Euro 2025 U21, Italia – România, ora 22.00. „Tricolorii mici” debutează la Campionatul European. De ce se teme antrenorul Daniel Pancu

Astăzi selecționata României U21 debutează la Campionatul European 2025, care se desfășoară în Slovacia.

De la ora 22:00, ”Tricolorii mici” vor înfrunta reprezentativa similară a Italiei în cadrul primei etape a grupelor turneului final.

Este cel de-al treilea meci direct dintre România U21 și Italia U21, iar până acum fiecare echipă are câte o victorie. ”Tricolorii” au câștigat primul meci direct, în august 2014, scor 2-1, în timp ce italienii și-au luat revanșa în noiembrie 2021, atunci când au câștigat cu scorul de 4-2.

După confruntarea cu ”Squadra Azzurra”, elevii lui Daniel Pancu vor da piept cu Spania și țara gazdă, Slovacia.

Confruntarea ”Tricolorilor” cu ”Squadra Azzurra” va fi condusă la centru de Vassilis Fotias, care va fi ajutat de conaționalii greci Andreas Meintanas și Michail Papadakis. Cel de-al patrulea oficial va fi Igor Stojchevski din Macedonia de Nord.

Programul României la EURO 2025 U21

11 iunie: Slovacia – Spania (Bratislava), 19:00 | Italia – România (Trnava), 22:00

14 iunie: Spania – România (Bratislava), 19:00 | Slovacia – Italia (Trnava), 22:00

17 iunie: România – Slovacia (Bratislava), 22:00 | Spania – Italia (Trnava), 22:00

Echipa probabilă

Echipa probabilă a României U21 în meciul cu Italia U21: Sava - Strata, Ignat, Ilie, Borza - Akdag, Grameni, Ilie - Stoica, Munteanu, Corbu

Atenție la fazele fixe!

Daniel Pancu le-a cerut ”Tricolorilor” să fie atenți la numărul de kilometri parcurși și la fazele fixe, înainte de Italia U21 - România U21, informează DigiSport.

La conferința de presă, printre altele, Pancu a transmis că le-a trasat două reguli esențiale ”Tricolorilor”, legate de numărul de kilometri parcurși, dar și de atenția pe care trebuie să o acorde Louis Munteanu & Co. la fazele fixe.

”Sper să fiu inspirat, chiar dacă majoritatea insistă pe importanța acestui prim joc. Eu nu fac diferențe! Va trebui să fim la cel mai important nivel, poate chiar la cel mai înalt nivel posibil al nostru.

Mă refer aici și la numărul de kilometri parcurși, dar și la viteza atinsă și la viteza de gândire.

Vorbeam mai devreme de numărul de kilometri. A doua regulă e legată de fazele fixe, din punct de vedere ofensiv și defensiv. În mod normal, când o echipă are posesia, are mult mai multe faze fixe decât ai tu.

Sunt momente foarte importante ale jocului”, a declarat Daniel Pancu, în cadrul conferinței de presă.

Lotul României U21 pentru EURO

PORTARI: Răzvan Sava (Udinese / Italia), Otto Hindrich (CFR Cluj), Vlad Rafailă (US Lecce / Italia);

FUNDAȘI: Dan Sîrbu (Farul Constanța), Tony Strata (AC Ajaccio / Franța), Cristian Ignat (FC Rapid 1923), Matteo Duțu (AC Milan / Italia), Ümit Akdağ (Toulouse FC / Franța), Matei Ilie (CFR Cluj), Andrei Borza (FC Rapid 1923), Costin Amzăr (Al Nasr / Emiratele Arabe Unite);

MIJLOCAȘI: Cătălin Vulturar (FC Rapid 1923), Ovidiu Perianu (Unirea Slobozia), Marius Corbu (APOEL Nicosia / Cipru), Cristian Mihai (Dinamo), Constantin Grameni (FC Rapid 1923), Rareș Ilie (US Catanzaro / Italia), Octavian Popescu (FCSB), Ianis Stoica (FC Hermannstadt), Zoran Mitrov (FC Botoșani);

ATACANȚI: Louis Munteanu (CFR Cluj), Vladislav Blănuță (Universitatea Cluj), Rareș Burnete (US Lecce / Italia).

