FCSB câștigă derby-ul cu Dinamo (2-1) și urcă pe primul loc în Superligă

FCSB a obținut o victorie importantă în derby-ul cu Dinamo, cu scorul de 2-1 pe Arena Națională, în etapa a 28-a din Superligă. Antrenorul Elias Charalambous s-a declarat mulțumit de jocul echipei și consideră că succesul consolidează încrederea jucătorilor în lupta pentru titlu.

Elias Charalambous, antrenorul echipei FCSB, s-a declarat mulţumit de evoluţia elevilor săi în meciul cu Dinamo şi spune că revenirea pe primul loc al clasamentului dă încredere echipei, relatează News.ro.

„Nu am început aşa bine. Dinamo a fost mai agresivă, dar am revenit repede. Apoi, după gol, noi am controlat meciul şi am reuşit să-l dăm şi pe al doilea şi să menţinem rezultatul”, a declarat antrenorul.

Charalambous a subliniat că victoria era necesară pentru a confirma succesul din meciul cu PAOK.

„Am vorbit cu băieții, le-am spus că pentru ca victoria cu PAOK să aibă valoare, trebuia să câștigăm și astăzi. Au avut din nou atitudine și vreau să-i felicit”, a adăugat el.

În ceea ce privește evoluția echipei, Charalambous a apreciat munca jucătorilor.

„Gele și-a făcut treaba, a muncit mult pentru echipă. Mereu am spus că un singur jucător nu poate face diferența. Băieții au arătat că au inimă mare și au făcut totul ca să câștige”.

FCSB revine pe prima poziție în clasament, însă antrenorul rămâne precaut.

„Nu contează că am bătut-o din nou pe Dinamo, noi luăm fiecare meci pe rând. Este foarte bine pentru încrederea noastră că am ajuns din nou pe primul loc, dar sunt multe echipe în apropiere”, a declarat Elias Charalambous după victoria cu 2-1 a FCSB în faţa lui Dinamo, duminică seara.

