Europa League. Go Ahead Eagles – FCSB, diseară de la 19:45. Primul 11 a fost anunțat de Gigi Becali

Data actualizării: Data publicării:
FCSB
Foto: Profimedia
Din articol
Care sunt șansele ca FCSB să treacă mai departe Cu cine joacă FCSB Cât primește FCSB dacă va câștiga în Olanda

În această seară, de la ora 19:45, FCSB debutează în grupele Europa League prin partida împotriva olandezilor de la Go Ahead Eagles. Meciul va fi transmis de DigiSport1. Gigi Becali a anunțat și primul 11.

ACTUALIZARE 11.12. Primul 11 al FCSB-ului cu Go Ahead Eagles anunțat de Gigi Becali este urm[torul: Târnovanu – Graovac, Ngezana, M. Popescu, Kiki – Edjouma, Alhassan – Miculescu, Olaru, Cisotti – Alibec.

Un alt lucru cert în acest meci este că Bîrligea va fi introdus în repriza a doua, deoarece scouterii celor de la Ajax Amsterdam vor asista la dispută și îl vor urmări îndeaproape.

Echipa probabilă a celor de la Go Ahead Eagles (4-2-3-1): De Busser - Deijl, Nauber, Kramer, James - Meulensteen, Linthorst - Goudmijn, Breum, Suray - Edvardsen

ȘTIREA INIȚIALĂ. Cel puțin pe hărtie, FCSB pornește cu prima șansă în duelul din Olanda. FCSB are un lot evaluat la 48,43 milioane de euro, în timp ce Go Ahead Eagles valoarează 29,85 milioane de euro, potrivit Transfermarkt.com.

Cel mai bun fotbalist al olandezilor este Jakob Breum, un mijlocaș ofensiv de 21 de ani care este cotat la 5 milioane de euro. De cealaltă parte, Darius Olaru este cel mai valoros fotbalist al celor de la FCSB, cu o cotă de 7,5 milioane de euro.

Așa cum a anunțat Gigi Becali, căpitanul va fi titular și nu va fi schimbat pe durata celor 90 de minute, anunță DigiSport.

Care sunt șansele ca FCSB să treacă mai departe

Dacă anul trecut a avut un sezon impresionant în cupele europene, FCSB nu trece acum prin cea mai bună perioadă în stagiunea curentă. Din cauza acestpr rezultate, statisticienii o cotează pe campioana României cu șanse extrem de mici să treacă de această fază a competiției din Europa League.

Potrivit celor de la Football Meets Data, doar Maccabi Tel-Aviv are șanse mai mici decât FCSB să avanseze în competiție. În acest moment, clubul lui Gigi Becali este cotat cu 28% șanse să ajungă în TOP 24.

Cu cine joacă FCSB

FCSB evolua contra celor de la Feyenoord (acasă), Dinamo Zagreb (deplasare), Fenerbahce (acasă), Steaua Roșie (deplasare), Young Boys (acasă), Basel (deplasare), Bologna (acasă) și Go Ahead Eagles (deplasare) în faza principală din Europa League.

Cât primește FCSB dacă va câștiga în Olanda

FCSB își începe aventura în faza grupelor din Europa League pe terenul olandezilor de la Go Ahead Eagles. Momentul nu este însă unul bun pentru elevii lui Elias Charalambous, care nu au mai câștigat în SuperLiga de 5 etape.

FCSB speră să-și dea un restart în Olanda și să primească inclusiv bonusul pe care UEFA îl pune la bătaie pentru fiecare victorie în grupe, 446.000 de euro. În cazul unei remize, campioana României va încasa 149.000 de euro.

Reamintim că fiecare club ajuns în faza principală din Europa League a mai primit un bonus în valoare de 4,3 milioane de euro, scrie DigiSport.

Editor : Sebastian Eduard

