Anul acesta am primit foarte multe goluri. Este o victorie importantă pentru noi. Eu doar am continuat ceea ce au făcut băieţii foarte bine. Nu am fost singur pe teren, băieţii au făcut un meci aproape perfect.

Să nu pierzi, asta e cel mai important. E şi ziua lui Elias. Le spun tuturor la mulţi ani. Sper că se bucură.

Aş vrea să nu uităm de Lix. Îi doresc multă sănătate, această victorie e şi pentru el.

A fost un meci foarte dificil şi aveam mare nevoie de unul în care să nu primim gol. M-a ajutat şi pe mine foarte mult. Am vorbit cu soţia după meciul cu Botoşani, a fost foarte slab, nu ştiam ce să mai fac. Mă bucur că am făcut un meci bun. Trei puncte, aveam nevoie. Eu pot să spun că acest meci a semănat cu multe din ediţia trecută, când ne-am aparat foarte bine. Am suferit, clar, am văzut că şi Ajax a făcut-o cu ei.

Susţinerea fanilor este foarte importantă, ţinând cont de locul jalnic pe care suntem în campionat. Până la meciul cu Young Boys avem meciul cu Oţelul. Avem nevoie de suporteri. Sper că i-am îndulcit cu această victorie”, a declarat Ştefan Târnovanu după succesul obţinut de FCSB în meciul cu olandezii, scor 1-0.

Editor : Liviu Cojan

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Premierul Ilie Bolojan
1
Ilie Bolojan: Nu vârsta standard de pensionare trebuie crescută. Trebuie eliminate...
SEP_CCR_ILUSTRATIE_15_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
2
Amânarea deciziei CCR privind pensiile magistraților. Tudorel Toader: Dacă judecătorilor...
Horaţiu Potra
3
Mercenarul Horațiu Potra și fiul său au fost reținuți în Dubai
FFM_6282
4
Incendiul din Sectorul 2 care a acoperit Capitala cu un nor uriaș de fum: intervenția...
Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov
5
Reacția Rusiei după ce Trump a încurajat țările NATO să doboare avionele rusești care le...
20 de ani! A venit "nota de plată", după scandalul care a făcut înconjurul lumii
Digi Sport
20 de ani! A venit "nota de plată", după scandalul care a făcut înconjurul lumii
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Nicușor Dan, președintele României.
Nicușor Dan, primul interviu după ședința CSAT, la Digi24: „Rusia...
Nicușor Dan și Ilie Bolojan.
Nicușor Dan, întrebat dacă Bolojan trebuie să-și dea demisia în cazul...
calin georgescu
Nicușor Dan: Călin Georgescu nu a fost un călăreț singuratic, în...
photo-collage.png - 2025-09-25T091831.767
Adolescentul care a trimis mesaje de amenințare la școli și spitale a...
Ultimele știri
Ce spune Nicușor Dan despre o alianță PSD-AUR și despre sondajul care dă partidul lui Simion la 40%: „Așa interpretez eu”
Nicușor Dan: „Magistrații sunt mult mai uzați decât cei din alte meserii”. Ce spune despre reforma pensiilor speciale
Când vom afla despre nunta președintelui Nicușor Dan cu Mirabela Grădinaru. „Gândim absolut la fel”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
faza de joc din go ahead eagles - fcsb
LIVE SCORE. FCSB a învins Go Ahead Eagles, în prima etapă a Europa League
FCSB
Superliga. FCSB, învinsă la Botoșani. Gigi Becali a închis telefonul în direct: „N-am ce să spun”
jucatorii de la fcsb se bucura dupa gol
Programul FCSB în Europa League. Campioana României joacă primul meci în Olanda
SuperLiga Romania 2024-2025 : FCSB-Universitatea Craiova
Tragere la sorți. Cu cine joacă FCSB în Europa League: adversare și programul meciurilor
faza de joc din fcsb - aberdeen
FCSB a învins Aberdeen la București și s-a calificat în faza principală a Europa League
Partenerii noștri
Pe Roz
De la confidente de nedespărțit și "suflete pereche", la drumuri total separate. Cine e "păstrătoarea...
Cancan
România, lovită de vortexul polar! Ciclonul mediteranean face ravagii: ce se întâmplă începând de vineri, 26...
Fanatik.ro
Gigi Becali și Emil Grădinescu s-au confruntat în direct după Go Ahead Eagles – FCSB: „Băi, am adus sute de...
editiadedimineata.ro
Alcoolul crește riscul de demență chiar și în cantități mici
Fanatik.ro
O faimoasă jucătoare de tenis este însărcinată. Cum le-a dat fanilor vestea că așteaptă un copil. „Deja te...
Adevărul
SUA au ridicat de la sol mai multe avioane de luptă după ce patru aeronave militare rusești au fost detectate...
Playtech
Inundaţie într-un bloc nou. Cui te adresezi, cum acoperi financiar paguba
Digi FM
Jon Bon Jovi, dezvăluiri despre fața mai puțin cunoscută a mamei sale: Am văzut poze cu ea și cu Sinatra
Digi Sport
Dennis Man a primit vestea! Decizia luată de PSV, după ce l-a luat cu 8.500.000 de euro
Pro FM
Primele imagini cu Anna Kournikova, însărcinată cu al patrulea copil. Partenera lui Enrique Iglesias ar fi...
Film Now
Leonardo DiCaprio, despre „One Battle After Another”, atât de lăudat de critici: „Este un film fantastic...
Adevarul
CS Dinamo face scut în jurul managerului Mihai Popovici și le dă peste nas părinților plângăcioși: „A...
Newsweek
Unele pensii speciale cresc din nou. Vârsta de pensionare se reduce mai mult pentru unii magistrați
Digi FM
Reacții după clipul viral în care Macron e oprit de polițiștii din New York: "E o insultă serioasă"...
Digi World
Ce se întâmplă în corpul tău când faci exerciții fizice. Alergarea de dimineață și "trasul de fiare" au...
Digi Animal World
Ce a descoperit un cuplu când și-a urmărit pisica pe camera de supraveghere. Au lăsat totul și s-au grăbit să...
Film Now
Iubita lui Keanu Reeves, poză în care-l sărută cu foc pe star, după zvonurile care-i dădeau căsătoriți...
UTV
Secretul prin care Smiley a reușit să slăbească. „E greu pentru mine, e foarte greu”