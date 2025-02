FCSB în optimile Europa League. Italianul Juri Cisotti: E cea mai importantă seară din viaţa mea. A fost atmosferă incredibilă aici

FCSB s-a calificat, joi seară, în optimile de finală ale Ligii Europa, trecând în play-off de PAOK Salonic, formaţie antrenată de Răzvan Lucescu. Fotbalistul echipei FCSB, Vlad Chiricheş, a declarat după meci că pentru fotbalul românesc este un rezultat extraordinar cel obţinut de gruparea bucureşteană. Juri Cisotti, marcatorul primului gol de pe Arena Națională a spus că „E cea mai importantă seară din viața mea”.

Chiricheş: Un rezultat extraordinar. Puţină lume ne dădea şanse. Sperăm să ne continuăm visul

„Un rezultat extraordinar. Puţină lume ne dădea şanse. Am arătat ca o echipă mare, cu spirit, cu inimă, ne-am luptat şi ne bucurăm. E un rezultat extraordinar pentru noi, pentru fotbalul românesc. Calificarea e reală, e a noastră, ne bucurăm de ea şi mergem mai departe. Cred că am făcut o primă repriză extraordinară. Nu îmi amintesc o ocazie neapărat a echipei adverse. Şi publicul ne-a împins de la spate. Sperăm să ne continuăm visul, parcursul, şi să obţinem rezultate care să rămână în istorie. Ne dorim să facem jocuri bune, să avem încredere în calităţile noastre”, a spus Chiricheş la Prima Sport, potrivit News.ro.

Juri Cisotti: Meritam să ne calificăm. E cea mai importantă seară din viaţa mea

Mijlocaşul Juri Cisotti a afirmat la finalul partidei cu PAOK Saloniccă formaţia sa merita calificarea şi că este cea mai frumoasă seară din viaţa sa.

„Am făcut o treabă incredibilă, şi acolo, şi aici, cred că am meritat să ne calificăm şi acum mergem înainte. Probabil că este cea mai importantă seară din viaţa mea. A fost atmosferă incredibilă aici, este o seară foarte frumoasă”, a declarat Cisotti la DigiSport, potrivit Agerpres.



Fotbalistul italian s-a declarat fericit pentru golul pe care a reuşit să îl înscrie, lăudând totodată jocul colectiv al echipei sale: "Sunt foarte fericit, dar a fost o muncă de echipă. Eu am dat un gol, mă bucur pentru el, dar meritul că am ajuns aici este al echipei".

Valentin Creţu: Am făcut istorie şi trebuie să mergem mai departe!

Valentin Creţu, fundaşul echipei FCSB, nu va juca în meciul următor, din optimi, din cauza cartonaşelor galbene, dar crede că bucureştenii au şansa lor în Liga Europa.

„Ne bucurăm că nu am cedat! [Este supărat că nu va juca în primul meci al optimilor] Nici nu mai ştiam dacă stau sau nu stau! Gândul nostru era doar la calificare, ne doream să ne calificăm! Este un grup pe care l-am creat de atâta timp, avem spirit de familie. Acolo se face diferenţa! Nu am cedat nicodată, am luptat şi uite că poate. [Cu ce echipă şi-ar dori să joace] Nu mai contează cu cine jucăm, sunt două echipe foarte bune. Noi ne dorim să jucăm foarte bine, avem şansa noastră. De ce nu? Am crezut in noi si asta e important, să crezi în visul tău! Am făcut istorie şi trebuie să mergem mai departe”, a declarat Valentin Creţu.

