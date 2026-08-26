Federaţia italiană de fotbal nu-l mai susține pe Infantino pentru un nou mandat la conducerea FIFA

Federaţia italiană de fotbal (FIGC) a anunţat miercuri că îşi retrage sprijinul pentru candidatura lui Gianni Infantino la realegerea în funcţia de preşedinte al FIFA, cu ocazia alegerilor din 2027.

Decizia organizaţiei reflectă o poziţie „clară şi transparentă", menită să asigure alinierea la UEFA şi la preşedintele acesteia, Aleksander Ceferin, ca răspuns la „iniţiativele recente ale preşedintelui FIFA privind guvernanţa şi dezvoltarea calendarului internaţional şi a competiţiilor", potrivit unui comunicat al FIGC, relatează Agerpres.

„Vom continua să colaborăm cu UEFA şi cu celelalte federaţii europene pentru a promova o viziune asupra fotbalului bazată pe merit, solidaritate, sustenabilitate şi pe plasarea suporterilor în centru", a declarat preşedintele FIGC, Giovanni Malago.

Malago, ales preşedinte al FIGC la 22 iunie, şi-a exprimat susţinerea pentru un „model bazat pe dialog, ascultare şi responsabilitate comună, care a permis fotbalului, până în prezent, să se dezvolte, să inoveze şi, totodată, să-şi respecte principiile fundamentale".

Decizia vine în urma controversei stârnite de planul lui Gianni Infantino de a vinde investitorilor privaţi o parte din drepturile aferente Cupei Mondiale, un plan pe care a fost, în cele din urmă, nevoit să îl retragă.

Astfel, Italia se alătură altor federaţii, precum cele din Anglia, Scoţia, Danemarca şi Noua Zeelandă, printre altele, care şi-au retras deja sprijinul pentru oficialul elveţian.

Totodată, UEFA, AFC şi CONCACAF au cerut şi ele demisia preşedintelui, ca urmare a tentativei eşuate de a atrage investiţii private în competiţiile FIFA, inclusiv în Cupa Mondială.

La rândul lor, CONMEBOL şi CAF (Confederaţia Africană de Fotbal) şi-au anunţat susţinerea pentru Infantino în urmă cu câteva zile, la fel ca un grup de jucători legendari, precum Cafu, Roberto Carlos, Zanetti, Pepe şi Felipe Melo, care şi-au exprimat sprijinul pentru actualul preşedinte al FIFA în cursul zilei de miercuri.

Editor : M.B.