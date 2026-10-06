Fără viitor: Selecționata Românei U-21, umilită de Spania în preliminariile Euro 2027. Final de serie după 4 calificări consecutive

Selecţionata de tineret a României a fost umilită de echipa similară a Spaniei, cu scorul de 7-1 (4-1), marţi seara, pe Estadi Municipal de Can Misses din Ibiza, în ultimul său meci din Grupa A a Campionatului European de fotbal Under-21 din 2027.

Tricolorii au jucat bine o jumătate de oră şi au condus prin golul lui Rareş Burnete (27), dar apoi Spania a marcat de şapte ori, prin Pablo Garcia (34, 45, 47), Yarek Gasiorowski (41), Gonzalo Garcia (44, 53), Iker Bravo (64 - penalty), obţinând calificarea la turneul final.

Ibericii au dominat jocul din primele minute, dar portarul Codruţ Sandu s-a opus mingilor trimise de Virgili (7), Bravo (7) sau Pablo Garcia (8), iar Duţu l-a blocat salvator pe Pablo Garcia (22).

România a marcat prin Burnete (27), cu un şut superb de la 18 metri.

Gazdele au mai avut două ocazii, dar Gonzalo Garcia (30) nu a ajuns la centrarea lui Virgili în faţa porţii, iar şutul lui Pablo Garcia (32), din unghi, a fost respins de Sandu.

Echipa antrenată de David Gordo a reuşit egalarea prin Pablo Garcia (34), cu un şut de la 10 metri.

Tricolorii au avut apoi o situaţie notabilă prin Radaslavescu (38), al cărui şut din marginea careului a fost respins de Esquivel.

Finalul primei reprize a aparţinut gazdelor, care au punctat de trei ori pe fondul unei căderi a echipei antrenate de Costin Curelea. Gasiorowski (41) a marcat cu capul, după un corner al lui Pablo Garcia, Gonzalo Garcia (44) a înscris cu un şut din unghi, fiind imitat un minut mai târziu de Pablo Garcia (45).

Spania a marcat imediat după pauză (47), prin Pablo Garcia, după o pasă a lui Garrido. Fundaşul dreapta a oferit un assist şi lui Gonzalo Garcia (53), iar scorul a luat proporţii.

Ibericii au înscris şi din penalty (64), prin Iker Bravo, după un fault comis de Paşcalău asupra lui Mendoza.

Sandu a avut o intervenţia la şutul lui Chupe (79), dar scorul putea fi şi mai mare dacă luăm în considerare cele două bare ale lui Rodrigo Mendoza (52, 90+1).

România nu mai avea şanse de calificare, dar a încheiat campania în genunchi, ocupând locul al treilea în grupă după ce Kosovo a remizat cu Finlanda (4-4). În alt meci, Cipru a dispus de San Marino cu 2-0.

Spania a ocupat primul loc în grupă, cu 27 de puncte, urmată de Finlanda, 23 puncte, România, 16 puncte, Kosovo, 15 puncte, Cipru, 6 puncte, San Marino, 0 puncte.

Câştigătoarele grupelor preliminare se califică direct la turneul final din Serbia şi Albania, în vreme ce, din cele 9 ocupantele ale locurilor doi din toate grupele, cea mai bună echipă pe baza parcursului din preliminarii se califică direct, iar celelalte 8 dispută un play-off de calificare, tur-retur.

Tricolorii au încheiat astfel o serie de patru participări consecutive la turneele finale U21.

Spania - România 7-1 (4-1)

Au marcat: Pablo Garcia (34, 45, 47), Yarek Gasiorowski (41), Gonzalo Garcia (44, 53), Iker Bravo (64 - penalty), respectiv Rareş Burnete (27).

Ibiza, Estadi Municipal de Can Misses

Preliminariile Campionatului European Under-21 din 2027 - Grupa A

Au evoluat echipele:

SPANIA: 13. Salvador Esquivel - 15. Rafael Garrido Hierro, 4. Jacobo Ramon (14. Jon Martin, 72), 3. Yarek Gasiorowski, 18. Alex Valle - 21. Rodrigo Mendoza, 16. Chema Andres (20. Marc Bernal, 61), 10. Iker Bravo (11. Peio Canales, 72) - 9. Pablo Garcia, 7. Gonzalo Garcia (căpitan; 19. Carlos Ruiz Rubio ''Chupe'', 61), 17. Jan Virgili (12. Rafel Obrador, 72).

Selecţioner: David Gordo.

Rezerve neutilizate: 23. Bruno Iribarne - 5. Juanma Herzog, 6. Mario Martin, 22. Angel Ortiz.

ROMÂNIA: 12. Codruţ Sandu - 4. Mario Bărăitaru, 5. Răzvan Paşcalău, 3. Matteo Duţu, 19. Kevin Ciubotaru (2. Alexandru Şuteu, 46)- 16. Raul Cîmpean, 21. Cristian Mihai - 22. Lorenzo Biliboc (15. David Irimia, 46), 10. Eduard Radaslavescu (6. Ricardo Pădurariu, 84), 11. Rareş Burnete (căpitan; 17. Yanis Pîrvu, 72) - 9. Atanas Trică (20. Ioan Vermeşan, 89).

Selecţioner: Costin Curelea.

Rezerve neutilizate: 23. Rafael Munteanu - 8. Luca Banu, 14. Dario Fălcuşan, 18. Iustin Doicaru.

Cartonaşe galbene: Cîmpean (56).

Arbitru: Matteo Marcenaro; arbitri asistenţi: Davide Imperiale, Khaled Bahri; al patrulea oficial: Kevin Bonacina (toţi din Italia)

Editor : Liviu Cojan