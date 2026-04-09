FC Barcelona anunţă că a depus plângere la UEFA împotriva brigăzii conduse de Istvan Kovacs

Data publicării:
barcelona atletico
Foto: Profimedia

FC Barcelona a anunţat, joi, că a depus plângere la UEFA, acuzând arbitrajul de la meciul cu Atletico Madrid, scor 0-2, din prima manşă a sferturilor de finală ale Ligii Campionilor. Partida de miercuri a fost arbitrată de românul Istvan Kovacs.

„FC Barcelona informează că serviciile juridice ale clubului au depus astăzi o plângere la UEFA cu privire la evenimentele din meciul tur din sferturile de finală ale Ligii Campionilor UEFA împotriva echipei Atletico Madrid. Clubul consideră că arbitrajul nu a respectat regulamentul în vigoare, influenţând în mod direct desfăşurarea meciului şi rezultatul acestuia.

Plângerea se concentrează pe o fază specifică. În minutul 54 al meciului, după ce jocul a fost reluat corect, un jucător advers a atins mingea cu mâna în careul propriu fără a se acorda lovitura de pedeapsă corespunzătoare. FC Barcelona consideră că această decizie, împreună cu o gravă lipsă de intervenţie din partea VAR, reprezintă o eroare majoră. În consecinţă, clubul a solicitat deschiderea unei anchete, accesul la comunicaţiile dintre arbitri şi, acolo unde este cazul, recunoaşterea oficială a erorilor şi adoptarea măsurilor relevante.

Vezi AICI faza reclamată de Barcelona

În acelaşi sens, FC Barcelona consideră că nu este prima dată în ediţiile recente ale Ligii Campionilor când decizii arbitrale de neînţeles au avut un efect dăunător asupra echipei, creând un dublu standard evident şi împiedicând competiţia cu alte cluburi în condiţii de egalitate”, precizează FC Barcelona într-un comunicat postat pe site-ul oficial.

La meciul de miercuri, Istvan Kovacs a fost ajutat la cele două linii de Mihai Marica şi Ferencz Tunyogi. Cei trei vor reprezenta România la Cupa Mondială de fotbal.

Arbitru de rezervă a fost tot un român, Szabolcs Kovacs, iar în camera VAR s-au aflat germanul Christian Dingert şi portughezul Tiago Martins.

Potrivit Digi Sport, în minutul 54 al meciului FC Barcelona – Atletico Madrid, a avut loc un posibil henţ comis de Marc Pubill în careu (portarul lui Atletico Juan Musso i-a pasat lui Pubill şi s-a considerat că jocul a fost reluat după un aut de poartă, iar stoperul a crezut că a primit el balonul pentru a-l repune în joc şi a atins mingea cu mâna). Istvan Kovacs, care se afla la mijlocul terenului, a fost informat din camera VAR că trebuie să lase jocul să continue.

Editor : Liviu Cojan

