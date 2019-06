EURO U21 2019. Ianis Hagi, după victoria României cu Anglia: Când vezi că ai speranţe, mergi până la capăt

România U21 a învins, la Cesena, 4-2, selecţionata Angliei, în etapa a doua a grupei C de la EURO 2019. Elevii lui Mirel Rădoi s-au impus şi-n prima etapă, 4-1 cu Croaţia, şi sunt pe primul loc în clasament, cu şase puncte. Ianis Hagi a marcat al treilea gol al tricolorilor, în minutul 85.

"Am mers cu gândul să câştigăm, ştiam că doar ce începusem partida aveam avantaj. Cu un egal îi scoteam pe ei, dar noi am fi avut viaţă grea cu Franţa... Când vezi că ai speranţe, mergi până la capăt. Încerci să marchezi golul în plus, să ieşi învingător", a spus Ianis Hagi la TVR, citat de Mediafax.

Fiul lui Gică Hagi a vorbit şi despre Florinel Coman, omul care a marcat două goluri în faţa Angliei şi pe care-l cunoaşte de la 11 ani, pe vremea în care ambii erau la Viitorul: "Pe Florinel Coman îl ştiu de la 11 ani şi ştiu ce fel de jucător e, ce talent are... şi la FCSB a avut un sezon foarte bun. E normal să ajungă aici, e un copil care munceşte, care-şi vede de treabă. El trage până la capăt şi poate să facă diferenţa oricând. Aşa cum zice şi Mister, nu contează cine începe pe teren, contează cine termină. Trebuie să ai un plus fizic, tactic, psihic şi Coman le-a avut pe toate".