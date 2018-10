Fiica lui Ilie Balaci: „Lui tata îi era frică de moarte şi spunea că va muri tânăr”

Lorena Balaci a declarat, duminică, la Craiova, că tatăl său, Ilie Balaci, se temea de moarte şi spunea că va muri tânăr. Ea le-a mulţumit paramedicilor care au încercat să îl salveze pe fostul fotbalist, scrie News.ro. Ilie Balaci a murit duminică, la vârsta de 62 de ani.

“Dumnezeu aşa a vrut, să ni-l ia repede şi tânăr. Sâmbătă era bine. Eu sunt şocată, în momentele astea n-am cuvinte. Aş vrea să-i păstrăm memoria frumoasă. Cred că i-a cedat inima, cam asta s-a întâmplat. Am vorbit aseară ultima dată cu el, să-i spun că cel mic urma să joace la echipa under 17. El joacă la ora asta, este la Slobozia şi joacă. În vara asta am fost foarte bucuroşi pentru că cel mic fusese convocat la naţională, cel mare luase la facultate, a intrat la Teatru.

N-am avut niciun moment de tristeţe în familie. Nimic n-a prevestit această tragedie. Ştiu că Dumnezeu l-a vrut acolo, sus. Lui tata îi era frică de moarte şi spunea că va muri tânăr. N-am decât să le mulţumesc oamenilor de la SMURD, tuturor paramedicilor care au fost aici. N-avem ce să reproşăm nimănui. Pur şi simplu nu a răspuns la nicio manevră medicală. Încă nu ştim ce a fost exact”, a spus Lorena Balaci.

Fostul internaţional Ilie Balaci a murit, duminică, la Craiova, la vârsta de 62 de ani, în urma unui stop cardio-respirator. Născut la 13 septembrie 1956, Balaci şi-a petrecut cea mai mare carieră de fotbalist la Universitatea Craiova (1973-1984). El a mai evoluat la FC Olt şi la Dinamo. Ilie Balaci a îmbrăcat de 65 de ori tricoul echipei naţionale, pentru care a marcat opt goluri.

Ca antrenor, Balaci a pregătit mai multe echipe din Zona Golfului şi din nordul Africii, cu care a obţinut numeroase performanţe.

