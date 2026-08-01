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FIFA a renunțat la planul de vânzare a Cupei Mondiale în valoare de 20 de miliarde de dolari, relatează New York Post

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Gianni Infantino fifa
Gianni Infantino. Foto: Profimedia Images
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Planul FIFA de a vinde o parte din imperiul său de afaceri către investitori externi s-a prăbușit în urma unei revolte deschise a oficialilor din lumea fotbalului de pe întreg globul și a unei rupturi majore în rândul conducerii de vârf a FIFA, a relatat vineri ziarul New York Post, citat de Reuters.

Tranzacția, prin care FIFA intenționa să strângă până la 4,2 miliarde de dolari prin vânzarea unei participații de aproximativ 20% din grup, evaluând noua divizie la 20 de miliarde de dolari, nu mai este în vigoare, se arată în articol, care citează patru surse familiarizate cu subiectul.

Reuters nu a putut verifica imediat informația. FIFA, forul de conducere al fotbalului mondial, nu a răspuns imediat la o solicitare de comentarii.

Propunerea, făcută publică marți, s-a lovit de o rezistență imediată condusă de forul european de fotbal UEFA, care a acuzat FIFA că pune „sufletul” acestui sport la vânzare.

Joi, cele 55 de țări membre ale UEFA au votat în unanimitate boicotarea tuturor turneelor FIFA, la mai puțin de două săptămâni după ce echipa masculină a Spaniei a fost încoronată campioană mondială.

Carlos Cordeiro, consilier principal al președintelui FIFA, Gianni Infantino, și-a dat demisia vineri în semn de protest față de acest plan, iar directorul operațional al FIFA, Kevin Lamour, a declarat că personalul a fost „înșelat” de Infantino, descriind propunerea drept un „proiect al unei singure persoane”.

FIFA a propus înființarea unei filiale de 20 de miliarde de dolari, FIFA Forward Enterprise (FFE), care să gestioneze Cupa Mondială și celelalte evenimente ale sale, dar organizația non-profit a insistat că „nimeni nu vinde fotbalul” și că acordul a fost prezentat în mod eronat în presă.

Thrive Eternal, un fond administrat de Thrive Capital, fondată de Joshua Kushner, urma să conducă grupul de investitori propus, a declarat FIFA. Joshua este fratele lui Jared Kushner, ginerele președintelui SUA, Donald Trump.

Infantino a declarat într-o scrisoare adresată tuturor asociațiilor membre că acestea vor primi câte 40 de milioane de dolari fiecare dacă vor fi de acord cu propunerea FIFA până pe 19 septembrie.

FIFA a afirmat că nu va pune în aplicare planul fără sprijinul majorității asociațiilor sale membre.

Editor : M.C

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