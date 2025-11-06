Live TV

FCSB, dezastre în șir la Basel. Cronica meciului din etapa a patra Europa League

Data publicării:
Nicolas Vouilloz FC Basel, 03 und Florin Tanase FCSB Bukarest, 10 im Zweikampf , Schweiz, Fussball, UEFA Europa League
FCSB a suferit o înfrângere clară la Basel. Foto: Profimedia

FCSB a fost învinsă de echipa elveţiană FC Basel cu scorul de 3-1 (1-0), joi seara, pe St. Jakob-Park din Basel, în etapa a patra a competiţiei de fotbal Europa League. Bucureștenii au jucat în zece oameni aproape tot meciul, după ce Târnovanu a luat cartonaș roșu în min. 12. 

Xherdan Shaqiri (19 - penalty, 73) şi Ibrahim Salah (88) au marcat pentru campioana Elveţiei, în timp ce golul de onoare al bucureştenilor a fost reuşit de Darius Olaru (57).

Soarta meciului a fost decisă în primele 20 de minute, după o suită de greşeli ale campioanei României, relatează Agerpres.

FCSB a avut prima ocazie a meciului, dar Tănase (10) a reluat pe lângă poartă la centrarea lui Radunovic.

În min. 12, la un contraatac al gazdelor, portarul Târnovanu a ieşit hazardat şi a făcut henţ în faţa lui Broschinski, fiind eliminat.

La lovitura liberă care a urmat, executată de Shaqiri (17), a făcut henţ Ngezana, iar arbitrul a dictat penalty din consultarea arbitrajului video. Căpitanul gazdelor, Shaqiri, a transformat lovitura de pedeapsă (19) şi a deschis scorul.

FCSB a jucat bine în continuare, în ciuda inferiorităţii numerice, iar Olaru a avut două situaţii bune, însă Hitz a respins de fiecare dată (26, 30).

Shaqiri (41) l-a testat pe Zima cu un şut de la 19 metri, dar cehul a respins. Zima s-a remarcat şi la şutul lui Leroy din marginea careului (45).

Ngezana a fost neatent şi a pierdut mingea (45+1 neatenţie), însă Soticek a fost blocat de Graovac. FC Basel a mai avut două ocazii până la pauză, dar Shaqiri (45+4) a şutat din întoarcere, puţin pe lângă poartă, iar Zima a respins şutul lui Metinho (45+6) la colţul scurt.

FCSB a reuşit egalarea în repriza secundă, când Olaru (57) a şutat cu boltă din careu în diagonală, învingându-l pe Hitz.

Shaqiri (68) a şutat din poziţie bună, dar Olaru a deviat mingea.

FCSB a fost lipsită de şansă în min. 73, când Cisse a trimis de la 22 de metri, mingea a lovit bara şi a ajuns la Shaqiri, care a reluat în plasă.

Campioana României a mai avut o şansă de a egala, însă Hitz a respins şutul din unghi al lui Miculescu (79), iar apoi portarul gazdelor l-a blocat pe Bîrligea.

Bîrligea (84) a şutat din unghi, însă Hitz a respins.

FC Basel a încheiat conturile în min. 88, când Ibrahim Salah şut la colţul scurt, după o combinaţie cu Shaqiri, o contribuţie având şi ieşirea greşită la intercepţie a lui Graovac.

Meciul a fost precedat de un moment de reculegere în memoria lui Emeric Ienei, decedat miercuri.

FCSB a pierdut ultimele sale trei meciuri în competiţie după un debut cu dreptul: 1-0 cu Go Ahead Eagles (deplasare), 0-2 cu Young Boys Berna (la Bucureşti), 1-2 cu Bologna (la Bucureşti) şi 1-3 cu FC Basel (deplasare).

Echipa antrenată de Elias Charalambous va juca în continuare cu Steaua Roşie (27 noiembrie, la Belgrad), Feyenoord (11 decembrie, la Bucureşti), Dinamo Zagreb (22 ianuarie, în deplasare) şi Fenerbahce (29 ianuarie, la Bucureşti).

Au evoluat echipele:

FC Basel: 1. Marwin Hitz - 3. Nicolas Vouilloz (27. Kevin Ruegg, 76), 26. Adrian Leon Barisic, 24. Flavius Daniliuc, 29. Moussa Cisse - 5. Metinho, 22. Leo Leroy (8. Koba Koindredi, 62) - 11. Benie Traore (21. Ibrahim Salah, 76), 10. Xherdan Shaqiri (căpitan), 19. Marin Soticek (7. Philip Otele, 62) - 17. Moritz Broschinski (14. Andrej Bacanin, 86). Antrenor: Ludovic Magnin.

Rezerve neutilizate: 13. Mirko Salvi, 47. Tim Pfeiffer - 9. Jeremy Agbonifo, 25. Finn van Breemen, 32. Jonas Adjetey, 39. Junior Ze, 46. Kaio Eduardo.

FCSB: 32. Ştefan Târnovanu - 28. Alexandru Pantea, 30. Siyabonga Ngezana, 4. Danijel Graovac, 33. Risto Radunovic - 10. Florin Tănase (16. Mihai Lixandru, 75), 8. Adrian Şut (18. Malcom Edjouma, 46) - 11. David Miculescu (20. Dennis Politic, 85), 27. Darius Olaru (căpitan; 31. Juri Cisotti, 75), 93. Mamadou Thiam (38. Lukas Zima, 16) - 9. Daniel Bîrligea. Antrenor: Elias Charalambous.

Rezerve neutilizate: 34. Mihai Udrea - 7. Denis Alibec, 12. David Kiki, 37. Octavian Popescu, 42. Baba Alhassan.

Arbitru: Juxhin Xhaja; arbitri asistenţi: Arber Zalla, Rejdi Avdo; al patrulea oficial: Olsion Yzeiraj (toţi din Albania)

Arbitru video: Michael Fabbri (Italia); arbitru asistent video: Kreshnik Barjamaj (Albania)

Observator UEFA pentru arbitri: Darko Ceferin (Slovenia); Delegat UEFA: Milovan Djukanovic (Muntenegru)

Cartonaşe galbene: Barisic (8), Leroy (45), Pantea (45+6), Bîrligea (63), Olaru (66).

Cartonaş roşu: Târnovanu (FCSB, 12).

