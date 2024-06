EURO 2024: Primele detalii despre Barnabas Varga, jucătorul care s-a prăbușit pe teren la meciul Scoția - Ungaria

Selecţionerul Ungariei, Marco Rossi, a dat primele detalii despre situaţia atacantului Barnabas Varga, jucătorul care s-a prăbușit pe teren și a fost scos pe targă, la meciul Scoția – Ungaria.

Barnabas Varga, care a fost scos pe targă la meciul Scoţia - Ungaria 0-1, de la EURO 2024, după o ciocnire cu portarul scoţian Angus Gunn, se află în afara oricărui pericol, scrie Digi Sport.

"Barnabas era inconştient, coechipierii săi erau îngrijoraţi pentru el, iar medicii au întârziat să vină, probabil pentru că nu şi-au dat seama de starea lui. Acum el este în afara pericolului. Are o fractură aici (n.r. - planşeul orbital stâng). Va fi operat şi nu va mai putea juca cu noi la Euro", a spus Rossi, citat de news.ro.

Şi Roland Sallai, ales omul meciului, a vorbit despre coechipierul său: "A fost un moment teribil într-un meci ca acesta. El este bine acum. Trebuie să facă o operaţie minoră, dar starea lui este stabilă. Îi ţinem pumnii şi sperăm să revină în curând. După acest incident, am luptat pentru el, am vrut să câştigăm pentru el şi am reuşit. Îi dedicăm această victorie".

Ulterior, la scurt timp după miezul nopții, Federația Maghiară de Fotbal a anunțat că starea lui Barnabas Varga este stabilă și că atacantul se află la un spital din Stuttgart.

Ungaria a câștigat într-un mod dramatic meciul cu Scoția, cu 1-0 după un gol marcat în minutul 90+10.

Ungurii speră că va fi suficient pentru a prinde unul dintre cele patru locuri trei care merg în optimi, dar șansele nu sunt mari, din cauza golaverajului, -3.