Live TV

Europa League. FCSB - Young Boys Berna, de la 19.45, pe Arena Națională. „Roș-albaștrii” vizează cea de-a doua victorie în competiție

Data publicării:
jucatorii de la fcsb se bucura dupa gol
Foto: Profimedia

În cea de-a doua etapă din Europe League, FCSB va primi astăzi, joi, 2 octombrie 2025, pe teren propriu, replica formației elvețiene Young Boys Berna. Meciul se va desfășura pe Arena Națională și va începe la ora 19.45.

Starea de spirit în rândul celor două combatante pare să fie total diferită. Roș-albaștri se prezintă după victoria înregistrată în prima etapă a competiției, 1-0 cu olandezii Go Ahead Eagles, în deplasare, în timp ce elvețienii vin după o înfrângere fără drept de apel în meciul desfășurat pe teren propriu cu Panathinaikos, 1-4.

„Obiectivul nostru e să câștigăm. E important să ne recâștigăm încrederea și putem face asta doar câștigând meciuri. De aceea e important că am câștigat două meciuri, că nu am luat gol. Important e să câștigăm pentru a avea un viitor mai bun. Am început să câștigăm meciuri, se schimbă atmosfera. Dar pentru a crește, avem nevoie să aducem victorii. Avem nevoie de rezultate, puncte. Când câștigi, performanțele se îmbunătățesc.

Berna e o echipă foarte ofensivă. Duce foarte mulți jucători în față. Duce foarte mulți oameni în careu. Trebuie să muncim ca o echipă în fața unor astfel de adversari”, a declarat Elias Charalambous, antrenorul FCSB, în cadrul conferinței de presă.

”Planul este să încercăm să câștigăm meciul. Avem în față o echipă experimentată cu jucători buni. Mi-ar fi plăcut să îi urmăresc mai mult, dar i-am studiat. Cu siguranță vom încerca să ne bucurăm de meci.

Tavi Popescu m-a impresionat, e un jucător foarte bun, talentat. Florin Tănase, dar și căpitanul Darius Olaru se vede că au experiență, că pot decide un meci. Ne propunem să conducem noi meciul, noi să dăm ritmul partidei”, a declarat Giorgio Contini, antrenorul Young Boys Berna, înaintea partidei.

”Cu siguranță e un meci internațional în care FCSB pornește cu prima șansă. Ei au câștigat primul meci, noi am pierdut acasă, ei sunt campioana României, noi am terminat pe locul 3. Cred că sunt favoriți, dar nici noi nu am venit în excursie la București”, a completat și Zoltan Kadar, unul dintre secunzii de la Young Boys, fost jucător în campionatul din România, în anii '90, la Brașov, U Cluj și Dinamo.

Oficialii FCSB estimează că la ora de începere a partidei se vor afla în tribune aproximativ 30.000 de spectatori.

Conform așteptepărilor comentatorilor sportivi, deși a anunțat că nu va face schimbări în distribuția echipei față de meciurile din campionat, Gigi Becali s-ar fi răzgândit și a decis să le ofere o șansă să se exprime fotbalistic și celor care nu prea intră în teren în competiția internă - Denis Alibec, Malcom Edjouma sau Octavian Popescu..

Echipa probabilă a FCSB: Târnovanu - Pantea, Ngezana, M. Popescu, Radunovic - Alhassan, Edjouma - Miculescu, Oct. Popescu, Cisotti - Alibec.

 

 

Editor : A.D.V.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
gunoaie plastic deseuri reciclare camp natura poluata
1
Ministra Mediului, despre gunoaiele aruncate pe câmp: „Dacă mai aud de o campanie de...
Carduri sociale vouchere sprijin pentru romania
2
Au intrat banii: românii care au carduri sociale pentru alimente au primit prima tranșă...
lacul de acumulare vidraru
3
Diana Buzoianu, despre francezii care „ne fură apa și aurul din lacuri”: Extremiștii...
boeing p8 poseidon in zbor
4
SUA au trimis chiar în coasta Rusiei aeronave avansate care „vânează” submarine. Ce pot...
N23 SOSIRE NICUSOR MACRON DINEU SUMMIT UE COPENHAGA VO 011025_00192
5
Nicușor Dan a participat la dineul organizat de regele Danemarcei la Copenhaga. Șeful...
”Lupta rușinii” s-a mutat la București: o româncă a intrat în ring cu un bărbat și ce a urmat e complet neașteptat
Digi Sport
”Lupta rușinii” s-a mutat la București: o româncă a intrat în ring cu un bărbat și ce a urmat e complet neașteptat
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Bucharest, Romania. 23rd Jun, 2025: Ionut Mosteanu, proposed Minister of Defense, is heard by the specialized committees of the Romanian Parliament. Credit: Lucian Alecu/Alamy Live News
România nu va putea doborî dronele rusești aflate la graniță, dacă...
small river after flood or storm. Aerial view, Romania
Cod roșu de inundații pe râuri din mai multe județe. Șefa ANM...
Drone Operators Undergo Training In Kherson Region
Ionuț Moșteanu: România nu are nevoie de drone de atac, are nevoie de...
Belgium: EUROPEAN COUNCIL SUMMIT MEETING THURSDAY
Schimb de replici între premierii Poloniei și Ungariei. Tusk: „Nu...
Ultimele știri
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, vine la Digi24, de la ora 22:00
Fostul dictator sirian, Bashar al-Assad, ar fi fost otrăvit la Moscova. Motivele din spatele intoxicării
Nirvana câștigă din nou procesul pentru pornografie infantilă pentru coperta albumului „Nevermind”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Elias Charalambous
Elias Charalambous, după victoria de ziua sa în confruntarea cu Go Ahead Eagles: Am amintit de echipa din anii trecuţi
faza de joc din go ahead eagles - fcsb
FCSB a început cu dreptul faza principală a Europa League. A învins în deplasare Go Ahead Eagles
faza de joc din go ahead eagles - fcsb
LIVE SCORE. FCSB a învins Go Ahead Eagles, în prima etapă a Europa League
FCSB
Superliga. FCSB, învinsă la Botoșani. Gigi Becali a închis telefonul în direct: „N-am ce să spun”
jucatorii de la fcsb se bucura dupa gol
Programul FCSB în Europa League. Campioana României joacă primul meci în Olanda
Partenerii noștri
Pe Roz
Totul despre Navarone Garcia, singurul copil care i-a mai rămas Priscillei Presley. Lupta cu drogurile și...
Cancan
ANM a emis cod ROȘU! Se întâmplă de la 18:00, în aceste zone
Fanatik.ro
Care este, de fapt, secretul lui Ion Țiriac. Așa a reușit să facă o adevărată avere
editiadedimineata.ro
Cum să ai cel mai bun somn
Fanatik.ro
Condițiile în care stă Horațiu Potra în arestul din Dubai. Ce primește la mesele zilnice și ce nu are voie să...
Adevărul
Europa își ridică un „Zid de drone” pe flancul estic. Ce este și la ce servește?
Playtech
Cum să îţi ţii banii în siguranţă la bancă? Aşa primeşti şi o sumă în plus în fiecare lună pentru economii
Digi FM
Ianis Hagi și soția lui, Elena, și-au botezat fiul născut acum o lună. Ce nume au ales pentru primul nepot al...
Digi Sport
Decizia și anunțul instanței în cazul lui Ionel Ganea, la patru luni de la moartea copilului său de doi ani
Pro FM
Lionel Richie, dezvăluiri despre obiceiurile lui Michael Jackson: „Nu-și spăla hainele zile la rând și râdea...
Film Now
Nicole Kidman, prima apariție publică după ce a depus cererea de divorț de Keith Urban. Actrița nu și-a dorit...
Adevarul
Armata Română iese la „shopping”. Tancurile cu care am ține la respect Rusia: „Abrams sunt prea grele, avem...
Newsweek
Cum a ajuns guvernul să nu aibă bani să crească pensiile? Marea Recalculare a costat 4.000.0000.000€
Digi FM
Radu Drăgușin și-a cerut iubita în căsătorie, într-un cadru spectaculos. Cine e partenera fundașului...
Digi World
De ce e mai sănătos pentru copii să crească alături de un câine decât lângă o pisică. Studiul care schimbă...
Digi Animal World
Momentul când un bărbat este atacat de un urs într-o parcare. Imaginile au devenit virale
Film Now
"Fața ei arată complet diferit!" Val de reacții după apariția Emmei Stone la Paris, din partea fanilor care...
UTV
David Măruță și Ilona Tand s-au despărțit după trei luni de relație. Ce spune Andra despre idila...