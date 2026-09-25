Euro U21 2027: România a învins în Cipru, scor 3-0, dar e încă departe de calificare

Echipa naţională U21 a României s-a impus vineri, în deplasare, scor 3-0, în faţa naţionalei similare a Ciprului, într-un meci contând pentru grupa A a calificărilor Euro 2027.

Tricolorii mici au dominat prima repriză şi Vermeşan a deschis scorul în minutul 34, după un penalti obţinut de Kevin Ciubotaru, relatează News.ro.

Tot Vermeşan a lovit bara, două minute mai târziu, imitat de Doicaru, în minutul 43. Vermeşan a reuşit însă dubla, în minutul 44, şi românii au intrat la vestiare cu două goluri avans.

În partea secundă, elevii lui Curelea au mai înscris odată, prin Kevin Ciubotaru, în minutul 89, şi Cipru – România s-a încheiat 0-3.

În clasamentul grupei A conduce Spania, cu 21 de puncte, urmată de Finlanda, cu 19 puncte. România este a treia, cu 16 puncte şi are nevoie de victorie în ultimele două partide, cu Finlanda – pe teren propriu, şi cu Spania – în deplasare, pentru a mai spera la calificare.

Editor : Liviu Cojan