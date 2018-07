FCSB, debut nefast în noul sezon fotbalistic

Formaţia FCSB a debutat cu o înfrângere în noul sezonul al Ligii I, după ce a fost învinsă, sâmbătă, în deplasare, cu scorul de 1-0 (1-0), de echipa Astra Giurgiu.

Unicul gol al meciului a fost marcat de Llulaku, în minutul 43, care a reluat cu capul centrarea din corner a lui Romario Moise.

În minutul 74, Qaka, aflat la debutul la FCSB, s-a accidentat fiind scos de pe teren pe braţe.

A plouat și cu cartonaşe galbene: Mrzljak '50, Buş '74, Morais '90+1 / Popescu '20, Qaka '62, Planici '64, Llulaku '90+1

Meciul a fost arbitrat de Istvan Kovacs, ajutat de asistenţii Vasile Marinescu şi Ovidiu Artene.

FCSB a început noul sezon al Ligii 1 cu o înfrângere, lucru care nu s-a mai întâmplat de 10 ani. La finalul acelei ediţii de campionat, actuala vicecampioană a terminat pe locul 6, iar titlul a fost cucerit de Unirea Urziceni, reamintește digisport.ro.

Gest controversat

Azdren Llullaku, mijlocaşul albanez de origine kosovară al echipei Astra Giurgiu, care a adus victoria echipei Astra, a făcut un gest controversat atunci când și-a exprimat bucuria că a înscris. Ulterior, el a dat explicații și a spus că nu a fost o provocare, ci felul lui de a se bucura.

El și-a exprimat bucuria la fel ca jucătorii elveţieni Granit Xhaka, născut în Elveţia, dar provenind dintr-o familie din Kosovo, şi Xherdan Shaqiri, născut în Kosovo, care s-au bucurat după ce au marcat la Cupa Mondială imitând prin gesturi vulturul de pe drapelul albanez, scrie News.ro.

„E felul meu de a sărbători, sunt mândru că sunt kosovar, nu a fost nicio provocare. Nu mă aştept să fiu sancţionat, mereu am sărbătorit aşa”, a spus Llullaku.

Dică: Nimic nu a mers astăzi

Tehnicianul FCSB, Nicolae Dică, a declarat, sâmbătă seară, că echipei sale nu i-a ieşit nimic la meciul cu Astra Giurgiu.

„Nu a mers nimic azi. Am început jocul bine, apoi parcă s-a prăbuşit totul. Nu am reuşit să concretizăm ocaziile, nu ne-a ieşit nimic, am făcut o partidă slabă. Nu reuşim să ne concentrăm la fazele fixe. Trebuie să muncim mai mult şi să avem rezultate mai bune. Sper să aducem un atacant până la urmă” a declarat Dică la Digisport, citat de News.ro.

Mihai Stoica: Rar mi-a fost aşa jenă; Jucătorii noştri ar trebui să se uite cu jenă multă în conturi

Directorul sportiv al FCSB, Mihai Stoica, a declarat, sâmbătă seară, că îi este extrem de ruşine de evoluţia jucătorilor săi la meciul cu Astra Giurgiu. „Rar mi-a fost jenă după un astfel de meci. În prima repriză aveam senzaţia că Astra e Manchester City. Cred că jucătorii noştri ar trebui să se uite cu jenă multă în conturi, să urmărească meciul, să-şi vadă evoluţiile şi să înţeleagă că aşa nu se poate juca la FCSB. E inadmisibil să ai asemenea condiţii de pregătire şi să joci cu astfel de adversari şi să vii să te faci de râs în campionat”, a declarat Mihai Stoica.

Becali: Batjocură!

Patronul de la FCSB a fost extrem de supărat după înfrângerea din prima etapă a sezonului și jucătorii au fost principala sa țintă. Gigi Becali a anunțat că FCSB renunță la sistemul 4-3-3, despre care spune că nu poate fi implementat cu „fotbaliști fără inteligență”. A amenințat și vedetele echipei cu scoaterea din echipă.

„Batjocură” a fost cuvântul de ordine în discursul lui Becali, care e gata să îi treacă pe banca de rezervă pe Florinel Coman și pe Florin Tănase, jucătorii în care avea mari speranțe, dar care l-au dezamăgit. Lor li se alătură și fundașul central Mihai Bălașa.

Întrebat dacă are ceva să îi reproșeze antrenorului Nicolae Dică, Becali a negat și a detaliat: „Trebuie verificat și ce fac ei (n.r. jucătorii) în timpul liber, e ceva în neregulă. Eu știu că am dat 5 milioane pe doi jucători, pe Coman și pe Nedelcu, scoși la pauză. Normal că i-a scos. Coman a atins mingea de două ori. Nedelcu fugea, îi era frică, intra în marcaj ca să nu primească mingea. Vina antrenorului era că trebuia să îmi spună că nu putem să jucăm 4-3-3. Dică e tobă de fotbal, teoretic. Înseamnă că le-a explicat și lor, teoretic. Practic, trebuie să o facă jucătorii. El trebuia să spună că nu au inteligență să joace 4-3-3. E o chestiune de personalitate, cred. Eu nu dau vina pe Dică aici. Ovidiu Popescu în meci oficial nu are curaj să joace, el nu a jucat așa în pregătiri”. Declarațiile detaliate ale patronului FCSB, pe digisport.ro.

Marius Măldărăşanu: Din păcate pentru ei, am avut de unde să luăm informații, apar la TV și peste tot

Tehnicianul Astrei, Marius Măldărăşanu, a declarat, sâmbătă seară, că victoria echipei sale cu FCSB este una foarte bună, însă trebuie continuată cu un rezultat bun şi în etapa a doua, cu Poli Iaşi.

„O victorie frumoasă, m-am bucurat mult că am picat cu FCSB în prima etapă. Din păcate pentru ei, am avut de unde să luăm informaţii, ei apar la TV şi peste tot. Ştiam că au probleme la faze fixe, am profitat de asta. Îmi pare rău pentru Dică, ştiu că este presiune pe el tot timpul, dar îi urez baftă în continuare. Eu sunt foarte optimist, le-am spus jucătorilor că dacă au încredere în ei, cum am eu în mine, va fi bine. Este un rezultat bun, dar nu are valoare dacă nu continuăm şi în etapa a doua”, a declarat Măldărăşanu la Digisport.

