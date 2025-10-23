Europa League. FCSB – Bologna, diseară de la 19:45: Campioana României întâlnește o echipă cu un lot de șase ori mai scump

Live TV

FCSB – Bologna, diseară de la 19:45: Campioana României întâlnește o echipă cu un lot de șase ori mai scump

FCSB
Bolognia caută prima victorie

Partida FCSB - Bologna, din etapa a treia de UEFA Europa League, se joacă în această seară de la ora 19:45, pe Arena Națională din București, în direct pe Digi Sport 1.

După 1-0 cu Go Ahead Eagles și 0-2 cu Young Boys Berna în primele două runde din a doua cea mai tare competiție intercluburi din Europa, FCSB are în față o echipă și mai valoroasă. Concret, întreg lotul grupării de pe Renato Dall'Ara este evaluat pe transfermarkt la 272 de milioane de euro. De partea cealaltă, același site de specialitate evaluează echipa roș-albaștrilor la 48 de milioane de euro, scrie DigiSport.

Bolognia caută prima victorie

Totuși, situația în clasamentul din Europa League este una diferită. Bologna a adunat un singur punct în două etape, după înfrângerea cu Aston Villa (0-1) și remiza cu Freiburg (1-1). Fără Vincenzo Italiano, care este spitalizat din cauza unei pneumonii, Bologna caută prima victorie din această stagiune europeană.

Daniel Niccolini, secundul lui Italiano, este cel care va dirija echipa de la marginea terenului pe cel mai mare stadion al țării noastre. La ora meciului sunt așteptați peste 25.000 de fani, potrivit informațiilor oferite de liderul galeriei FCSB-ului.

 

 

