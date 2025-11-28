Europa League. FCSB a pierdut confruntarea cu Steaua Roşie Belgrad, deşi a avut superioritate numerică din minutul 27

FCSB a pierdut joi seara, în deplasare, scor 0-1, în faţa formaţiei sârbe Steaua Roşie Belgrad, într-un meci din Europa League în care roş-albaştrii au avut superioritate numerică încă din minutul 27.

La Belgrad, pe stadionul Rajko Mitic, gazdele au avut iniţiativa în startul de meci. Zima a respins excelent la şutul lui Ivanic din minutul 8, apoi bucureştenii au reuşit să echilibreze jocul şi Bîrligea a ratat prima ocazie a oaspeţilor, în minutul 23, trimiţând pe lângă poartă din careul mic.

Patru minute mai târziu arbitrul francez Jerome Brisard i-a dat roşu direct lui Tebo Uchenna, pentru un fault la Olaru, şi nigerianul a părăsit terenul.

Elevii lui Charalambous au căutat golul însă aproape să marcheze a fost Bruno Duarte, care a şutat pe lângă poartă, în minutul 43, şi la pauză s-a intrat cu scor alb.

La reluare, Cisotti a lovit bara, în minutul 47, pentru ca trei minute mai târziu Bruno Duarte să deschidă scorul cu o lovitură de cap, din mijlocul careului, din centrarea lui Seol.

Bucureştenii au replicat prin pătrunderea lui Miculescu, însă şutul acestuia, din afara careului, a fost blocat de Matheus, în minutul 57.

Ngezana a gafat impadornabil în minutul 75, Ivanici a recuperat mingea, în viteză, şi a şutat, singur cu portarul, dar Zima a scos incredbil şi i-a ţinut pe bucureşteni în joc.

Chiar dacă au dominat, steril, această parte secundă, elevii lui Charalambous nu au ştiut cum să desfacă apărarea sârbilor şi Steaua Roşie Belgrad – FCSB a fost 1-0, cu un gol anulat în minutele de prelungire pentru gazde, după un ofsaid milimetric.

În clasament Steaua Roşie e a 22-a, cu 7 puncte, în timp ce FCSB a rămas cu trei puncte, pe locul 31.

STEAUA ROŞIE: Matheus – Youngwoo Seol, Tebo Uchenna, Veljkovic, Tiknizyan – Handel (Milson 81), Krunic, Elsnik – Bruno Duarte (Rodrigao 69), Ivanic – Arnautovic (Katai 85).

Antrenor: Vladan Milojević

FCSB: Zima – V. Creţu (Pantea 84), Graovac, Ngezana, Radunovic – Şut, Lixandru (Fl. Tănase 46) – Miculescu (Politic 84), Olaru (Octavian Popescu 74) , Mamadou Thiam (Cisotti 46) – Bîrligea.

Antrenor: Elias Charalambous

Cartonaşe galbene: Youngwoo Seol 27 / Olaru 61

Cartonaş roşu: Franklin Tebo Uchenna (Steaua Roşie Belgrad) min. 27

Arbitri: Jerome Brisard – Alexis Auger, Aurelien Drouet – Romain Lissorque

Arbitri VAR: Bastien Dechepy – Eric Wattellier (toţi din Franţa)

