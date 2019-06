EURO 2019. Mirel Rădoi, înainte de România U21-Germania U21: „Suntem cam prea euforici”

Campionatul European din Italia şi San Marino l-a detereminat pe selecţionerul României U21, Mirel Rădoi (38 de ani), să renunţe la orele de somn şi să piardă, preţ de câteva zile, contactul cu persoanele apropiate.

Întrebat la conferinţa de presă premergătoare meciului cu Germania dacă îi va răspunde la telefon patronului de la FCSB şi naşului său, Gigi Becali (61 de ani), Rădoi a subliniat faptul că este concentrat pe ce are de făcut în cantonamentul naţionalei: „Vă spun sincer că în cele două zile am dormit 9 ore. Astăzi, la prânz, am făcut a zecea oră. Nu aveam cum să-i răspund lui, nu ştiu ce fac copii mei, nu ştiu ce face soţia, familia. Nu ştiu decât ce fac jucătorii în cantonament şi ceea ne va pune în dificultate pentru partida de mâine. În momentul ăsta, chiar nu mă interesează cine se va supăra dacă va suna şi nu voi răspunde”, a spus Rădoi, la conferinţa de presă, potrivit MEDIAFAX.

„Să fiu sincer suntem cam prea euforici. Mă bucur că partida e mâine seară şi nu azi, pentru că nu ştiu dacă ne-am fi ridicat la nivelul partidei. Revenim după 55 de ani la JO, la anul vor fi 56 de ani, participăm după 21 de ani la EURO şi am trecut de grupe, suntem în semifinale. E normal să fie doza de euforie, dar mă bucur că partida e mâine seară şi încercăm să îi aducem cu picioarele pe pământ până la ora partidei”, a mai spus selecţionerul naţionalei U21.

Meciul dintre România şi Germania va avea loc joi, 27 iunie, la Bologna, de la ora 19:00. Spania şi Franţa se vor înfrunta în aceeaşi zi, de la ora 22.00, la Reggio Emilia. Germania a încheiat pe primul loc Grupa B, cu şapte puncte, peste Danemarca, Austria şi Serbia.