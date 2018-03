FCSB, eliminată rușinos din Cupa României. Reacția lui Becali

Echipa de ligă secundă FC Hermannstadt a produs o mare surpriză prin victoria la scor de forfait, 3-0 (2-0), obţinută în faţa formaţiei FCSB, joi, pe Stadionul „Municipal” din Sibiu, în sferturile de finală ale Cupei României.

FC Hermannstadt s-a calificat în premieră în semifinalele competiţiei, după s-a impus clar în faţa vicecampioanei României, prin golurile marcate de Bogdan Rusu (11, 63) şi Ştefan Blănaru (29), ratând alte numeroase ocazii de gol.

FCSB, care a fost de nerecunoscut, nu a reuşit să îşi creeze nicio ocazie mare de gol în acest meci, iar apărarea sa a fost depăşită în multe rânduri.

Portarul Cristian Bălgrădean s-a remarcat la debutul său la FCSB la şuturile lui Petrişor Petrescu (7) şi Daniel Tătar (8), dar a fost învins de Bogdan Rusu (11). Ştefan Blănaru (29) a majorat diferenţa, la o nouă nesincronizare a apărării roş-albastre. Acelaşi Rusu a marcat ultimul gol al sibienilor (63), cu capul, în urma unui corner.

Arbitrul Cătălin Popa a dictat penalty pentru FCSB în minutul 33, pentru henţ la Cristian Danci, dar a revenit asupra deciziei în urma semnalizării unui arbitru asistent, care a observat că balonul fusese jucat anterior cu mâna de Lucian Filip (FCSB).

FC Hermannstadt a mai ratat situaţii mari de gol prin Tătar (57), Ionuţ Stoica (69 - bară), Blănaru (80 - bară), Sabin Lupu (80) şi Rusu (80).

Ov. Popescu (FCSB) a fost eliminat în min. 74 pentru al doilea cartonaş galben.

Meciul dintre FC Hermannstadt şi FCSB trebuia să se dispute iniţial joi seara, dar a fost reprogramat pentru vineri din cauza terenului îngheţat.

FC Hermannstadt este a doua echipă din judeţul Sibiu calificată în semifinalele Cupei României, după ce Gaz Metan Mediaş a învins-o marţi pe Astra Giurgiu (1-0).

Becali: Jucătorii s-au prezentat cum le-am spus: să intre pe teren, să nu se accidenteze. Steaua nu joacă pe mocirlă şi pe gheaţă

Finanţatorul FCSB, Gigi Becali, a declarat, joi, că jucătorii lui Nicolae Dică au evoluat în faţa echipei Hermannstadt, în meciul din Cupă, scor 0-3, aşa cum le-a cerut, şi anume ţinând cont de faptul că singurul lor obiectiv era să nu se accidenteze.

„S-au prezentat cum le-am spus, cum le-a şi transmis antrenorul: să joace fotbal, să intre pe teren, să nu se accidenteze. Pentru că nu se poate juca fotbal aşa, noi nu jucăm pe terenuri de-astea. Să dau vina pe nişte oameni cărora eu le-am transmis ceva? Noi avem o strategie, nu ne jucăm cu Steaua, stai 24 de ore, stai că mâine e mocirlă... Am jucat fotbal şi cu asta basta ca să nu zică că am desconsiderat competiţia. Luptăm şi câştigăm dacă se poate. Aseară ăsta a fost ordinul meu: staţi acolo, jucaţi fotbal şi cu asta basta. Nu se poate juca fotbal pe mocirlă. Nu pot să-l pun pe Budescu să joace pe un astfel de teren”, a spus Becali la Digi Sport.

Becali a făcut referiri şi la faptul că Nicolae Dică a spus că FCSB nu are nicio şansă la titlu cu o astfel de prestaţie: „Dică putea să vă spună ce le-am spus eu după tot circul ăla de aseară. Intraţi pe teren şi faceţi prezenţă ca să nu aveţi probleme . Singurul obiectiv este să nu vă accidentaţi. Dacă vedeţi că adversarii intră cu lunecări, daţi-vă la o parte. Nu am venit aici să ne accidentăm. Noi voiam să câştigăm jocul, dar nu cu orice risc. Steaua nu joacă pe mocirlă şi pe gheaţă”.

Dică: Nu am nicio explicaţie, am fost penibili cu toţii

Tehnicianul formaţiei FCSB, Nicolae Dică, a declarat după meciul cu Hermannstadt că nu are nicio explicaţie pentru felul în care s-a prezentat echipa şi că este supărat pe jucători.

„Nu am nicio explicaţie pentru care ne-am prezentat în halul acesta. Am fost penibili cu toţii. Să nu reuşim să ne impunem în faţa unei echipe de liga a doua. Atunci când pătrunzi pe teren fără atitudine, se întâmplă aşa ceva. Sunt supărat pe toţi jucătorii care au evoluat. Nu am făcut ce trebuia să facem azi. Era un obiectiv şi eu îmi doream să câştig acest trofeu. Sunt supărat pe atitudinea avută. Chiar dacă terenul a fost cum a fost, nu avem nicio scuză”, a spus Dică, potrivit digisport.ro.

Un alt meci din sferturile de finală, CS Universitatea Craiova - Dinamo, a fost amânat pentru marţi 6 martie, în timp ce partida dintre FC Botoşani - CSM Poli Iaşi se va juca pe 13 martie.

VEDEȚI AICI GOLURILE marcate de AFC Hermannstadt

AFC Hermannstadt - FCSB 3-0 (2-0), Stadionul „Municipal” - Sibiu

Au marcat: Bogdan Rusu (11, 63), Ştefan Blănaru (29).

Cartonaş roşu: Ovidiu Popescu (FCSB, 74).

Arbitru: Cătălin Popa (Piteşti); arbitri asistenţi: Daniel Mitruţi (Craiova), Gabriel Sabin Stroe (Piteşti); arbitru de rezervă: Lucian Rusandu (Sfântu Gheorghe)

Observatori: Florin Hîncu (Braşov) - CCA, Horaţiu Stănescu (Craiova) - FRF

Sursa: Agerpres