FIFA, acuzată de „înşelăciune” şi „abuz de încredere”. Scrisoare deschisă către familia fotbalului din partea UEFA, CONCACAF şi AFC

UEFA, CONCACAF şi AFC consideră că recentele planuri ale preşedintelui FIFA, Gianni Infantino, de a vinde o participaţie la Cupa Mondială au constituit un „abuz fundamental de încredere” faţă de instituţiile pe care le reprezintă forul mondial al fotbalului, relatează AP.

Într-o „scrisoare deschisă către familia fotbalului” făcută publică luni, UEFA, CONCACAF şi AFC au mai afirmat că „atunci când încrederea este încălcată prin înşelăciune, când o persoană se plasează deasupra colectivului care i-a încredinţat autoritatea, acea datorie a fost abandonată”, scrie News.ro.

UEFA gestionează fotbalul în Europa, CONCACAF face acelaşi lucru pentru America de Nord, America Centrală şi Caraibe, în timp ce AFC administrează fotbalul în Asia.

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Scrisoare deschisă adresată familiei fotbalului

“Stimată familie a fotbalului,



Fotbalul este cea mai mare pasiune comună a lumii. El nu aparţine niciunui individ şi niciunei instituţii.

El aparţine jucătorilor, suporterilor, cluburilor, federaţiilor membre şi tuturor instituţiilor însărcinate cu protejarea viitorului său.

În acest spirit, în calitate de confederaţii care îşi reprezintă membrii, ne exprimăm astăzi în mod colectiv.

Creşterea înregistrată în ultimul deceniu a fost reală. Dar acest progres nu a fost niciodată opera unui singur individ. A fost rezultatul eforturilor FIFA, ale confederaţiilor, ale asociaţiilor membre şi ale miilor de oameni care îşi dedică viaţa acestui sport.

Turneele extinse, atribuirea Cupelor Mondiale FIFA din 2030 şi 2034, distribuirea resurselor către asociaţii. Acestea au fost realizări comune, convenite împreună, obţinute împreună.

Nu este vorba despre bani. Confederaţiile au solicitat deja distribuirea responsabilă a vastelor rezerve existente ale FIFA pentru a consolida şi mai mult investiţiile în dezvoltarea asociaţiilor membre.

Nici nu este vorba despre pierderea sprijinului câştigat de vreo asociaţie membră, în ciuda campaniei de instigare la teamă îndreptată împotriva membrilor noştri pentru a sugera contrariul. Nici nu este vorba despre reevaluarea extinderii competiţiilor, a alocărilor pentru Cupa Mondială sau a oricăror alte decizii luate în mod colectiv. Aceste decizii au fost luate împreună şi trebuie să rămână valabile.

Este vorba despre ceva mai fundamental: integritatea jocului şi integritatea celor aleşi să-l conducă.

Leadershipul în fotbal nu este o posedare. Nu este vorba despre deţinerea – sau solicitarea – puterii de a fi deţinută. Este o datorie de a servi familia fotbalului care ţi-o încredinţează.

Când încrederea este încălcată prin înşelăciune, când un individ se plasează deasupra colectivului care i-a încredinţat autoritatea, acea datorie a fost abandonată.

Scrisoarea recentă a FIFA adresată vicepreşedinţilor săi şi celor 211 de asociaţii membre recunoaşte că s-au comis greşeli în cadrul procesului. Aceasta tratează situaţia ca pe un eşec de comunicare, când de fapt ceea ce a fost martor fotbalul a fost un eşec de judecată. O propunere prezentată într-un interval de timp foarte scurt, fără o consultare semnificativă, şi împinsă spre un termen limită înainte ca asociaţiile membre să poată analiza în mod corespunzător termenii acesteia nu este rezultatul unei neglijenţe — este rezultatul unui plan menit să limiteze controlul.

Nu s-a recunoscut că propunerea în sine era greşită în esenţă. Nu se recunoaşte în continuare că încercarea de a vinde o participaţie la Cupa Mondială FIFA a reprezentat o gravă eroare de judecată — nu doar un pas greşit din punct de vedere procedural, ci o încălcare fundamentală a încrederii faţă de instituţiile pe care FIFA există tocmai pentru a le servi.

FIFA s-a angajat, de asemenea, să prezinte un raport complet cu privire la aceste evenimente Consiliului FIFA, eşuând încă o dată să recunoască faptul că o guvernanţă adecvată, în faţa unei astfel de lipse profunde de discernământ, ar impune ca o astfel de analiză să fie efectuată de o terţă parte complet independentă, nu de FIFA însăşi, de personalul său sau de orice parte interesată din cadrul fotbalului. Administraţia FIFA nu ar trebui să joace niciun rol în desfăşurarea acestei analize.

Conform corespondenţei anterioare, toate documentele şi înregistrările relevante trebuie păstrate în conformitate cu comunicatul UEFA privind păstrarea documentelor.

Propria scrisoare a FIFA confirmă, de asemenea, că la reuniunea conducerii din Maroc a fost prezent un singur oficial ales. Niciun membru al Consiliului FIFA şi nicio asociaţie membră nu au fost invitaţi să participe. A fost prezent doar comitetul de conducere, compus din personal de conducere angajat de FIFA.

Această întâlnire recentă, la care un număr restrâns de membri ai Comitetului de conducere al FIFA – nu întregul Comitet – au fost convocaţi în străinătate, în loc ca liderii să se deplaseze la Zurich pentru a comunica cu inima FIFA, adică personalul său, nu face decât să întărească aceste îngrijorări şi reprezintă o continuare a aceluiaşi model de comportament care ne-a adus în această situaţie. Nu este comportamentul unui custode al jocului, ci al cuiva care crede că jocul îi este subordonat.

Există tăcere acolo unde ar trebui să existe responsabilitate, distanţă acolo unde ar trebui să existe deschidere.

Acestea nu sunt calităţile pe care fotbalul le merită din partea conducerii sale. De aceea am adoptat această poziţie: nu cu uşurinţă şi nu singuri, ci împreună, şi din datorie faţă de jocul pe care îl servim.

Puterea fotbalului a fost întotdeauna unitatea sa. Facem apel ca această unitate să fie respectată acum, pentru o conducere care să servească fotbalul, nu să încerce să-l comande.

Cu respect,

SALMAN BIN IBRAHIM AL KHALIFA (Preşedinte AFC)

VICTOR MONTAGLIANI (Preşedinte CONCACAF)

ALEKSANDER ČEFERIN (Preşedinte UEFA)

DATUK SERI WINDSOR JOHN (Secretar general AFC)

PHILIPPE MOGGIO (Secretar general al CONCACAF)

THEODORE THEODORIDIS (Secretar general al UEFA)”

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Editor : Sebastian Eduard