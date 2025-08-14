Live TV

FCSB s-a calificat în play-off-ul Europa League, după ce a învins și în deplasare pe FC Drita

Data actualizării: Data publicării:
faza de joc din meciul fcsb - drita
Foto: Profimedia
Din articol
Charalambous: Atitudinea a făcut diferenţa. Nu am jucat un fotbal fantastic, dar am fost organizaţi, disciplinaţi

FCSB s-a calificat în play-off-ul competiţiei de fotbal Europa League, după ce a învins formaţia kosovară FC Drita cu scorul de 3-1 (2-0), joi seara, pe Stadionul „Fadil Vokrri” din Priștina, în manşa secundă a turului al treilea preliminar. 

Bucureştenii au început excelent la Pristina, unde Cisotti a deschis scorul în primul minut, cu o lovitură de cap din centrarea lui Miculescu, informează News.ro.

În minutul 18 a venit rândul lui Miculescu să înscrie, din pasa lui Bîrligea, şi oaspeţii conduceau cu 2-0 în Kosovo, scor cu care s-a şi intrat la pauză.

Drita a redus din diferenţă în minutul 52, când Veton Tusha a marcat din apropierea portii după o centrare care l-a depăşit pe Vali Creţu. Kosovarii au căutat egalarea, dar au rămas în zece jucători din minutul 68, odată cu eliminarea lui Broja, cu roşu direct pentru un faul la Olaru.

Intrat în minutul 78, Dennis Politic a rezolvat problema calificării în minutul 85, cu un gol superb care a stabilit rezultatul final, Drita FK – FCSB 1-3.

Bucureştenii merg în play-off cu 6-3 scor general şi vor juca împotriva celor de la Aberdeen. Dacă trec de scoţieni, bucureştenii vor intra în grupele Ligii Europa, dacă va pierde, în faţa lui Aberdeen, FCSB joacă în grupele Conference League.

Charalambous: Atitudinea a făcut diferenţa. Nu am jucat un fotbal fantastic, dar am fost organizaţi, disciplinaţi

Tehnicianul echipei FCSB, Elias Charalambous, a declarat joi seară, după calificarea în play-off-ul Europa League, că la confruntarea cu Drita atitudinea a făcut diferenţa.

„Din punctul meu de vedere atitudinea a făcut diferenţa. Nu am jucat un fotbal fantastic, dar am fost organizaţi, disciplinaţi. Ştiam că avem calitate.

Le dedic fanilor victoria şi preşedintelui nostru, Valeriu Argăseală, e ziua lui azi.

A fost foarte important că am dat gol primii. Ar fi fost o mare greşeală să venim aici să apărăm rezultatul.

Sunt foarte fericit pentru aceşti băieţi şi sper să continuăm la fel”, a spus Charalambous la Pro Arena.

-----

DRITA FK: Maloku – Besnik Krasniqi, Bejtulai, Ovouka, Sheji (Morina 78) – Dabiqaj, Broja – Balaj (Abazaj 78), Limaj (Blerim Krasniqi 58), Tusha (I. Mustafa 73) – Manaj (Ajzeraj 78).
Antrenor: Zekirija Ramadani

FCSB: Târnovanu – V. Creţu, M. Popescu, Ngezana, Pantea – Şut (Olaru 60), Chiricheş (Politic 78) – Miculescu (Octavian Popescu 89), Edjouma (Baba Alhassan 46), Cisotti – Bîrligea (Lixandru 77).
Antrenor: Elias Charalambous

Cartonaşe galbene: Bejtulai 56, Morina 82 / Şut 53, Cisotti 83

Caronaş roşu: Rron Broja (Drita) min. 68

Arbitri: Sandro Scharer - Jonas Erni, Susanne Kung

Arbitri VAR: Bram Van Driessche - Marijan Drmic

----

Citiți și:

CFR Cluj, eliminată din Europa League de Sporting Braga. Ardelenii vor continua în Conference League

Universitatea Craiova, calificare cu emoții în play-off-ul Conference League, după ce a pierdut în deplasare cu Spartak Trnava

Editor : Liviu Cojan

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
drone Shahed fabricate în Rusia în fabrica Alabuga
1
Iranul a început să regrete acordul militar cu Rusia. Moscova produce mii de drone...
sorin grindeanu face declaratii la guvern
2
Grindeanu, după ce ministrul Finanțelor a anunțat modificări în privința taxării...
Village, Wallachia, Romania
3
Amenzi de până la 100.000 de lei pentru cei care construiesc fără autorizație, în propria...
elev
4
Bacalaureat cu peripeții. Un elev a picat pentru că a adormit în timpul examenului: „M-au...
Când începe anul școlar 2025-2026. Foto Getty Images
5
Când începe școala în septembrie 2025. Data oficială la care elevii se întorc în bănci...
FOTO Imagini greu de privit! Iubitul Anamariei Prodan a intervenit: ”Îmi doresc ca acest incident să fie o lecție”
Digi Sport
FOTO Imagini greu de privit! Iubitul Anamariei Prodan a intervenit: ”Îmi doresc ca acest incident să fie o lecție”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Premierul Ilie Bolojan.
Bolojan a cerut de la instituțiile din subordinea Guvernului situația...
o persoana numara bancnote de lei pe un birou
DOCUMENT Guvernul a pus în dezbatere proiectul care modifică pensiile...
Donald Trump
Trump, despre summitul cu Putin în Alaska: „Mai importantă va fi a...
Oana Țoiu
Ce așteaptă ministra de Externe de la întâlnirea Trump - Putin. Oana...
Ultimele știri
Universitatea Craiova, calificare cu emoții în play-off-ul Conference League, după ce a pierdut în deplasare cu Spartak Trnava
Hackerii pro-ruși ar fi sabotat un baraj din Norvegia. Ce s-a întâmplat timp de patru ore
CFR Cluj, eliminată din Europa League de Sporting Braga. Ardelenii vor continua în Conference League
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Fcsb - Drita
UEFA Europa League. FCSB, victorie de infarct pe Arena Națională, iar meciul retur cu Drita se anunță decisiv
CFR Cluj vs SC Braga – UEFA Europa League Qualifiers
UEFA Europa League. CFR Cluj pierde meciul cu Braga și are șanse mici de a merge în play-off. „A fost 100% penalty”
Galerie CFR Cluj
Conference League. Universitatea Craiova, FCSB și CFR și-au aflat posibilii adversari din play-off
Stadion
Europa League. FCSB și CFR Cluj și-au aflat posibilele adversare din play-off
Jandarmeria anunță măsurile de ordine și siguranță publică pentru meciul Dinamo-FCSB de sâmbătă, pe Arena Națională
Partenerii noștri
Pe Roz
Transformare extremă. Corset 23 de ore pe zi, "abonament" la operații estetice, zero regrete: "Corpul meu ar...
Cancan
BREAKING | Soția unui fotbalist de la Craiova, ruptă cu bătaia într-un supermarket: 'Am fost lovită și după...
Fanatik.ro
Vedeta Stelei s-a dezabonat de furie de la Voyo: “Adios!”
editiadedimineata.ro
Aerul condiționat poate crește riscul aparției „sindromului clădirii bolnave”
Fanatik.ro
„Rușine, Voyo! Rușine ProTV! Dați-ne banii înapoi!” Mii de români, furioși după ce platforma online a picat...
Adevărul
Premierul Bolojan, contestat în propriul partid. Primarii PNL amenință că ies în stradă | Surse
Playtech
Unde se ascunde Klaus Iohannis în timp ce ANAF îi cere 1 milion de euro. Fostul președinte a stârnit furie cu...
Digi FM
Irinel Columbeanu, criticat după ce Irina i-a plătit datoriile de la azil: „I-a plăcut viața, a iubit femei...
Digi Sport
52.000.000€ pentru Dan Șucu
Pro FM
Bianca Censori, imaginile provocatoare care i-au adus noi critici: „Pentru nimeni și nimic nu merită să-ți...
Film Now
Halle Berry a fost Miss World USA. Cum arăta în 1986
Adevarul
Amendă de 95.000 de euro pentru un șofer care conducea cu 77 km/h în Elveția. Cum a fost calculată sancțiunea
Newsweek
Pensiile speciale ale judecătorilor CCR nu vor fi tăiate. Rămân 68.000 lei/lună. De ce e scandalos?
Digi FM
Cea mai mică pensie din România. Câți bani ia o persoană care a lucrat doar o singură zi
Digi World
Un reputat astrofizician de la Harvard avertizează: o navă extraterestră „ostilă” ar putea lovi Pământul în...
Digi Animal World
Ce a descoperit o femeie în propria baie, în timp ce spală rufele. A ajuns la spital pentru vaccin antirabic
Film Now
Charlie Sheen, declarații la opt ani de când a renunțat la alcool: „Rușinea te sufocă. Chiar i-am rănit pe...
UTV
Adela Popescu, despre începutul relației cu Radu Vâlcan. „Mi-a luat puțin timp până m-am lămurit că...