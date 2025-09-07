Live TV

Etapa a cincea a preliminariilor europene ale Cupei Mondiale din 2026: scorul serii, în grupa României

minge pe terenul de fotbal
Foto: Shutterstock

Etapa a cincea a preliminariilor europene ale Cupei Mondiale din 2026 s-a încheiat, iar scorul serii a fost în grupa României: Bosnia și Herțegovina - San Marino s-a încheiat 6-0. 

Austria şi Bosnia-Herţegovina, adversarele României în Grupa H a preliminariilor Cupei Mondiale de fotbal din 2026, au obţinut victorii în meciurile jucate sâmbătă seara, informează Agerpres.

Austria a trecut de selecţionata Ciprului cu scorul de 1-0, la Linz, prin golul marcat de Marcel Sabitzer (54 - penalty).

În min. 70, jocul a fost întrerupt mai multe minute din cauza apariţiei unei gropi în marginea careului echipei gazdă.

La oaspeţi, Charalambos Kyriakou (Dinamo Bucureşti) a fost introdus pe teren în min. 88.

Bosnia-Herţegovina a surclasat San Marino cu 6-0, în deplasare, prin golurile marcate de Benjamin Tahirovic, Edin Dzeko (dublă), Samed Bazdar, Kerim Alajbegovic şi Nihad Mujakic, în condiţiile în care sanmarinezii au jucat în inferioritate numerică din minutul 16.

România va juca marţi contra Ciprului, la Nicosia.

O victorie categorică a obţinut şi Portugalia, 5-0 în Armenia, Cristiano Ronaldo şi Joao Felix reuşind duble.

Anglia a trecut de Andorra cu 2-0, iar Serbia a câştigat la limită în Letonia, 1-0.

Ungaria a avut 2-0 cu Irlanda, la Dublin, dar gazdele au revenit în repriza secundă şi au smuls un egal (2-2).

Rezultatele de sâmbătă:
Grupa F
Armenia - Portugalia 0-5
Au marcat: Joao Felix 10, 62, Cristiano Ronaldo 21, 46, Joao Cancelo 32.

Irlanda - Ungaria 2-2
Au marcat: Evan Ferguson 49, Adam Idah 90+3, respectiv Barnabas Varga 3, Roland Sallai 16.
Cartonaş roşu: Roland Sallai (Ungaria) 53.

Clasament
loc echipa M V E Î GM-GP P
1 Portugalia 1 1 0 0 5-0 3
2 Ungaria 1 0 1 0 2-2 1
3 Irlanda 1 0 1 0 2-2 1
4 Armenia 1 0 0 1 0-5 0

Grupa H
Austria - Cipru 1-0
A marcat: Marcel Sabitzer 54 - penalty.

San Marino - Bosnia-Herţegovina 0-6
Au marcat: Benjamin Tahirovic 22, Edin Dzeko 70, 72, Samed Bazdar 81, Kerim Alajbegovic 85, Nihad Mujakic 90.
Cartonaş roşu: Alessandro Golinucci (San Marino) 16.

Clasament
loc echipa M V E Î GM-GP P
1 Bosnia-Herţegovina 4 4 0 0 10-1 12
2 Austria 3 3 0 0 7-1 9
3 România 4 2 0 2 8-4 6
4 Cipru 4 1 0 3 3-5 3
5 San Marino 5 0 0 5 1-18 0

Grupa K
Letonia - Serbia 0-1
A marcat: Dusan Vlahovic 12.

Anglia - Andorra 2-0
Au marcat: Christian Garcia (autogol) 25, Declan Rice 67.

Clasament
loc echipa M V E Î GM-GP P
1 Anglia 4 4 0 0 8-0 12
2 Serbia 3 2 1 0 4-0 7
3 Albania 4 1 2 1 4-3 5
4 Letonia 4 1 1 2 2-5 4
5 Andorra 5 0 0 5 0-10 0

Legendă: M - meciuri, V - victorii, E - egaluri, Î - înfrângeri, GM - goluri marcate, GP - goluri primite, P - puncte

Câştigătoarele celor 12 grupe preliminare se vor califica direct la CM 2026. Pentru celelalte patru locuri disponibile pentru zona europeană se vor bate cele 12 formaţii clasate pe locul secund în grupe şi cele mai bine clasate câştigătoare de grupe din Liga Naţiunilor, ediţia 2024-25, care nu s-au calificat prin intermediul preliminariilor.

