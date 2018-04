FCSB, pas greșit la Ovidiu. Hagi: Cred că Steaua a uitat că suntem campioana României

FCSB a terminat la egalitate, scor 2-2, partida disputată, sâmbătă seară, la Ovidiu, cu FC Viitorul, în etapa a şasea a play-off-ului Ligii I. Roş-albaştrii pot fi egalaţi la puncte de principala rivală în lupta pentru titlu, CFR Cluj, chiar înaintea duelului direct din etapa viitoare.

Golurile au fost marcate de Vână ’18 şi Gavra ’36 pentru Viitorul, respectiv Cojocaru ’45 (autogol) şi Budescu ‘55 pentru FCSB.

Surclasată în prima repriză a meciului de la Ovidiu, FCSB a reuşit totuşi să revină de la 0-2 şi să salveze un punct în faţa campioanei Viitorul, datorită unei noi execuţii de excepţie a lui Constantin Budescu, scrie digisport.ro.

Echipa lui Gică Hagi a dominat autoritar prima repriză, iar primul gol a venit firesc. Ionuţ Vînă a deschis scorul cu un şut senzaţional, de la aproximativ 25 de metri, la care Bălgrădean a rămas fără replică. Cicăldău a ratat două ocazii de a dubla avantajul constănţenilor, una dintre ele cu poarta goală, însă până la urmă s-a făcut 2-0. Cristi Gavra a marcat cu un şut violent din interiorul careului.

Budescu i-a dat primele emoţii lui Cojocaru, iar FCSB a revenit în joc exact înainte de pauză. Cojocaru a deviat nefericit în propria poartă mingea trimisă nu foarte bine de Dennis Man, dar fostul arădean a fost creditat cu golul, al zecelea stagional pentru atacantul de 19 ani.

În startul reprizei a doua, Budescu a egalat cu o execuție impecabilă din lovitură liberă. FCSB putea chiar să obţină victoria, dar Teixeira n-a avut noroc: a trimis în bară din afara careului. Tănase a urmărit mingea, dar nu a găsit cadrul porţii.

S-a terminat 2-2, iar echipa lui Nicolae Dică rămâne prima în clasament, în timp ce campioana a obţinut primul punct cu FCSB din ultimele trei întâlniri directe.

Hagi: Cred că Steaua a uitat că suntem campioana României, în prima repriză

Tehnicianul echipei FC Viitorul, Gheorghe Hagi, a declarat, sâmbătă seară, după meciul cu FCSB, scor 2-2, că elevii săi au avut o primă repriză fantastică, iar oaspeţii au tratat superficial prima parte a jocului.

„O repriză fantastică prima. Valoarea Stelei cred că e cea din repriza a doua. Cred că au tratat superficial prima repriză şi noi am făcut o repriză fantastică. În a doua repriză au venit peste noi, dar am încercat şi noi să facem cum putem. FCSB a fost net superioară nouă în repriza secundă. Atât CFR, cât şi Steaua sunt adversari foarte puternici, mult mai buni decât noi. Cred că Steaua a uitat că suntem campioana României, în prima repriză”, a spus Hagi la Digi Sport.

Dică: Am avut o primă repriză foarte proastă

Tehnicianul echipei FCSB, Nicolae Dică, a recunoscut după meciul cu FC Viitorul că formaţia sa a avut o primă repriză foarte slabă, însă consideră că în a doua a arătat mult mai bine şi ar fi putut chiar să obţină victoria.

„Am fost surprinşi de agresivitatea celor de la Viitorul, am avut probleme pe faza defensivă, a fost o primă repriză foarte proastă. În repriza a doua am arătat mult mai bine. Am avut posesie bună, atitudine bună, am fost agresivi. Am mai avut ocazii după ce am egalat, din păcate nu am putut să le fructificăm. Este foarte greu în lupta pentru titlu, luptăm contra a cinci echipe care atunci când joacă cu noi îşi dau viaţa”, a spus Dică la Digi Sport.

Becali: În prima repriză m-am gândit că au avut ceva în mâncare, toată echipa erau drogaţi. Dacă cineva nu ştia, zicea: blat pe faţă

Gigi Becali a declarat, sâmbătă seară, după ce FCSB a remizat cu FC Viitorul, că echipa lui Nicolae Dică a jucat atât de slab în prima repriză, încât părea drogată.

„Prima repriză m-am gândit că au mâncat ceva, că au avut ceva în mâncare… S-o fi întâmplat ceva, au mâncat ceva care i-a ameţit, toată echipa erau drogaţi. (...) Aşa a fost Viitorul în prima repriză cu CFR. (...) Dacă cineva nu ştia, zicea: blat pe faţă. La situaţia asta, normal Steaua nu trebuia să îi lase nici măcar să intre în careu. Dacă eram în locul lui Dică, nici nu ştiam ce să schimb, schimbam toată echipa”, a spus Becali la Digi Sport.

El a subliniat că pentru FCSB important este să câştige partida din etapa viitoare, cu CFR Cluj. „Noi trebuie să câştigăm meciul cu CFR. Dacă nu şi am făcut un egal acasă, nu meriţi să câştigi campionatul. Dacă te bate CFR acasă înseamnă că nu meriţi”.