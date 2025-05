FCSB a primit trofeul de campioană după ce a câştigat ultimul meci de acasă din acest sezon

Formaţia FCSB, campioana din Superligă, a învins, sâmbătă seară, pe teren propriu, cu scorul de 1-0, echipa Universitatea Craiova, în etapa a noua, penultima a play-off-ului, informează News.ro.

A fost ultimul meci de pe teren propriu pentru campioni în actualul sezon. Jucătorii au primit trofeul Superligii în cadrul unei ceremonii la Arena Naţională.

Jandarmeria Capitalei anunţă că suporteri ai echipei Universitatea Craiova au decis în prima repriză să nu mai asiste la meci, astfel că au părăsit arena. Ei nu au fost evacuaţi din cauza afişării unui mesaj.

“În minutul 35 al partidei de fotbal, suporterii oaspeţi, care erau dispuşi într-o zonă special destinată acestora, de la Peluza I Nord, au luat decizia de a nu mai participa la evenimentul sportiv şi au părăsit stadionul, fiind însoţiţi de către forţele de ordine. Pe această cale, dorim să dezminţim informaţiile apărute în spaţiul public, conform cărora suporterii oaspeţi ar fi fost evacuaţi din stadion de către jandarmi, din cauza afişării unui mesaj”, a precizat Jandarmeria.

Charalambous a primit o ofertă de la o echipă mare

Gigi Becali a declarat, sâmbătă seară, după meciul cu Universitatea Craiova, că tehnicianul Elias Charalambous a primit o ofertă de la o echipă mare, dar i-a primis că va părăsi FCSB doar când decide patronul. Ca reacţie, Becali i-a oferit un nou contract.

"Puneţi-vă în locul lui Charalambous. A venit omul, avea 5.000 pe lună. A venit pentru că are licenţa. A câştigat anul ăsta... 300.000, 200.000, 500.000! Vreo 600.000 euro! Vreau să spun că, atunci când a venit, a venit pe nişte bani. Cu alte cuvinte, n-avea un CV impresionant. Acum şi-a făcut CV, pe lângă asta a făcut şi bani mulţi şi a avut oferte de la echipe din Grecia, oferte mari. Nu ştiu care, ştiu că a avut de la o echipă mare. I-a spus lui MM. Normal că e tentant, probabil lua vreo 2 milioane pe an, dar a zis: "La echipa asta unde am eu oferta pot să fiu dat afară după două săptămâni, echipă mare, cu pretenţii mari". Mi-a promis că el pleacă doar când spun eu. I-am zis: "Faceţi contractul, tot pe ăsta, repetat, dar cu nişte bani în plus la prime şi să scrie el durata". Nici nu ştiu ce a scris. I-am spus lui MM să pună durata cât vrea el: 2 ani, 3 ani, cât vrea el", a spus Becali la Digi Sport.

După partida de pe Arena Naţională, Charalambous s-a declarat mândru de jucătorii săi. “Sunt foarte fericit şi mândru. Această victorie înseamnă mult pentru mine Băieţii ăştia nu au limite. Cheia este grupul”.

