Europa League. Egal pentru FCSB în deplasare cu Aberdeen și calificarea se joacă la București

Aberdeen v Steaua BucharestEuropa League21/08/2025.Play-Off
Cartonaș roșu pentru FCSB Aberdeen - FCSB, echipe de start Meciul tur pe Arena Națională

Prima manșă a play-off-ului Europa League a adus față în față FCSB și Aberdeen. Echipa românească a făcut un egal prețios și scoțienii sunt așteptați pe Arena Națională, peste o săptămână.

Un duel al orgoliilor. FCSB continuă să traverseze un moment nefericit, iar rezultatele din acest sezon au fost unele oscilante. În ultima rundă, campioana României a făcut egal cu Rapid, scor 2-2, chiar dacă, la un moment dat, conducea cu 2-0.

De cealaltă parte, Aberdeen a început cu două eșecuri în campionatul Scoției, dar vine cu un moral bun după 3-0 cu Morton în Cupa Ligii.

Cartonaș roșu pentru FCSB

Meciul a fost început în forță de Aberdeen, care a solicitat penalty încă din minutul 2 la o acțiune a lui Molloy. Aproape întreaga primă repriză s-a jucat la o singură poartă, scoțienii presând continu, iar jucătorii de la FCSB nereușind să lege pasele.

Totuși, și dominația scțienilor este sterilă, ei reușind primul șut pe poartp abia în minutul 29.

Deschiderea scorului vine în minutul 32. Lansat de Miculescu, Daniel Bîrligea deschide scorul cu un șut plasat pe jos la chiar primul șut pe poartă al campioanei României.
Minute mai târziu, Juri Cisotti a fost eliminat pentru un fault comis asupra lui Nicolas Milanovic și FCSB este obligată să joace în 10.

Imediat după pauză, fiecare echipă face câte trei schimbări. La FCSB ies Tănase, Chiricheș și Crețu și intră Olaru, Edjouma și Kiki. Varianta se dovedește norocoasă pentru că imediat după aceea vine golul de 2 – 0. Bîrligea recuperează mingea în terenul advers și urcă până în careul, apoi îi pasează lui Olaru care înscrie cu poarta goală.

Minutul 61 vine cu reducerea diferenței. Polvara reduce din diferență cu un șut din întoarcere, care lovește bara și intră în poartă. este 1-2 și reîncepe asediul la poarta lui Târnovanu. Scoțienii egalează în minutul 89 prin Sokler, și partida se termină la egalitate 2 - 2.

Aberdeen - FCSB, echipe de start

Aberdeen: Mitov - Jensen, Dorrington, Milne, Molloy - Palaversa, Heltne Nilsen - Milanovic, Aouchiche, Keskinen – Yengi
Rezerve: Suman, Vitolis, Devlin, Shinnie, Knoester, Polvara, Clarkson, Bilalovic, Boyd, Sokler, Lobban
Antrenor: Jimmy Thelin

FCSB: Târnovanu - Crețu, Graovac, M. Popescu, Pantea - Șut, Chiricheș - Miculescu, Tănase, Cisotti – Bîrligea
Rezerve: Zima, Kiki, Lixandru, Edjouma, Politic, Olaru, Oct. Popescu
Antrenor: Elias Charalambous

Meciul tur pe Arena Națională

Aflată la un singur pas de grupele Europa League, FCSB trebuie să mai treacă de Aberdeen, un adversar accesibil la prima vedere.

Între timp, FCSB a transmis prețurile biletelor pentru meciul retur cu Aberdeen. Cel mai ieftin tichet costă 40 de lei, în zona peluzelor, inelul al doilea, cel mai scump 300 de lei, scrie Digi Sport.

 

 

