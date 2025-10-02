Europa League. FCSB - Young Boys Berna, de la 19.45, pe Arena Națională. „Roș-albaștrii” vizează cea de-a doua victorie în competiție

În cea de-a doua etapă din Europe League, FCSB va primi astăzi, joi, 2 octombrie 2025, pe teren propriu, replica formației elvețiene Young Boys Berna. Meciul se va desfășura pe Arena Națională și va începe la ora 19.45.

Starea de spirit în rândul celor două combatante pare să fie total diferită. Roș-albaștri se prezintă după victoria înregistrată în prima etapă a competiției, 1-0 cu olandezii Go Ahead Eagles, în deplasare, în timp ce elvețienii vin după o înfrângere fără drept de apel în meciul desfășurat pe teren propriu cu Panathinaikos, 1-4.

„Obiectivul nostru e să câștigăm. E important să ne recâștigăm încrederea și putem face asta doar câștigând meciuri. De aceea e important că am câștigat două meciuri, că nu am luat gol. Important e să câștigăm pentru a avea un viitor mai bun. Am început să câștigăm meciuri, se schimbă atmosfera. Dar pentru a crește, avem nevoie să aducem victorii. Avem nevoie de rezultate, puncte. Când câștigi, performanțele se îmbunătățesc.

Berna e o echipă foarte ofensivă. Duce foarte mulți jucători în față. Duce foarte mulți oameni în careu. Trebuie să muncim ca o echipă în fața unor astfel de adversari”, a declarat Elias Charalambous, antrenorul FCSB, în cadrul conferinței de presă.

”Planul este să încercăm să câștigăm meciul. Avem în față o echipă experimentată cu jucători buni. Mi-ar fi plăcut să îi urmăresc mai mult, dar i-am studiat. Cu siguranță vom încerca să ne bucurăm de meci.

Tavi Popescu m-a impresionat, e un jucător foarte bun, talentat. Florin Tănase, dar și căpitanul Darius Olaru se vede că au experiență, că pot decide un meci. Ne propunem să conducem noi meciul, noi să dăm ritmul partidei”, a declarat Giorgio Contini, antrenorul Young Boys Berna, înaintea partidei.

”Cu siguranță e un meci internațional în care FCSB pornește cu prima șansă. Ei au câștigat primul meci, noi am pierdut acasă, ei sunt campioana României, noi am terminat pe locul 3. Cred că sunt favoriți, dar nici noi nu am venit în excursie la București”, a completat și Zoltan Kadar, unul dintre secunzii de la Young Boys, fost jucător în campionatul din România, în anii '90, la Brașov, U Cluj și Dinamo.

Oficialii FCSB estimează că la ora de începere a partidei se vor afla în tribune aproximativ 30.000 de spectatori.

Conform așteptepărilor comentatorilor sportivi, deși a anunțat că nu va face schimbări în distribuția echipei față de meciurile din campionat, Gigi Becali s-ar fi răzgândit și a decis să le ofere o șansă să se exprime fotbalistic și celor care nu prea intră în teren în competiția internă - Denis Alibec, Malcom Edjouma sau Octavian Popescu..

Echipa probabilă a FCSB: Târnovanu - Pantea, Ngezana, M. Popescu, Radunovic - Alhassan, Edjouma - Miculescu, Oct. Popescu, Cisotti - Alibec.

