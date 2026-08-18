FIFA a concediat oficial din conducere, după ce a criticat planurile lui Infantino pentru Campionatul Mondial

FIFA l-a concediat pe Kevin Lamour, unul dintre cei mai importanți angajați ai organizației. Se pare că acest lucru se datorează criticilor lui Lamour la adresa președintelui FIFA, Infantino, și a planurilor sale pentru Cupa Mondială, scrie focus.de.

Această concediere spune totul despre modul de conducere al lui Gianni Infantino la cârma Federației Internaționale de Fotbal (FIFA). După cum a aflat Le Monde, luni, 17 august, federația a reziliat contractul care o lega de numărul trei al organizației, francezul Kevin Lamour. Director de operațiuni al FIFA din 2024, acesta se distanțase în mod spectaculos de șeful său, pe 31 iulie.

Într-un comunicat pe un ton dur, el a denunțat proiectul de înființare a unei societăți comerciale lansat de Infantino, la care acesta a renunțat în cele din urmă pe 1 august. „Această minciună prin omisiune, menținută timp de luni de zile, precum și această exercitare unilaterală a puterii nu sunt lipsite de importanță. Ele dezvăluie o lipsă de încredere, o lipsă de transparență, o lipsă de discernământ, o lipsă de bună guvernanță. Și o profundă lipsă de respect”, scria atunci Lamour. Deși acesta precizase că nu va demisiona, era totuși conștient de potențialele repercusiuni ale declarației sale publice. „Și dacă asta înseamnă că îmi pierd locul de muncă, atunci așa să fie. Voi înțelege și respecta această decizie. Dar cel puțin pot dormi liniștit în seara asta”, a declarat Lamour la sfârșitul lunii iulie.

Sky News relatează că FIFA a confirmat plecarea lui Lamour. Cu toate acestea, nu au fost publicate detalii oficiale cu privire la circumstanțele plecării sale. Sky citează o scrisoare prin care oficialii cheie ai FIFA sunt informați despre schimbarea de personal, precizând doar că decizia a fost luată în urma „discuțiilor recente”.

Lamour a descris planurile lui Infantino pentru Campionatul Mondial drept „proiectul unei singure persoane”. El a continuat: „Acest proiect nu numai că nu trebuie implementat – dimpotrivă, acum este momentul ca factorii de decizie politică din fotbal să își pună întrebările corecte și să ia deciziile corecte”.

Lamour a fost numit director operațional al FIFA pe 1 noiembrie 2024.

Editor : M.C