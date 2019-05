FC Viitorul câștigă prima dată Cupa României

Formaţia FC Viitorul a câştigat Cupa României, sâmbătă seară, pe stadionul Ilie Oană din Ploieşti, învingând în finală echipa Astra Giurgiu, cu scorul de 2-1, după prelungiri. Astfel, la 10 ani de la înființare, echipa lui Gică Hagi reușește să obțină și trofeul Cupa României, după ce în 2017 ajunsese la performanța de a obține titlul de campioană a României.

FC Viitorul a jucat în premieră finala Cupei României, iar pentru Astra a fost a treia finală.

Constănţenii vor juca, datorită acestui succes, în turul doi preliminar al Ligii Europa.

În finala Cupei României desfășurată sîmbătă, giurgiuvenii au condus cu 1-0 din minutul 41 şi au rămas în inferioritate numerică în minutul 81.

Au marcat: Denis Alibec ’41 / Virgil Ghiţă ’76, Eric ‘106

Alibec a deschis scorul dintr-o lovitură liberă, iar Ghiţă a egalat cu o lovitură cu capul, după un corner. În prelungiri, Eric a marcat cu un şut din nouă metri.

În minutul 81, de la Astra a fost eliminat Romario Pires, după ce a primit al doilea cartonaş galben.

O fază notabilă s-a petrecut în minutul 115, când Ghiţă a scos de pe linia porţii mingea la un şut al lui Begue.

Partida fost arbitrată de echipa: Radu Petrescu - Mircea Orbuleţ, Marius Nicoară - Andrei Chivulete

La meciul de la Ploieşti au asistat peste 11.000 de spectatori.

Cel mai bun jucător al finalei a fost desemnat Virgil Ghiţă, de la FC Viitorul.

Secvențe video din timpul partidei puteți urmări aici.

Ianis Hagi, la primul trofeu din carieră

Căpitanul echipei FC Viitorul, Ianis Hagi, a primit trofeul Cupei României, sâmbătă seară, la Ploieşti, din partea preşedintelui FRF, Răzvan Burleanu. Ianis Hagi câștigă astfel primul său trofeu din carieră. Fiul lui Gică Hagi plecase deja de la Viitorul în 2017, când echipa cucerea titlul.

Ianis Hagi de la FC Viitorul ridică trofeul Cupa României, primul câștigat în cariera sa Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

„Suntem fericiţi, după 10 am reuşit să câştigăm două trofee, arată cum se munceşte la Viitorul. Mă bucur că am putut contribui şi eu la această victorie, a fost un joc colectiv, suntem o echipă bună şi vrem să jucăm fotbal. De când m-am întors din Italia mi-am dorit să câştig un trofeu cu FC Viitorul. Vreau să mă bucur în această seară, iar de mâine mă gândesc şi la naţională şi la ce va mai fi”, a declarat Ianis Hagi la Digisport.

Gică Hagi: Pentru Ianis, probabil ultimul meci la Viitorul

Tehnicianul Gheorghe Hagi a declarat, sâmbătă seară, după câştigarea Cupei României, că se bucură de acest moment bun al echipei FC Viitorul, dar totodată se gândeşte la următorii zece ani pentru gruparea constănţeană. El a menţionat, la Digi Sport, că probabil pentru fiul său Ianis a fost ultimul meci la FC Viitorul.

„Fericire, bucurie, e bine. Un moment bun al nostru, ne bucurăm de el. Am muncit mult. Ştiam că va fi foarte greu în finală, dar am avut răbdare. Să construim, că ei uşor uşor o să cedeze. Ghiţă, extraordinar, momentul lui, el a adus Cupa. Îi urez baftă lui Băluţă şi în continuare să crească, pentru că are calităţi multe, inteligenţă şi personalitate. Premisele toate duc spre ultimul pentru Ianis. Se duce la echipa naţională acum”, a spus Hagi.

Întrebat dacă va rămâne la conducerea tehnică a FC Viitorul, el a răspuns: „Nu se ştie. Cu mine orice e posibil, sunt imprevizibil. Eu voi fi în continuare lângă echipă totdeauna. Construim pentru următorii zece ani un alt proiect, să devenim mai buni în fiecare zi”.

Hagi a menţionat că speră că l-a convins pe Gheorghe Popescu să vină la FC Viitorul.

Gheorghe Hagi a mai declarat că Viitorul joacă întotdeauna pentru a face performanţă, nu pentru a-i ajuta pe alţii, şi că speră ca echipa sa să aibă un parcurs mai bun decât în trecut în cupele europene.

Ioan Niculae: Am rămas cu un gust amar legat de şmecheria asta care se face

Patronul clubului Astra Giurgiu, Ioan Niculae, a declarat, sâmbătă seară, după finala Cupei României, pierdută în faţa FC Viitorul, că a rămas cu un gust amar, el considerând că echipa sa a fost dezavantajată de arbitri.

„A câştigat echipa care a meritat, care şi-a dorit poate mai mult, care are antrenor mai bun. Am rămas cu un gust amar legat de şmecheria asta care se face. La toate meciurile, dacă luaţi statistica, cu Viitorul şi cu Cluj, echipa asta în mod invariabil va avea un jucător dat afară. În prima repriză a făcut de aşa natură ca să ne dea cartonaşe galbene ca să poată să îşi aleagă în repriza a doua pe care să dea afară”, a spus Niculae la Digi Sport, adăugând că în astfel de condiţii nu se putea face mai mult.

CFR Cluj, FCSB, CS Universitatea Craiova şi FC Viitorul vor reprezenta România în cupele europene

Echipele CFR Cluj, FCSB, CS Universitatea Craiova şi FC Viitorul vor reprezenta România în cupele europene, ediţia 2019/2020.

Campioana CFR Cluj va evolua în primul tur de calificare al Ligii Campionilor (date de disputare: 9/10 iulie 2019 – turul; 16/17 iulie 2019 – returul);

Vicecampioana FCSB va evolua în primul tur de calificare al Ligii Europa, la fel ca şi CS Universotatea Craiova, ocupanta locului 4 (date de disputare: 11 iulie 2019 – turul; 18 iulie 2019 – returul);

FC Viitorul a încheiat campionatul pe locul 3, dar în calitate de câştigătoare a Cupei României va juca în turul 2 de calificare al Ligii Europa (date de joc: 25 iulie 2019 – turul; 1 august 2019 – returul).