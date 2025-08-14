FCSB s-a calificat în play-off-ul Europa League, după ce a învins și în deplasare pe FC Drita

FCSB s-a calificat în play-off-ul competiţiei de fotbal Europa League, după ce a învins formaţia kosovară FC Drita cu scorul de 3-1 (2-0), joi seara, pe Stadionul „Fadil Vokrri” din Priștina, în manşa secundă a turului al treilea preliminar.

Bucureştenii au început excelent la Pristina, unde Cisotti a deschis scorul în primul minut, cu o lovitură de cap din centrarea lui Miculescu, informează News.ro.

În minutul 18 a venit rândul lui Miculescu să înscrie, din pasa lui Bîrligea, şi oaspeţii conduceau cu 2-0 în Kosovo, scor cu care s-a şi intrat la pauză.

Drita a redus din diferenţă în minutul 52, când Veton Tusha a marcat din apropierea portii după o centrare care l-a depăşit pe Vali Creţu. Kosovarii au căutat egalarea, dar au rămas în zece jucători din minutul 68, odată cu eliminarea lui Broja, cu roşu direct pentru un faul la Olaru.

Intrat în minutul 78, Dennis Politic a rezolvat problema calificării în minutul 85, cu un gol superb care a stabilit rezultatul final, Drita FK – FCSB 1-3.

Bucureştenii merg în play-off cu 6-3 scor general şi vor juca împotriva celor de la Aberdeen. Dacă trec de scoţieni, bucureştenii vor intra în grupele Ligii Europa, dacă va pierde, în faţa lui Aberdeen, FCSB joacă în grupele Conference League.

Charalambous: Atitudinea a făcut diferenţa. Nu am jucat un fotbal fantastic, dar am fost organizaţi, disciplinaţi

Tehnicianul echipei FCSB, Elias Charalambous, a declarat joi seară, după calificarea în play-off-ul Europa League, că la confruntarea cu Drita atitudinea a făcut diferenţa.

„Din punctul meu de vedere atitudinea a făcut diferenţa. Nu am jucat un fotbal fantastic, dar am fost organizaţi, disciplinaţi. Ştiam că avem calitate.

Le dedic fanilor victoria şi preşedintelui nostru, Valeriu Argăseală, e ziua lui azi.

A fost foarte important că am dat gol primii. Ar fi fost o mare greşeală să venim aici să apărăm rezultatul.

Sunt foarte fericit pentru aceşti băieţi şi sper să continuăm la fel”, a spus Charalambous la Pro Arena.

DRITA FK: Maloku – Besnik Krasniqi, Bejtulai, Ovouka, Sheji (Morina 78) – Dabiqaj, Broja – Balaj (Abazaj 78), Limaj (Blerim Krasniqi 58), Tusha (I. Mustafa 73) – Manaj (Ajzeraj 78).

Antrenor: Zekirija Ramadani

FCSB: Târnovanu – V. Creţu, M. Popescu, Ngezana, Pantea – Şut (Olaru 60), Chiricheş (Politic 78) – Miculescu (Octavian Popescu 89), Edjouma (Baba Alhassan 46), Cisotti – Bîrligea (Lixandru 77).

Antrenor: Elias Charalambous

Cartonaşe galbene: Bejtulai 56, Morina 82 / Şut 53, Cisotti 83

Caronaş roşu: Rron Broja (Drita) min. 68

Arbitri: Sandro Scharer - Jonas Erni, Susanne Kung

Arbitri VAR: Bram Van Driessche - Marijan Drmic

