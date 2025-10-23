Live TV

Europa League. FCSB, învinsă de Bologna pe Arena Națională. Start de meci dezastruos pentru campioana României

Data actualizării: Data publicării:
faza de joc din meciul fcsb - bologna
Foto: Profimedia

FCSB a fost învinsă de echipa italiană Bologna cu scorul de 2-1 (2-0), joi seara, pe Arena Naţională din Bucureşti, în etapa a treia a competiţiei de fotbal Europa League.

Bucureştenii au început timoraţi partida şi, în minutul 9, Şut a pierdut mingea uşor, Dallinga a centrat în faţa porţii, iar Jens Odgaard a deschis scorul, relatează News.ro.

După numai trei minute, Lykogiannis a centrat în careu, Lixandru a reluat cu capul spre propria poartă şi Târnovanu a respins in extremis, însă mingea a ajuns la Thijs Dallinga care a înscris la colţul lung.

În minutul 22 Heggem a ratat şansa să mărească avantajul oaspeţilor, iar în minutul 33 Orsolini a înscris, după o piruetă în careu, dar golul a fost anulat din cauza unei poziţii de ofsaid.

Elevii lui Charalambous au avut prima ocazie în minutul 37, când Skorupski a scos lovitura de cap a lui Ngezana, intervenind imediat şi la şutul lui Şut. Bucureştenii par că îşi revin, şi Thiam reia puţin peste poartă, în minutul 39, pentru ca în minutul 41 Skorupski să respingă cu piciorul la şutul lui Thiam.

La pauză ambele echipe au efectuat câte două schimbări, iar nou intratul Bîrligea a înscris pentru gazde, de lângă Lucumi, în minutul 54.

Târnovanu a scos şutul lui Odgaard, în minutul 68, apoi şutul lui Dallinga din minutul 72. Tot Târnovanu a apărat excepţional în minutul 81, la şutul lui Odgaard. A venit bara lui Orsolini, din minutul 83, însă până la final nu s-a mai înscris şi FCSB a pierdut cu 1-2.

Pentru bucureşteni, care au rămas cu trei puncte în Europa League, urmează meciul cu FC Basel.

FCSB: Târnovanu – Pantea, Ngezana, Lixandru, Radunovic – Baba Alhassan, Şut (Fl. Tănase 46) – Miculescu, Olaru (Politic 86), Cisotti (Bîrligea 46) – Mamadou Thiam (Octavian Popescu 64).
Antrenor: Elias Charalambous

BOLOGNA: Skorupski – Zortea (Holm 67), Heggem (Vitil 46), Lucumi, Lykogiannis – Freuler, Moro (Ferguson 77) – Orsolini (Bernardeschi 84), Odgaard, Rowe (Cambiaghi 46) – Dallinga.
Antrenor: Daniel Niccolini

Cartonaşe galbene: Miculescu 28, Elias Charalambous 71, Pantea 87, Radunovic 90+1 / Heggem 16, Rowe 26, Odgaard 40, Cambiaghi 68, Skorupski 76, Daniel Niccolini 88

Arbitri: Andris Treimanis – Haralds Gudermanis, Aleksejs Spasennikovs – Aleksandrs Golubevs (toţi din Letonia)
Arbitri VAR: Jeroen Manschot (Ţările de Jos) – Kristaps Ratnieks (Letonia).

Editor : Liviu Cojan

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
exercitiu militari romani, bucuresti
1
Șeful Armatei, despre cum pot fi mobilizați românii din străinătate în cazul unui război...
soldați ruși capturați în urma unei operațiuni în care armata ucraineană a folosit drone terestre cu explozibili
2
„Vrem să ne predăm”. „Inamicul” pe care rușii nu îl pot înfrânge: Cum au ajuns soldații...
Cine sunt muncitorii filipinezi care au venit în România. Foto Getty Images
3
Povestea unei muncitoare filipineze venite în România: „Mă simt recunoscătoare. Viața mea...
bloc afectat de explozie in rahova
4
Bujduveanu, după raportul preliminar al INSEMEX: „Cine a racordat la utilități imobilul...
masina
5
Noi detalii în cazul tinerilor găsiți împușcați în mașină: Urmau să plece vineri la muncă...
Gigi Becali a găsit vinovatul după FCSB - Bologna: ”El a pierdut meciul! O să rupă banca”
Digi Sport
Gigi Becali a găsit vinovatul după FCSB - Bologna: ”El a pierdut meciul! O să rupă banca”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
echipa de la distrigaz verifica un canal
Ancheta continuă după explozia devastatoare din Rahova. Cum a fost...
vladimir putin - octombrie 2025
Vladimir Putin îi spune direct lui Donald Trump că sancțiunile impuse...
emil ganj
Imagini cu momentul crimei din Mureș: Emil Gânj a fost filmat în timp...
Su-30 fighter
Două avioane militare rusești au încălcat spațiul aerian al...
Ultimele știri
Președintele SUA se va întâlni cu liderul chinez Xi Jinping joia viitoare, anunță Casa Albă
Daniel David: Am trecut de furtuna fiscal-bugetară. Am reușit să salvăm salariile și bursele până la sfârșitul anului
Donald Trump l-a grațiat pe Changpeng Zhao, fondatorul platformei de criptomonede Binance
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
BUCURESTI - FOTBAL - EUROPA LEAGUE - PLAY-OFF - FCSB - ABERDEEN
Europa League. FCSB – Bologna, de la 19:45. Ce a spus Elias Charalambous despre italieni
faza de joc din fcsb - young boys berna
Europa League. FCSB, învinsă acasă de Young Boys Berna
faze de joc din meciul fcsb - young boys berna
LIVE SCORE. FCSB, învinsă de Young Boys Berna în al doilea meci al grupei Europa League
Elias Charalambous
Elias Charalambous, după victoria de ziua sa în confruntarea cu Go Ahead Eagles: Am amintit de echipa din anii trecuţi
faza de joc din go ahead eagles - fcsb
FCSB a început cu dreptul faza principală a Europa League. A învins în deplasare Go Ahead Eagles
Partenerii noștri
Pe Roz
Sezonul Scorpionului aduce transformări profunde. Două zodii își reevaluează resursele, valorile și relațiile
Cancan
România, LOVITĂ de vortexul polar! Iarna 2025–2026, una dintre cele mai geroase din ultimii ani
Fanatik.ro
Nepotul lui Mircea Lucescu, în război pe marca „Grivița”. Matei a dat în judecată un pub din București: care...
editiadedimineata.ro
Tot mai mulți oameni resimt stres și îngrijorare
Fanatik.ro
Transferul lui Ianis Hagi şi culisele negocierilor din Germania. Giovanni Becali, dezvăluiri de ultimă oră
Adevărul
Dezamăgirea unui român întors acasă după 23 de ani în străinătate: „Ca să te descurci, trebuie să ai pile și...
Playtech
Când ai voie să vinzi uscătoria blocului și ce condiții trebuie respectate. Ce spune legea
Digi FM
Cine sunt cei doi tineri care au fost descoperiți fără viață într-o mașină. Aveau 20 de ani și plănuiau să...
Digi Sport
L-au prins! Cine este bărbatul care a ucis un șofer de autocar: ”A fost cea mai ascuţită”
Pro FM
AJ McLean de la Backstreet Boys, mărturisiri emoționante despre fiicele sale „uimitoare”. Gestul care i-a...
Film Now
Diane Lane își amintește de regretatul Robin Williams. „A ridicat ștacheta atât de sus”. Cei doi au jucat în...
Adevarul
Povestea avocatei românce din Torino care a absolvit Dreptul în trei ani, cu o teză despre Ceaușescu. „În...
Newsweek
Ce tip de pensii speciale urmează să dispară? Parlamentarii rămân totuși cu pensii de 12.000 lei
Digi FM
Brigitte Bardot, după ce a apărut informația că a murit: "Nu știu cine e idiotul care a început acest fake...
Digi World
De ce ar trebui limitat zahărul la copiii mai mici de doi ani. Efectele se văd pe termen lung, avertizează...
Digi Animal World
Reacția unui Labrador când stăpânii îi spun că îl lasă la „bunici”. Imaginile cu patrupedul sunt virale
Film Now
Titanic putea pierde una dintre cele mai iubite scene. Studioul a vrut să taie un detaliu care dă culoare...
UTV
Jessica Alba a întors toate privirile pe o plajă din Australia. Actrița s-a bucurat de soare între filmările...