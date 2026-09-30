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Fanii portughezi au votat dacă îl mai vor sau nu pe Cristiano Ronaldo la națională după ultimele incidente

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Cristiano Ronaldo
Foto: Profimedia
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Un sondaj în rândul suporterilor portughezi indică faptul că, în opinia acestora, căpitanul Cristiano Ronaldo nu mai merită un loc în primul „11”, după ce a rămas rezervă neutilizată în victoria cu 2-1 obţinută duminică în Norvegia, în cadrul Ligii Naţiunilor la fotbal, scrie DPA.

La fluierul final, Ronaldo a plecat direct spre vestiare şi a absentat de la antrenamentul de marţi, premergător meciului de joi din Danemarca. Presa a relatat că acesta a dorit să folosească o sală de fitness mai bună din cadrul hotelului, în detrimentul bazei de antrenament din Malmo, însă comportamentul său din ultimele zile a fost privit cu nemulţumire de mulţi suporteri.

Un sondaj realizat miercuri de publicaţia portugheză de profil A Bola a arătat că fanii consideră că Goncalo Ramos şi Joao Felix ar trebui să rămână în linia de atac pentru meciul împotriva danezilor.

Conform relatărilor, Ronaldo convenise iniţial cu antrenorul Jorge Jesus, alături de care a câştigat titlul în Arabia Saudită la echipa Al-Nassr înainte ca tehnicianul să preia naţionala Portugaliei, să nu joace în meciul din Norvegia.

Ulterior, însă, Jesus i-ar fi cerut lui Ronaldo să intre pe teren pentru ultimele 30 de minute, dar s-a răzgândit. Acesta este motivul invocat de presa portugheză pentru reacţia lui Ronaldo, existând speculaţii privind o posibilă încheiere iminentă a carierei sale internaţionale.

El i-a surprins pe mulţi analişti sportivi decizând să continue la echipa naţională după eliminarea din optimile de finală ale Cupei Mondiale, survenită în luna iulie. În august, într-un interviu acordat revistei Vogue, jucătorul a declarat că „acesta este probabil ultimul său an în fotbal”, vizând atingerea pragului de 1.000 de goluri în carieră.

Editor : Sebastian Eduard

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