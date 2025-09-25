Elias Charalambous, după victoria de ziua sa în confruntarea cu Go Ahead Eagles: Am amintit de echipa din anii trecuţi

Tehnicianul echipei FCSB, Elias Charalambous, a declarat joi seară, după victoria din meciul cu Go Ahead Eagles, scor 1-0, că acest succes reprrezintă un cadou frumos pentru el, la împlinirea vârstei de 45 de ani.

„E un cadou frumos această victorie. Vreau să mulţumesc jucătorilor mei, au făcut o treabă excelentă. Am făcut o treabă bună, am fost concentraţi timp de 90 de minute şi am amintit de echipa din anii trecuţi, de stilul de joc aşa am jucat în Europa şi asta este foarte important. Vreau să le mulţumesc încă o dată jucătorilor pentru atitudine", a spus Charalambous la Prima Sport, potrivit News.ro.

Tehnicianul consideră că victoria a venit în urma unui efort colectiv. „Am discutat înainte de meci că trebuie să rămânem agresivi şi concentraţi pe toată durata partidei. Spiritul de echipă a fost cel de care aveam nevoie pentru a câştiga. Astăzi au evoluat ca o echipă. Vrem să împărţim această victorie şi cu Lixandru. Din păcate el a fost ghinionist. Sperăm să vină cât mai repede”.

Darius Olaru: Mă bucur că am câştigat. Sper să ne dea moral, încredere pentru ce va veni

Darius Olaru, jucătorul echipei FCSB, speră că victoria din Liga Europa, din meciul cu Go Ahead Eagles, să ajute formaţia roş-albastră să treacă peste momentul greu din Superligă.

„Obosit, am alergat mult. Mă bucur că am câştigat. Ne-am dorit să începem cu dreptul. Ne bucurăm că am reuşit. Mi-aş dori să ne ajute mult victoria asta. La moral nu stăm bine. Sper să ne dea moral, încredere pentru ce va veni.

Noi ştim ce vestiar avem, suntem uniţi. Am demonstrat că putem face rezultate. Am analizat această echipă. Îi mulţumim lui Târnovanu că ne-a salvat. Cred că avem meciuri mai dificile. Eu mă gândesc deja la meciul de duminică. Au venit suporterii în număr mare. Le mulţumim. Şi noi muncim. Aşa a fost să fie în acest start de sezon”, a declarat Darius Olaru pentru DigiSport.

David Miculescu: Nu vrem sa ne îmbătăm cu apă rece, dar ne bucurăm pentru victoria de azi

David Miculescu, atacantul echipei FCSB, a marcat golul victoriei bucureştene la Deventer şi a adus primele trei puncte în grupa din Liga Europa.

„A fost o victorie grea, dar ne dă moral. Sunt trei puncte foarte bune pentru noi, am început cu dreptul. Trebuie să ne reluăm drumul pe care l-am avut şi sezonul trecut. La gol a centrat Alibec, am făcut preluarea şi am dat la poartă, sunt fericit că am câştigat.

E foarte greu, şi sezonul trecut am jucat, eu îmi ajut echipa cât de mult pot şi când nu mai pot ridica mâna sus. Am şi vorbit să ne revenim. A fost ziua de naştere a mai multor oameni din staff.

Nu vrem să ne îmbătăm cu apă rece, dar ne bucurăm pentru victoria de azi. E o victorie şi pentru Lixandru, s-a operat, să sperăm că o să revină cât mai repede”, a declarat Miculescu.

Ştefan Târnovanu: Aveam mare nevoie de un meci în care să nu primim gol

Ştefan Târnovanu, portarul echipei FCSB, a fost unul dintre eroii bucureştenilor la Deventer, în victoria cu 1-0 obţinută în faţa formaţiei Go Ahead.

„Au fost discuţii bine meritate pentru că în campionat a fost dezastru! Să ai doar şapte puncte după atâtea etape e jalnic, pentru mine. Dar anul trecut, parcă după un meci cu PAOK, ne-am revenit. Sper ca acum, după acest meci, să ne revenim, acesta să fie startul şi să începem să luăm puncte şi în campionat, pentru că nu acela e locul nostru.

Ne dorim să câştigăm şi mă bucur că am reuşit în seara asta. E o bucurie foarte mare. Anul acesta am primit foarte multe goluri. Este o victorie importantă pentru noi. Eu doar am continuat ceea ce au făcut băieţii foarte bine. Nu am fost singur pe teren, băieţii au făcut un meci aproape perfect.

Să nu pierzi, asta e cel mai important. E şi ziua lui Elias. Le spun tuturor la mulţi ani. Sper că se bucură.

Aş vrea să nu uităm de Lix. Îi doresc multă sănătate, această victorie e şi pentru el.

A fost un meci foarte dificil şi aveam mare nevoie de unul în care să nu primim gol. M-a ajutat şi pe mine foarte mult. Am vorbit cu soţia după meciul cu Botoşani, a fost foarte slab, nu ştiam ce să mai fac. Mă bucur că am făcut un meci bun. Trei puncte, aveam nevoie. Eu pot să spun că acest meci a semănat cu multe din ediţia trecută, când ne-am aparat foarte bine. Am suferit, clar, am văzut că şi Ajax a făcut-o cu ei.

Susţinerea fanilor este foarte importantă, ţinând cont de locul jalnic pe care suntem în campionat. Până la meciul cu Young Boys avem meciul cu Oţelul. Avem nevoie de suporteri. Sper că i-am îndulcit cu această victorie”, a declarat Ştefan Târnovanu după succesul obţinut de FCSB în meciul cu olandezii, scor 1-0.

